'মন কী বাত'ত অসমৰ হাড়গিলা সংৰক্ষণ: প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্য়বাদ ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

'মন কী বাত'ত অসমৰ হাড়গিলা সংৰক্ষণ: প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্য়বাদ ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ
১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
Published : June 28, 2026 at 4:52 PM IST
কলিয়াবৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয় ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান 'মন কী বাত'ত বিভিন্ন সময়ত অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অনন্য সংস্কৃতি, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, ক্ৰীড়া আৰু স্থানীয় প্ৰচেষ্টাসমূহক বিশেষভাৱে প্ৰশংসা কৰা হৈছে । জুনৰ অন্তিমটো দেওবাৰে সম্প্ৰচাৰিত ১৩৫ সংখ্যক খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ অসম আৰু উত্তৰ-পূবৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে ।
কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাত বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে । ১৩৫ সংখ্যক 'মন কী বাত'ত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ তিনিটা বিশেষ বিষয়ে স্থান লাভ কৰে । অসম, মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ তিনিটা বিষয়ে স্থান লাভ কৰাত মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আজি কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধা গাঁও পঞ্চায়তৰ ১৬১ আৰু ১৬৩ সংখ্যক বুথত অগপ আৰু বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মীৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'মন কী বাত'ত উপস্থিত থাকো । প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যিদৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য কেইখনক অষ্টলক্ষ্মী অভিধা দি অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন আগুৱাই নিছে, আজি মন কী বাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক বিশ্ববাসীক চিনাকি কৰাই দিছে ।"
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে কৰা মন্তব্যৰ আঁত ধৰি কয়," প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ হাড়গিলা সংৰক্ষণ, নাগালেণ্ডৰ ফুটবল আৰু মেঘালয়ৰ ৰুট ব্ৰীজৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । ইয়াৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছো । "
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে কি আছে 'মন কী বাত'ত ?
'মন কী বাত'ত হাড়গিলা বাইদেউ হিচাপে পৰিচিত পৰিৱেশ কৰ্মী ড৹ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনৰ লগতে আৰু চৰাই সংৰক্ষণে স্থান লাভ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অসমৰ দুৰ্লভ বিলুপ্তপ্ৰায় পক্ষী হাড়গিলাৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । এসময়ত অশুভ বুলি গণ্য কৰা এই চৰাইবিধক এতিয়া স্থানীয় মহিলাসকলে, যাক 'হাড়গিলা আৰ্মী' বুলি জনা যায়, কেনেকৈ সজাগতাৰে সুৰক্ষা দিছে সেই অনুপ্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰাৰ কথাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শলাগ লয় । লগতে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অনুষ্ঠিত চৰাই গণনা প্ৰক্ৰিয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশংসা কৰে । বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণত জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণৰ ই এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অভিহিত কৰে ।
মেঘালয়ৰ লিভিং ৰুট ব্ৰীজ বিষয়েও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'মন কী বাত'ত উল্লেখ কৰে । উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মেঘালয়ত স্থানীয় লোকসকলে ১২০টাতকৈও অধিক জীৱন্ত শিপাৰ দলং কেনেকৈ সংৰক্ষণ আৰু চোৱাচিতা কৰি এক সুন্দৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ গঢ়ি তুলিছে, সেই বিষয়ে তেওঁ 'মন কী বাত'ত আলোকপাত কৰে ।
আনহাতে,নাগালেণ্ডৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নাগালেণ্ডৰ 'বেবী লীগ' আৰু 'মহিলা ফুটবল লীগ'ৰ জৰিয়তে তৃণমূল পৰ্যায়ত ক্ৰীড়াৰ কেনে বিকাশ ঘটিছে,সেই কথাও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:'মন কী বাত'ত পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ
আত্মসন্মান অটুট ৰাখি ১ টকাতে মাছ ভাত; উপকৃত শতাধিক শ্ৰমজীৱী
লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী ১৩৫ সংখ্যক ‘মন কী বাত’; সাগৰৰ পৰা আকাশলৈ ভাৰত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে : মোদী