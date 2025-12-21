নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বহু প্ৰত্যাশিত চতুৰ্থ গোটৰ আধাৰশিলা স্থাপন
প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'ব নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট । ২০৩০ চনৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম কৰাৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ ।
Published : December 21, 2025 at 4:25 PM IST
ডিব্ৰুগড় : উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা । বহু প্ৰতীক্ষা আৰু তীব্ৰ আন্দোলনৰ অৱসান ঘটাই নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত নতুনকৈ সংযোজন হ'ব চতুৰ্থ গোট অৰ্থাৎ নতুন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম প্ৰকল্প । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বহু প্ৰত্যাশিত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ এই নতুন ইউৰিয়া প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰে । দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ নামৰূপত উপস্থিত হয় ।
ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰী বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে বিশেষ হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী নামৰূপৰ সভাস্থলীত উপস্থিত হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক উপহাৰ হিচাপে ফুলাম গামোচা, শৰাই আৰু আহোম ৰাজ শাসনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক স্বৰ্গদেউ চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দিয়া হয় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে নামৰূপৰ সভাত উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, যোগেন মহন, প্ৰশান্ত ফুকনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আটাইকেইগৰাকী বিধায়ক । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা পাছতেই ৰিম'ৰ্টৰ বুটাম টিপি নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
Laying the Foundation of a Strong and Atmanirbhar Assam— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 21, 2025
Hon'ble Prime Minister Shri @narendramodi ji performed the Bhumi Pujan of the Namrup Ammonia-Urea Plant a while back.
This project will greatly benefit our farmers and generate opportunities for local youth. pic.twitter.com/5XZAVCeBKo
অসমৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত নতুন অধ্যায় :
ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "মোক আশীৰ্বাদ দিবলৈ বিশাল সভাত সমবেত হোৱা ৰাইজক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছো । ইয়ালৈ চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে চাহৰ সুগন্ধ লৈ আহিছে । আজি এক স্মৰণীয় দিন । নামৰূপ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজে যি সপোন দেখিছিল সেই সপোন আজি পূৰণ হ'ল । আজিৰে পৰা ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰত নতুন অধ্যায়ৰ আৰম্ভ হ'ল । অসমে বিকাশৰ নতুন ধাৰা আৰম্ভ কৰিছে । এয়া আৰম্ভহে হৈছে আমি অসমক বহুত আগুৱাই নিব লাগিব ।’’
মোদীয়ে কয়, ‘‘ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত শক্তিশালী ভূমি হ'ব অসম । নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছিল । কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কৰিব নোৱাৰা কাম ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে কৰি আছে । কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব নিদিয়া কাম কৰি থাকোতে ১১ বছৰ পাৰ হ'ল । অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সদায় সংবেদনশীল ।"
Namrup IV marks a new era for Assam & the North East!#ModiInAssam pic.twitter.com/S6MYaziFhJ— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) December 21, 2025
তেওঁ লগতে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজিও অধিক দামত ইউৰিয়া আমদানি কৰি কৃষকক কম দামত যোগান ধৰি আহিছে । কিন্তু কৃষকসকলে মাতৃভূমিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব ।" সেয়ে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক ইউৰিয়া দিলে মাতৃভূমিয়ে কষ্ট পাব বুলিও উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে কৰা কামৰ খতিয়ান দি তেওঁ কয়, "ৰাছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুটিন ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহোঁতে অসমৰ চাহৰ টোপোলা উপহাৰ দিছো ।"
কংগ্ৰেছক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছে ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্ন প্ৰদানৰ বিৰোধিতা কৰিছিল । কংগ্ৰেছে ভোট বেংকৰ বাবে অসম ধ্বংস কৰি দিলে । ভোট বেংকৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে ভোটাৰ তালিকা সংশোধন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰি আছে ।"
প্ৰাকৃতিক গেছক কেঁচা মাল হিচাপে লৈ আৰম্ভ হৈছিল নামৰূপ সাৰ কাৰখানা :
উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটোৱে হ'ল নামৰূপ সাৰ কাৰখানা । প্ৰাকৃতিক গেছক কেঁচা মাল হিচাপে লৈ ১৯৬৯ চনৰ ১ জানুৱাৰীত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ তিনিটা গোট বা প্লাণ্ট হৈছিল । কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ ক্ৰমাৎ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ।
Live: Hon'ble PM Shri @narendramodi ji performs the Bhoomi Poojan of Assam Valley Fertiliser & Chemical Company Ltd. at Namrup. #ModiInAssam https://t.co/9Go3lGDeLm— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) December 21, 2025
নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গোট বন্ধ হৈ পৰাত তৃতীয় উৎপাদন গোটৰ জৰিয়তে বৰ্তমানেও খেতিয়কৰ চাহিদা পূৰণৰ বাবে সাৰ উৎপাদন কৰি আহিব লগা হৈছে । সেয়ে উত্তৰ-পূবৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটো জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত দল-সংগঠন, সাৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়নে দীৰ্ঘদিন ধৰি চতুৰ্থ গোট স্থাপন কৰি নামৰূপ সাৰ কাৰখানা পুনৰুজ্জীৱিত কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছিল ।
