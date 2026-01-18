ETV Bharat / state

কাজিৰঙা কেৱল এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানেই নহয়, ই অসমৰ আত্মা: প্ৰধানমন্ত্ৰী

কাজিৰঙা উৰণসেতুৰ ভূমিপূজন । দুখন নতুন অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’লৰ ফ্লেগ অফ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

PM Modi Lays Foundation Stone Of Kaziranga Elevated Corridor Project
কাজিৰঙা উৰণসেতুৰ ভূমিপূজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 18, 2026 at 5:57 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্প আৰু কাজিৰঙা উৰণসেতুৰ ভূমিপূজন কৰে । একেটা অনুষ্ঠানতে দুখন নতুন অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ৰে’লৰো ফ্লেগ অফ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । এই ৰে'ল দুখন হৈছে গুৱাহাটী (কামাখ্যা)-ৰ'হটক অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ আৰু ডিব্ৰুগড়- লক্ষ্ণৌ (গোমতী নগৰ) অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ ।

শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে ভাষণৰ আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰি কয়, "গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বড়োসকলৰ বিশেষ নৃত্য বাগুৰুম্বা দহৌ এক অভিনৱ আয়োজন আছিল । যিধৰণে যুৱতীসকলে একে তালত নৃত্য কৰিলে, সেয়া এক অপূৰ্ব অনুভৱ আছিল ।" বাগুৰুম্বা দহৌত অংশগ্ৰহণ কৰা যুৱতীসকলক তেওঁ কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰৰ পৰা পুনৰ অভিনন্দন জনায় । ছ'চিয়েল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্চাৰসকলকো এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

কাজিৰঙা উৰণসেতুৰ ভূমিপূজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ (ETV Bharat Assam)

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণৰ মাজতে সাংস্কৃতিক অভিবাদন জনোৱা কলা-কুশলীসকলক থিয় হৈ থকা দেখি সুৰক্ষাত নিয়োজিত লোকক তেওঁলোকৰ বহাৰ সুবিধা কৰি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত পূৰ্বে অহা অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰি কয়, "দুবছৰ পূৰ্বে কাজিৰঙাত অতিবাহিত কৰা মোৰ সেই সময় জীৱনৰ বহুত বিশেষ অনুভৱৰ সৈতে যোগ হৈছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিশা যাপন কৰাৰ সুবিধা পাইছিলো আৰু পিছদিনা পুৱা হাতী ছাফাৰীৰ সহায়ত সেই ক্ষেত্ৰৰ সুন্দৰতাক অনুভৱ কৰিছো । অসমলৈ আহি মোৰ সদায় বেলেগ আনন্দ লাগে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "কালি মই গুৱাহাটীত বাগুৰুম্বা দহৌ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰো । বড়ো জনজাতিৰ যুৱতীসকলে বাগুৰুম্বাৰে অভিলেখ গঢ়িলে । তাত ১০ হাজাৰৰো অধিক নৃত্যশিল্পী আৰু চিফুঙৰ সুৰে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে । অসমৰ কলাকাৰসকলে আচৰিত প্ৰদৰ্শন কৰে । মই তাত উপস্থিত সকলোকে আজি পুনৰ অভিনন্দন জনাইছো আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্চাৰসকলকো ধন্যবাদ জনাইছো, কিয়নো কালিৰ পৰা সকলোতে সেয়াই দেখা গৈছে । গতিকে তেওঁলোকো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ ।" তদুপৰি, প্ৰতিগৰাকী সংবাদকৰ্মীকো ধন্যবাদ জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

PM Modi Lays Foundation Stone Of Kaziranga Elevated Corridor Project
চেনেহৰ উপহাৰ... (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হৈছে :

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, "যোৱা বৰ্ষত ঝুমুইৰ নৃত্যত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত এইবাৰ বাগুৰুম্বা দ'হৌত অংশগ্ৰহণ কৰিলো । সৌ সিদিনা নামৰূপ সাৰ কাৰখানা মুকলি কৰিলো, লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ নতুন ভৱন মুকলি কৰিলো । বিগত কিছু বছৰৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহ আকৰ্ষিত হৈ আহিছে । বিহাৰত বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিশ্বাস আহিছে । মুম্বাইত বিজেপি জয়ী হৈছে । কাজিৰঙাত বিজয় উৎসৱ উদযাপন হৈ আছে । কেৰালাৰ ৰাইজেও বিজেপিক আঁকোৱালি লৈছে, মেয়ৰৰ আসনত বহুৱাইছে । বিজেপিৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানুহ বিজেপিমুখী হৈ আহিছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত । ভাৰতৰ জনগণে বিজেপিক অন্তৰৰ পৰা ভাল পায়, সেয়ে বিজেপিক দেশসেৱাৰ সুবিধা দিছে । যোৱা সময়ত যিমানবোৰ নিৰ্বাচন হৈছে, তাত বিজেপি জয়ী হৈছে । দেশৰ সকলোৱে বিজেপিক পচন্দ কৰে । কংগ্ৰেছৰ নিগেটিভ ৰাজনীতিক সকলোৱে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে । যি মহাৰাষ্ট্ৰত কংগ্ৰেছৰ জন্ম হৈছিল তাতেই কংগ্ৰেছৰ স্থান এতিয়া পঞ্চম ।"

