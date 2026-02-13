বহু প্ৰত্যাশিত বায়ুসেনাৰ জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা মুকলিৰ বাবে সাজু

বহু প্ৰত্যাশিত বায়ুসেনাৰ জৰুৰী অৱতৰণ সেৱা মুকলিৰ বাবে সাজু
ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ সাজু মৰাণ । সাজু ৰাফেল, ছুখয়, মিগ, কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফট আদি ।
Published : February 13, 2026 at 8:20 PM IST
মৰাণ : শনিবাৰে পুৱাই মৰাণত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো জৰুৰীকালীন সময়ত বায়ুসেনাৰ বিমান অৱতৰণৰ ELF উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । মৰাণৰ জটিয়নীত নৱ-নিৰ্মিত ৪.২ চাৰিলেনযুক্ত পথত নিৰ্মাণ কৰা জৰুৰীকালীন বিমান অৱতৰণ ELF ত বিমান অৱতৰণৰ জৰিয়তে পথছোৱা উদ্বোধন কৰা হ'ব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাই উৰণ-অৱতৰণৰ চূড়ান্ত অনুশীলন কৰিলে বায়ুসেনাই । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মৰাণ আগমণক লৈ তৎপৰতা বাঢ়িছে বায়ুসেনাৰ লগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ । শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কনভয় বাহন আহি উপস্থিত হৈছেহি মৰাণত । বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তুতিৰ বুজ লৈ বায়ুসেনাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ বায়ুসেনাৰ ছউনিত উপস্থিত হ'ব । তাৰ পৰা পোনে পোনে এখন বিশেষ বিমানেৰে মৰাণৰ ৰাণৱেত অৱতৰণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । এই ৰাণৱেত আধা ঘন্টা সময় প্ৰধানমন্ত্ৰী থাকিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী থকা অৱস্থাতেই ৰাফেল, ছুখয়, মিগ, কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফট আদি ১৬ খনকৈ যুদ্ধ বিমানে পথত অৱতৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশমাৰ্গতো যুদ্ধৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰিব । মৰাণত আধা ঘন্টা সময় থকাৰ পাছত গুৱাহাটীত কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ৰাওনা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । আজি ৰাণৱেটোত কেইবাখনো যুদ্ধ বিমান আৰু হেলিকপ্টাৰে উৰণ আৰু অৱতৰণৰ পৰীক্ষণ চলায় । ৰাণৱেটোৰ কাষতে নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে এটা সভাকক্ষ, য'ত প্ৰধানমন্ত্ৰী উপস্থিত হৈ পোনপটীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব’।
ইফালে স্থানীয় বহু লোকে আজিও ভিৰ কৰে ৰানৱেটোৰ কাষত । আনহাতে এই কাৰ্যসূচীৰ বাবে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিতৰত শনিবাৰে ডাম্পাৰ, নিৰ্মাণ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহন আৰু অন্যান্য গধুৰ বাহনৰ চলাচলত পুৱা ৫ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ কঠোৰভাৱে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । আনহাতে মৰাণৰ ELF-ত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত আজি মৰাণত মন্ত্ৰী বিমল বড়াই এখন সংবাদমেলত কয়, "অসমবাসীৰ বাবে কাইলৈৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । আমাৰ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা, সাৰ্বভৌমত্ব আদি বিষয়বোৰক লৈ আমাৰ দেশৰ সৈন্য় বাহিনী আৰু বায়ুসেনা বাহিনীক শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় জিলাত এটা ELF মুকলি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অনুষ্ঠান অসমবাসীৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ হ'ব ।"