ইয়াৰ পাছতে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেলছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধীনত প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়ৰে ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰৰ বাবে নতুন বাৰ্তা দিলে ।
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব চতুৰ্থ গোট :
দীৰ্ঘদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত এই বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সাৰ কাৰখানাৰ ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম এটা নতুন গোট নিৰ্মাণ হ'ব বুলি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছিল । ইয়াৰ লগে লগে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠে । কিয়নো নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ দাবীত দুটা দশক ধৰি আন্দোলন চলি আহিছিল ।
২০০৬ চনত সেই সময়ৰ কেন্দ্ৰীয় সাৰ মন্ত্ৰী ৰাম বিলাস পাছোৱানে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা অধিক কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও কাৰ্যকৰী হোৱা নাছিল । ৰাইজৰ লগতে দল-সংগঠনৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰ মাজত সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট স্থাপনৰ বাবে ৪০ শতাংশ অসম চৰকাৰৰ আৰু ৬০ শতাংশ ভাৰত চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্বত চতুৰ্থ গোটৰ পুনৰ আধাৰশিলা স্থাপন হোৱাত কেৱল অসমৰে নহয় উত্তৰ পূবৰ ৰাইজ আনন্দিত হৈছে ।
The path to Adarniya Shri @narendramodi Ji’s vision of 'Atmanirbhar Bharat' runs through an 'Atmanirbhar Assam'— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 21, 2025
Today, we took another step towards the goal as Hon’ble Prime Minister performed Bhoomi Pujan of the 12 lakh MT Ammonia-Urea Fertilizer Plant at Namrup.#ModiInAssam pic.twitter.com/nLscTuZ49v
উৎফুল্লিত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ শ্ৰমিক :
নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট নিৰ্মাণৰ দাবীত দুটা দশক ধৰি আন্দোলন চলি থকাৰ মাজতে কেইবাবাৰো খবৰ ওলাইছিল যে উত্তৰ পূবৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ! ফলত এই উদ্যোগটোৰ প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী স্থায়ী আৰু ১৫০০ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে চাকৰি হেৰুওৱাৰ ভয় এটা লৈ দিন পাৰ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজে নামৰূপলৈ আহি ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম নতুন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাত দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ অৱসান ঘটিল বুলি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে ।
সাৰ কাৰখানাৰ তিনিটা ইউনিয়ন ফাৰ্টিলাইজাৰ শ্ৰমিক ইউনিয়ন, ফাৰ্টিলাইজাৰ ৱকৰ্চ ইউনিয়ন আৰু ফাৰ্টিলাইজাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইউনিয়নৰ সদস্য সকলে দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ সহযোগিতা কৰা দল- সংগঠন আৰু সংবাদ মাধ্যমক এই দিনটোত কৃতজ্ঞতা জনাইছে ।
কিয় বন্ধ হৈছিল সাৰ কাৰখানাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গোট ?
১৯৬৯ চনৰ ১ জানুৱাৰীত নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ উৎপাদন আৰম্ভ হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত এই উদ্যোগৰ তিনিটা গোট স্থাপন কৰা হৈছিল । কিন্তু চৰকাৰৰ গুৰুত্বহীনতাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক গেছৰ কম যোগানৰ বাবে বন্ধ কৰা হৈছিল সাৰ কাৰখানাৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় গোট । নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ তৃতীয় এম'নিয়া আৰু ইউৰিয়া প্লাণ্টত প্ৰতিদিনে ৯০০ মেট্ৰিক টন উৎপাদন হয় । যাৰ ফলত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে আমদানি কৰিব লগা হয় শ শ মেট্ৰিক টন ইউৰিয়া ।
The @AVFCCL_ASSAM project to be built at over ₹10,600cr will end decades of import dependence & secure farmers’ needs in Assam & NE India.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 21, 2025
It also marks a major stride towards fertilizer self-reliance under Adarniya @narendramodi Ji’s decisive leadership. pic.twitter.com/Yzpt0IIUwp
অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে যোগান ধৰিব প্ৰাকৃতিক গেছ :
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অসম ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কেমিকেলছ কোম্পানী লিমিটেডৰ অধীনত প্ৰায় ১১ হাজাৰ কোটি টকা ব্যয়ৰে ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা নতুন প্ৰকল্পটো ২০৩০ চনৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে চৰকাৰে । এই নতুন প্ৰকল্পটোত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰা গেছ যোগান ধৰা হ'ব । নদীৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰা হ'ব । উত্তৰ-পূব আৰু পূব ভাৰতৰ কৃষিজাত সামগ্ৰী মূল বজাৰসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা হ'ব ।
Slated for commissioning by 2030, this project will create 300+ direct and 1,000+ indirect jobs, powering industry & empowering farmers.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) December 21, 2025
It reaffirms Assam’s rise as the new growth engine of NE India under the double-engine government led by Adarniya Shri @narendramodi Ji. pic.twitter.com/LgYC0PoBTH
ভাৰতবৰ্ষত ইউৰিয়াৰ আমদানি হ্ৰাস পাব :
বছৰি ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদক্ষম প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰতিদিনে ২২০০ মেট্ৰিকটন এম'নিয়া আৰু ৩৮৫০ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদন কৰা হ'ব । ফলত ভাৰতবৰ্ষত ইউৰিয়াৰ আমদানি হ্ৰাস পাব । অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ইউৰিয়াৰ প্ৰয়োজন পূৰণ হ'ব । ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ সময়মতে ইউৰিয়া যোগান ধৰা হ'ব । নতুন প্ৰকল্পৰ সমীপত বৃহৎ অৰ্থনৈতিক কাম-কাজৰ আৰম্ভণি হ'ব । নতুন প্ৰকল্পত ৩০০ৰো অধিক প্ৰত্যক্ষ আৰু ১ হাজাৰৰো অধিক পৰোক্ষ নিয়োগৰ সম্ভাৱনা আছে ।