অসমৰ আত্মা কাজিৰঙা:

কংগ্ৰেছৰ কোনো বিকাশৰ এজেণ্ডা নাই বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "তেওঁলোকে কাজিৰঙাৰো বিকাশ বিচৰা নাছিল ।" ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ কলি আওৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাৰ কাজিৰঙা ধন্য, প্ৰকৃতিৰ কোলাত খেলি আমাৰ মন হওক পূণ্য । কাজিৰঙা কেৱল এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নহয়, ই অসমৰ আত্মা । ভাৰতৰ জৈৱবৈচিত্ৰ্যৰ অমূল্য ৰত্ন । ইয়াৰ জীৱকুলক ৰক্ষা কৰা আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব । কাজিৰঙা আৰু ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণীক সুৰক্ষা দিয়াই নহয়, অসমৰ ভৱিষ্যৎ আৰু আগন্তুক প্ৰজন্মৰ বাবে অতি জৰুৰী । এই আশাৰে এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ নতুন পৰিকল্পনা আৰম্ভ কৰা হৈছে, যাৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ হ'ব । বানৰ সময়ত বন্যপ্ৰাণী ওখ স্থানলৈ পথ পাৰ হৈ গতি কৰে । আমাৰ প্ৰয়াস জীৱনো বাচি থাকক, যাতায়তো চলি থাকক । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বন্যপ্ৰাণীৰ বিচৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । প্ৰকৃতি সুৰক্ষিত হ'লে সম্ভাৱনাও বাঢ়ে । বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কাজিৰঙালৈ যোৱা সময়ছোৱাত আৰ্থিক ৰূপেও অসমক অৰিহণা যোগাইছে । ২০১৩-১৪ চনত ডজনৰো অধিক গঁড়ৰ মৃত্যু হৈছে । বিজেপি শাসনত বহিয়ে ইয়াক বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰ, বন বিভাগ, আৰক্ষীৰ লগতে অসমৰ জনগণো অভিনন্দনৰ পাত্ৰ ।"

PM Modi Lays Foundation Stone Of Kaziranga Elevated Corridor Project
কলিয়াবৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ :

"ভাৰতে ইক'নমী আৰু ইক'লজী একেলগে চলাই নিয়াৰ বিশেষ ব্যৱস্থা লৈছে । জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষাৰ বাবে সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বঢ়োৱা হৈছে, গছ-গছনি ৰোপণ কৰা হৈছে । ভাৰতৰ বিলুপ্ত চিতা বাঘ ভাৰতলৈ অনা হৈছে । ভাৰতৰ সেউজ প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । খাল-বিল, জলাশয়সমূহৰ প্ৰাকৃতিক ৰূপ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ২৬০ কোটিতকৈ অধিক গছ পুলি ৰোপণ কৰি কৰি প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে । সেইবাবেই জলাশয় সংৰক্ষণ বাবে ৰামচাৰ চুক্তিৰ আধাৰত ভাৰতৰ এতিয়া স্থান তৃতীয় । অসমৰ জলাশয়ো সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । ডবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দ্ৰুত উন্নয়ন কৰি আহিছে; কিন্তু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এয়া কেতিয়াও কৰা নাই ।" এইদৰে কয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।

কংগ্ৰেছৰ শাসনত যাতায়তৰ বিশেষ উন্নতি নহ'ল :

নতুনকৈ আৰম্ভ হোৱা ৰে'ল সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "উত্তৰ পূৰ্বৰে দেশৰ যাতায়তৰ সমস্যা পুৰণি । কেইবাদশক কংগ্ৰেছ দলে শাসন কৰাৰ পাছতো এই অঞ্চলৰ যাতায়তৰ বিশেষ উন্নতি নহ'ল; কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে পথ, ৰে'ল, জল, বায়ু সকলো দিশৰে যোগাযোগৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত উত্তৰ-পূবত বিশেষ গুৰুত্ব দিছে, যাৰ বাবে বহুকেইখন নতুন ৰে'ল অসমৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে । কালি বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰাৰ পাছত আজি কলিয়াবৰৰ পৰা অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ সেৱা আৰম্ভ হৈছে ।"

অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যাৰে যুঁজিছে অসমে :

