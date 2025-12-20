অপেক্ষা আৰু কিছু ক্ষণৰ : হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প, শ্বহীদ বন্দনা আৰু ৰোড শ্ব’ৰে নির্বাচনী বিগুল বজাব প্রধানমন্ত্রীয়ে

ETV Bharat / state

দুদিনীয়া ভ্রমণসূচী লৈ আজি আহিব প্রধানমন্ত্রী মোদী ৷ ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰণশিঙা বজাব অসমত ৷

PM Modi To Inaugurate India's 1st Nature-Themed Airport Terminal In Assam Today
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (@himantabiswa X)
ETV Bharat Assamese Team

December 20, 2025

Updated : December 20, 2025

গুৱাহাটী : বছৰটোত নিৰ্বাচন উন্মুখ, অসমলৈ প্রধানমন্ত্রী মোদীৰ এইটো তৃতীয়টো ভ্ৰমণ ৷ আজি (শনিবাৰ) আবেলি দুদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচী লৈ অসমত আহি উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভ্ৰমণক লৈ গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নামৰূপত প্রশাসনে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই ভ্ৰমণত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত থকা ৰাজ্যিক মুখ্য কাৰ্যালয়তো উপস্থিত হ’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৷

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱগত কৰা অনুসৰি নিৰ্ধাৰিত চৰকাৰী কাৰ্যসূচী মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে আজি বিয়লি প্রায় ২.০০ বজাত গুৱাহাটীত অৱতৰণ কৰিবহি । তাৰ পাচতে বিমান বন্দৰ চৌহদত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্রথমে অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী, স্বাধীনতা যুঁজাৰু ভাৰতৰত্ন লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ প্ৰায় ৮০ ফুট উচ্চতাৰ এটা প্রতিমূর্তি উন্মোচন কৰিব ।

উল্লেখযোগ্য যে, বৰ্তমান আদানী গ্ৰুপৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বৰঝাৰৰ এই বিমান বন্দৰটো গোপীনাথ বৰদলৈৰ নামতেই নামংকিত ৷ গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী হ’ল - প্রায় পাঁচ হেজাৰ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ বৰঝাৰ বিমান বন্দৰটোৰ নতুন টাৰ্মিনেলটো উদ্বোধন ।

প্রধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ ন কৈ নিৰ্মিত টার্মিনেল ভৱনটো উদ্বোধন কৰাৰ লগতে টার্মিনেলটো পৰিদৰ্শন কৰিব ৷ ইয়াৰ পিছত তেওঁ টার্মিনেলটোৰ সমীপতে এক বিশাল অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহত আয়োজিত ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

মূলত প্ৰকৃতিকে থীম হিচাবে লৈ নিৰ্মাণ কৰা গুৱাহাটীৰ বিমান বন্দৰটোৰ এই নতুন টাৰ্মিনেলটোৰ বিশেষত্ব :

  • অসমৰ বাঁহেৰে অৰ্কিড কপৌফুলৰ আর্হিত নিৰ্মিত দেশৰ প্ৰথমটো প্ৰাকৃতিক শোভাৰ টাৰ্মিনেল
  • উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ পৰা ১৪০ টন বাঁহৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে
  • অৰ্কিড কপৌফুলৰ আৰ্হিত ৫৭ টা স্তম্ভ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে টাৰ্মিনেলটোত
  • প্রায় ১.৪০ লাখ বর্গমিটাৰ এলেকাব্যাপী নির্মিত হৈছে এই অত্যাধুনিক টার্মিনেলটো
  • টাৰ্মিনেলটো নির্মাণত প্রায় পাঁচ হেজাৰ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে
  • আৰণ্যক শোভাৰ বাবে ১ লাখ গছপুলিৰ সমাহাৰ ঘটিছে এই নতুন টাৰ্মিনেলটোত
  • এই নতুন টাৰ্মিনেলটোৱে বছৰি ৬৬ লাখৰ পৰা ১.৩কোটি যাত্ৰীলৈ সেৱা আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হ’ব
  • টাৰ্মিনেলটো উদ্বোধন হোৱাৰ পিছতেই বন্ধ কৰি দিয়া হ’ব LGB বিমান বন্দৰৰ পুৰণা টাৰ্মিনেলটো

