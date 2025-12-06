২১ ডিচেম্বৰত নামৰূপলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী; সভাস্থলীৰ নিৰাপত্তাৰ বুজ ল'লে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে
নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : December 6, 2025 at 8:16 PM IST
ডিব্ৰুগড় : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অহা ২১ ডিচেম্বৰলৈ আহিব ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণলৈ । উজনিত সমাগত ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা বজোৱাৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী আগমনৰ প্ৰাকক্ষণত আজি নিৰাপত্তাৰ দিশ পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে নামৰূপৰ হাপজানত উপস্থিত হয় অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং ।
নামৰূপৰ হাপজানত অনুষ্ঠিত হ'বলগা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীৰ স্থানৰ লগতে হেলিপেড আদিৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰাৰ উপৰি নিৰপত্তা দিশ সম্পৰ্কেও পৰ্যালোচনা কৰে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পিছত সভাস্থলীৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলাই থকা বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়াৰ সকলৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ।
২১ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ১০.৩০ বজাত অনুষ্ঠিত হ'বলগা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভাত প্ৰায় লক্ষাধিক জনতা সমাগম হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ।
যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি :
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বুজ লৈ অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিঙে কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহা দিনটো ভাৰতৰ বাবে হ'ব উল্লেখযোগ্য দিন । কাৰণ নামৰূপ সাৰ কাখানাৰ ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ লগতে ৰাইজে আহি যাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত ভালদৰে অংশ ল'ব পাৰে তাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । এই অনুষ্ঠান ভালদৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো । এক লাখ ৰাইজে এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে ।"
নামৰূপলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী অহাটো গৌৰৱৰ বিষয় :
এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে কয়, "২১ ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নামৰূপলৈ আহিব যিটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । এই বৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় বাজেটত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বাবে বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে । ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । আমি আশা কৰিছো এক লাখ ৰাইজ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত । আজি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাইজৰ নিৰাপত্তাৰ সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰিছে ।"