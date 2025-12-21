ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থত অবৈধ বাংলাদেশীক কংগ্ৰেছে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে : প্ৰধানমন্ত্ৰী
নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ দুটাকৈ প্লান্ট কিয় বন্ধ হৈছিল ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : December 21, 2025 at 9:45 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । দেওবাৰে এই প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰি প্ৰায় এক লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিত জনসভা সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াতে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰে । অসমীয়াতে 'উজনিৰ ৰাইজ কেনে আছে' বুলি ভাষণ আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমে বিকাশৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ দিনৰ অসমৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত দুটাকৈ প্লাণ্ট বন্ধ হৈ পৰিছিল । উত্তৰ-পূবৰ কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে এই সমস্যাৰ কোনো সমাধান নকৰিলে । কংগ্ৰেছে আনন্দ কৰি থাকিলে । এতিয়া ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে কংগ্ৰেছে জন্ম দিয়া সমস্যা সমাধান কৰি আছে ।"
কংগ্ৰেছে নকৰা বাবে অতিৰিক্ত কাম কৰিবলগা হৈছে :
কংগ্ৰেছৰ দিনত কেৱল অসমতেই নহয় দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত উদ্যোগ বন্ধ হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে দেশক যি অৱস্থালৈ আনিছিল তাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে কষ্ট কৰিবলগা হৈছে । কংগ্ৰেছে ইমানেই দেশৰ অৱস্থা বেয়া কৰিলে ১১ বছৰ কষ্ট আৰু চেষ্টা কৰিও আৰু কৰিবলৈ বহুত বাকী আছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ হৈছিল, কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ দিনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ হৈছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সময়ত কাম নকৰা বাবে এতিয়া আমি অতিৰিক্ত কাম কৰিবলগা হৈছে ।"
কংগ্ৰেছে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছে :
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ সংস্কৃতিক সদায় শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছে । বিজেপি চৰকাৰে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এশ পঁচিশ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে । আমি অসম গৌৰৱ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন দি জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিছো । অসমীয়া গামোচাক বিশ্বৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছো । বিজেপি চৰকাৰে এনেবোৰ কাম কৰা বাবে কংগ্ৰেছৰ কষ্ট হৈছে । বিজেপি চৰকাৰে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাটোত মুকলি বিৰোধিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে । কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষই কৈছিল মোদীয়ে নৃত্য-গীত গোৱা লোকক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিছে । এয়া ভূপেন হাজৰিকা আৰু অসমৰ কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ অপমান ।"
"কংগ্ৰেছে দিনে-নিশাই এই অপমান কৰি আহিছে । অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰাটো কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰিছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা নাছিল । ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল । বিজেপি চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজক মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন দিছে । কংগ্ৰেছ দলে এতিয়াও দেশ বিৰোধী উৎসসমূহক আগবঢ়ায় আছে" - এইদৰে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
অবৈধ বাংলাদেশীক কংগ্ৰেছ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে :
কংগ্ৰেছে অসমৰ বনাঞ্চল আৰু ভূমিত বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভোট বেংক শক্তিশালী হৈছে; কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বৰবাদ হৈ গৈছে । ইয়াক লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো ভ্ৰূক্ষেপ নাই । অসমলৈ অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰৱেশ হ’লেহে ভাল লাগে । অবৈধ বাংলাদেশীক কংগ্ৰেছ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে আৰু এতিয়াও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । সেয়ে কংগ্ৰেছৰ দলে ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছে । ভোটবেংকৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছে; কিন্তু অসমৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰ সদায় শক্তিশালীভাৱে থিয় হৈ থাকিব ।"