লগতে, আগন্তুক পাঁচ বছৰত এই বিমান বন্দৰটোৰ জৰিয়তে ৫০০০ নিয়োগ সৃষ্টি হ’ব বুলি আশাবাদী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ বিগত কেইবাদিনো ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ অসম ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুতিৰ নিজে বুজ লৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ তেওঁৰ লগতে এই তথ্যসমূহ ৰাজ্যৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগে সময়ে সময়ে সকলোকে অৱগত কৰি আছে ৷

দেশৰ ভিতৰতে এক আটকধুনীয়া নতুন টার্মিনেলটো উদ্বোধনৰ পাছত অসমৰ বিমান পৰিবহনখণ্ডত তথা যাত্ৰীৰ সা-সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত এক অনন্য মাত্রা যোগ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

শনিবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীত কেইবা কিলোমিটাৰ জোৰা ৰোড শ্ব’ত ভাগ ল’ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কাৰ্যসূচীৰ পাছতে প্রধানমন্ত্রীগৰাকী গাড়ীৰে বৰঝাৰৰ পৰা বেলতলাত থকা বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভৱনলৈ যাব । এই ৰোড শ্ব'ৰ সময়ত প্রধানমন্ত্রীগৰাকীক জালুকবাৰীৰ পৰা বেলতলালৈ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সমগ্র পথছোৱাৰ দুয়োকাষে বিভিন্ন স্থানত নৃত্য-গীতৰে অভিবাদন জনাব বিজেপিৰ নেতা-কর্মী আৰু অনুৰাগীসকলে ।

অসম বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখ্য কার্যালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'বগৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী । প্রধানমন্ত্রীয়ে সন্ধিয়া দলৰ সাংসদ, বিধায়ক আৰু জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হ'ব । ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দলীয় কাৰ্যালয়ত উপস্থিতিয়ে একপ্ৰকাৰ নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজোৱাকেই প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।

দলীয় কাৰ্যসূচীৰ পিছত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা মাত্ৰ তিনি কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত তেওঁ নিশাটো কটাব । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অসম ভ্ৰমণত এক অন্যতম আকৰ্ষণীয় কাৰ্যসূচী হ’ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত তেওঁৰ পৰীক্ষা পে’ চৰ্চা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ ।

২১ ডিচেম্বৰ, দেওবাৰৰ পুৱা প্রায় ৮ বজাত প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত এম ভি চৰাইদেউ নামৰ এখন জাহাজত ৰাজ্যখনৰ নিৰ্বাচিত ২৫ গৰাকী মেধাৱী শিক্ষার্থীৰ সৈতে 'পৰীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠানৰ বাবে বাৰ্তালাপ কৰিব । নতুনকৈ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিৰ্মিত গেটৱে অৱ আছাম ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলৰ পৰা জাহাজ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব মোদীয়ে ৷ যোৱা নৱেম্বৰ মাহত দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উদ্বোধন কৰিল ৩০০ কোটি টকা ব্য়য় সাপেক্ষ এই ৰিভাৰ টাৰ্মিনেলটো ৷

দেওবাৰে ইয়াৰ পাছতে প্রায় ৯.৪৫ বজাত প্রধানমন্ত্রীয়ে গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁওস্থিত ৰাজ্যৰ বিদেশী বিতাড়ণৰ বাবে হোৱা ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ 'শ্বহীদ স্মাৰক' ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিব ৷ আন্দোলনটোৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰকে ধৰি শ্বহীদসকললৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব ।

শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰত প্রধানমন্ত্রীয়ে প্রায় ১৫-২০ মিনিট সময় কটোৱাৰ পাছতে তেওঁ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ’বগৈ ৷ বিমান বন্দৰৰ পৰা নামৰূপত উপস্থিত হৈ অসম ভেলী ফার্টিলাইজাৰ এণ্ড কেমিকেল কোম্পানী লিমিটেডৰ প্রায় ১০,৬০০ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ কৰিবলগীয়া চতুৰ্থটো গোট- নতুন এম'নিয়া-ইউৰিয়া প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কৰিব ।

এই উপলক্ষে দিনৰ প্ৰায় বাৰ বজাত তেওঁ এখন ৰাজহুৱা সভাত সম্বোধন কৰিব । এই প্রকল্পটোৰ কাৰ্যসূচীৰ পাছতে দুদিনীয়া অসম ভ্রমণ সামৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই বিয়লি দিল্লীলৈ উৰা মাৰিব ।

