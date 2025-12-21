ETV Bharat / state

ভোটবেংকৰ স্বাৰ্থত অবৈধ বাংলাদেশীক কংগ্ৰেছে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে : প্ৰধানমন্ত্ৰী

নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ দুটাকৈ প্লান্ট কিয় বন্ধ হৈছিল ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

PM MODI IN DIBRUGARH
নামৰূপত ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 21, 2025 at 9:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । দেওবাৰে এই প্ৰকল্পটো উদ্বোধন কৰি প্ৰায় এক লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিত জনসভা সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াতে নিজৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰে । অসমীয়াতে 'উজনিৰ ৰাইজ কেনে আছে' বুলি ভাষণ আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমে বিকাশৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে ।

বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ দিনৰ অসমৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান দাঙি ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে বিৰোধী কংগ্ৰেছ দলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছ চৰকাৰে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত দুটাকৈ প্লাণ্ট বন্ধ হৈ পৰিছিল । উত্তৰ-পূবৰ কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছে এই সমস্যাৰ কোনো সমাধান নকৰিলে । কংগ্ৰেছে আনন্দ কৰি থাকিলে । এতিয়া ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে কংগ্ৰেছে জন্ম দিয়া সমস্যা সমাধান কৰি আছে ।"

নামৰূপত ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছে নকৰা বাবে অতিৰিক্ত কাম কৰিবলগা হৈছে :

কংগ্ৰেছৰ দিনত কেৱল অসমতেই নহয় দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত উদ্যোগ বন্ধ হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে দেশক যি অৱস্থালৈ আনিছিল তাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আমাৰ চৰকাৰে কষ্ট কৰিবলগা হৈছে । কংগ্ৰেছে ইমানেই দেশৰ অৱস্থা বেয়া কৰিলে ১১ বছৰ কষ্ট আৰু চেষ্টা কৰিও আৰু কৰিবলৈ বহুত বাকী আছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ হৈছিল, কিন্তু ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ দিনত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত নতুন উদ্যোগ আৰম্ভ হৈছে ।‌ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সময়ত কাম নকৰা বাবে এতিয়া আমি অতিৰিক্ত কাম কৰিবলগা হৈছে ।"

PM MODI IN DIBRUGARH
নামৰূপত ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছে ভূপেন হাজৰিকাক অপমান কৰিছে :

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ সংস্কৃতিক সদায় শ্ৰদ্ধা জনাই আহিছে ।‌ বিজেপি চৰকাৰে মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ এশ পঁচিশ ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে । আমি অসম গৌৰৱ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন দি জন্ম শতবাৰ্ষিকী পালন কৰিছো । অসমীয়া গামোচাক বিশ্বৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছো । বিজেপি চৰকাৰে এনেবোৰ কাম কৰা বাবে কংগ্ৰেছৰ কষ্ট হৈছে । বিজেপি চৰকাৰে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাটোত মুকলি বিৰোধিতা কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে । কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষই কৈছিল মোদীয়ে নৃত্য-গীত গোৱা লোকক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰিছে । এয়া ভূপেন হাজৰিকা আৰু অসমৰ কলা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি কংগ্ৰেছৰ অপমান ।"

PM MODI IN DIBRUGARH
নামৰূপত ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

"কংগ্ৰেছে দিনে-নিশাই এই অপমান কৰি আহিছে । অসমত ছেমিকণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ কৰাটো কংগ্ৰেছে বিৰোধিতা কৰিছে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা নাছিল । ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছিল । বিজেপি চৰকাৰে চাহ বাগিচাৰ ৰাইজক মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন দিছে । কংগ্ৰেছ দলে এতিয়াও দেশ বিৰোধী উৎসসমূহক আগবঢ়ায় আছে" - এইদৰে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

অবৈধ বাংলাদেশীক কংগ্ৰেছ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে :

কংগ্ৰেছে অসমৰ বনাঞ্চল আৰু ভূমিত বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি মন্তব্য় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ভোট বেংক শক্তিশালী হৈছে; কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বৰবাদ হৈ গৈছে । ইয়াক লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কোনো ভ্ৰূক্ষেপ নাই । অসমলৈ অবৈধ বাংলাদেশী প্ৰৱেশ হ’লেহে ভাল লাগে । অবৈধ বাংলাদেশীক কংগ্ৰেছ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আহিছে আৰু এতিয়াও দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । সেয়ে কংগ্ৰেছৰ দলে ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ কৰাত বাধা আৰোপ কৰিছে । ভোটবেংকৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰি আহিছে; কিন্তু অসমৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ বিজেপি চৰকাৰ সদায় শক্তিশালীভাৱে থিয় হৈ থাকিব ।‌"

লগতে পঢ়ক:অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি প্ৰধানমন্ত্রীৰ : শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্রত মোদী

নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বহু প্ৰত্যাশিত চতুৰ্থ গোটৰ আধাৰশিলা স্থাপন

TAGGED:

DIBRUGARH
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODI SLAMS CONGRESS
BHUPEN HAZARIKA
PM MODI IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.