কংগ্ৰেছৰ বঞ্চনাৰ উদাহৰণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমৰ ৰে'ল বাজেট আছিল দুই হাজাৰ কোটি টকা; কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এই সংখ্যা পাঁচগুণ বৃদ্ধি হৈ ১০ হাজাৰ কোটি টকা হ'ল । ৰে'লসেৱাৰ বৈদ্যুতিকৰণৰ ফলত ই অধিক সুচল হৈছে । স্বাধীনোত্তৰ কালত অসমে যিদৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰী সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আছিল, সেই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে । এতিয়া এই অনুপ্ৰৱেশকাৰীক উচ্ছেদ কৰা হৈছে; কিন্তু কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত কেইটামান ভোটৰ বাবে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আদৰণি জনাইছিল । ফলত অসমৰ সকলো স্তৰতে সমস্যা বাঢ়িল, অপৰাধ বাঢ়িল । সাংস্কৃতিক-অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিপদ ঘটিল । বিভিন্ন চৰকাৰী ভূমি, অভয়াৰণ্যৰ ভূমিত বিদেশীৰ আগ্ৰাসন বাঢ়ি আহিছিল । অসমৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্য বিনষ্ট কৰিছিল ।"

"কংগ্ৰেছৰ এটাই নীতি- অবৈধ লোকক বচাওক, ভোট পাওক । বিহাৰতো একেই চিন্তাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল; কিন্তু ৰাইজে কংগ্ৰেছক উচ্ছেদ কৰিলে । এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে এনে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে লোৱা ব্যৱস্থাৰে জনগণৰ সহযোগত অসমৰ লগতে দেশৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ সমস্যা দূৰ কৰিব পৰা যাব ।" এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় ।

কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী :

আজি কলিয়াবৰৰ মৌচন্দা পথাৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিলে সকলোকে সম্বোধন । প্ৰধানমন্ত্ৰীক মৌচন্দা পথাৰলৈ বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক দলে আদৰি নিয়ে । কলিয়াবৰত উপস্থিত হৈ এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ মডেল পৰ্যবেক্ষণ কৰি এলিভেটেড ক’ৰিডৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি বিশাল জনসভা সম্ৱোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । ৬,৯৫৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’ব কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড ক’ৰিডৰ । এই প্ৰকল্পই কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মাজেৰে যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাৰিলেনযুক্ত কৰা আৰু প্ৰায় ৩৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ কৰিব, যাতে বানপানীৰ সময়ত বন্যপ্ৰাণীয়ে সুৰক্ষিতভাৱে কাৰ্বি আংলং পাহাৰলৈ পাৰ হ’ব পাৰে । এই প্ৰকল্পই পৰ্যটনৰ লগতে অঞ্চলটোৰ সংযোগ ব্যৱস্থাও উন্নত কৰিব ।

পাকিস্তানী এজেণ্টৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই : মুখ্যমন্ত্ৰী

আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক গামোচা, এলিভেটেড কৰিড'ৰৰ চিত্ৰ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৱিৰ্ভাৱ ক্ষেত্ৰৰ তোৰণৰ চিত্ৰ সম্বলিত স্মাৰক প্ৰদান কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আদৰণি ভাষণত কয়, "কুণ্ডিল কুঁৱৰী ৰুক্মিণীক দ্বাৰকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই হৰণ কৰি নিয়াৰ সময়ত এই কলিয়াবৰতে জিৰণি লৈছিল । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দ্বাৰকা আৰু কলিয়াবৰৰ এই সম্বন্ধক পুনৰ কটকটীয়া কৰিবলৈ কলিয়াবত উপস্থিত হৈছে ।" গৌৰৱ গগৈৰ কাজিৰঙা উৰণসেতুৰ বিৰোধিতা সম্পৰ্কত কয়, "আপুনি বিৰোধিতা কৰি থাকক । অসমে উন্নয়নৰ সপোন দেখিছে, অসমে আকাশ চুবই । পাকিস্তানী এজেণ্টৰ ইয়াত কোনো স্থান নাই । অসমৰ পৰা অচিনাকী লোকক উচ্ছেদ কৰা হৈছে । এতিয়া কাজিৰঙাত গঁড় হত্যা নহয় । এলিভেটেড কৰিড'ৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জীৱকূলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব । যোগাযোগ সেৱাৰ উন্নতিৰ বাবেও মোদীয়ে অসমক দুটা দিনত তিনিখনকৈ ৰে'ল উপহাৰ দিছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাবে এক ঐতিহাসিক ক্ষণ ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা,কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল,পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, অতুল বৰা, কৃষ্ণেন্দু পাল, চৰণ বড়ো, সাংসদ তথা ৰাজ্য়িক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ।

লগতে পঢ়ক:ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গোমতীলৈ বুলি প্ৰথমটো উকি মাৰিলে অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছে

কংগ্ৰেছে অসমক অসন্মান কৰি অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে দুৱাৰ মুকলি কৰি দিলে : প্ৰধানমন্ত্ৰী

TAGGED:

ভূমিপূজন
ইটিভি ভাৰত অসম
PM MODI IN KAZIRANGA
PM ON BAGURMBA DWHOU
KAZIRANGA ELEVATED CORRIDOR PROJECT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.