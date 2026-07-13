ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক অসমৰ বিখ্যাত মনোহৰী গ’ল্ড টী উপহাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ

ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক অসমৰ বিখ্যাত মনোহৰী গ’ল্ড টী উপহাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ
শেহতীয়াকৈ অসমৰ চাহক বিশ্বৰ বুকুত পুনৰ এবাৰ তুলি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক তেওঁ উপহাৰ দিয়ে অসমৰ মনোহৰী গ’ল্ড টী ৷
Published : July 13, 2026 at 7:31 AM IST
গুৱাহাটী: অসমৰ চাহ বুলিলে সমগ্ৰ বিশ্বতে বিখ্যাত ৷ দুশ বছৰ গৰকা আমাৰ অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ আছে এক বৰ্ণিল অধ্যায় ৷ বিশ্বৰ বুকুত অসমৰ এক অনন্য পৰিচয় বহন কৰি আহিছে চাহে ৷ দেশত উৎপাদিত চাহৰ সিংহভাগ অসমতেই উৎপাদন কৰা হয় ৷ এটি কলি দুটি পাতে যুগ যুগ ধৰি গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে অসমবাসীক ৷
শেহতীয়াকৈ অসমৰ চাহক বিশ্বৰ বুকুত পুনৰ এবাৰ তুলি ধৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৷ যোৱা ৬ জুলাইৰ পৰা ৪ জুলাইলৈ ইণ্ডোনেচিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৷ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ ইণ্ডোনেচিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰবোও চুবিয়ানটোক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় ৷ তাৰ মাজতেই ভাৰতৰ পৰা নিয়া উপহাৰৰ টোপোলা চুবিয়ানটোৰ হাতত তুলি দিয়ে মোদীয়ে ৷ সেই টোপোলাত স্থান লাভ কৰিছিল অসমৰ চাহপাতে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক উপহাৰ দিয়ে অসমৰ মনোহৰী গ’ল্ড টী ৷ এটা বেঁতৰ খৰাহীত চাহপাতৰ এটা বৈয়াম, গামোচাৰ চানেকিযুক্ত এখন বস্ত্ৰ আৰু অসমৰ অনন্য চিনাকী এটি জাপিৰে সজাই তোলা হৈছিল উপহাৰৰ টোপোলাটো ৷
অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এই বিষয়ে এটা পোষ্ট কৰা দেখা গৈছে ৷ পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চুবিয়ানটোৰ সৈতে মোদীৰ এখন ছবি, মনোহৰী গ’ল্ড টীৰ উপহাৰৰ খৰাহীটোৰ এখন ছবি আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে চাহ বাগানৰ মাজত কটোৱা সময়ৰ দুখন ছবি সংযোজন কৰিছে ৷
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji continues to take Assam’s heritage to the global stage by weaving it into India’s diplomatic outreach.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 12, 2026
This time, he gifted Assam’s famed Manohari Gold Tea to the Hon’ble President of Indonesia.
Earlier this year, Adarniya Modi Ji… pic.twitter.com/lpKclQUBsz
তেওঁ পোষ্টটোত লিখিছে, ‘‘আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে— কিছু মাহ পূৰ্বে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ সেই চাহ বাগিচাখনত নিশা অতিবাহিত কৰিছিল, য'ত উৎপাদন হয় বিশ্ববিখ্যাত মনোহাৰী গোল্ড টী । সেই সময়ত তেখেতে আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে আন্তৰিক মত-বিনিময়ো কৰিছিল ।
আজি সেই একেই মনোহাৰী গোল্ড টী ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উপহাৰ হিচাপে ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰদান কৰি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পুনৰ এবাৰ বিশ্বদৰবাৰত অসমৰ চাহৰ ঐতিহ্য আৰু গৌৰৱক উজলাই তুলিলে । চাহৰ অতি কোমল কুঁহিপাতৰ পৰা সীমিত পৰিমাণে প্ৰস্তুত কৰা মনোহাৰী গোল্ড টী ইয়াৰ অনন্য সোৱাদ আৰু উৎকৃষ্টমানৰ বাবে বিশ্বজুৰি বিশেষভাৱে সমাদৃত ।
এই চাহ অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ গৌৰৱ হিচাপে সমাদৃত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ নিষ্ঠা, পৰিশ্ৰম আৰু দক্ষতাৰো এক উজ্জ্বল প্ৰতীক । অসমৰ বাবে ই এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । অসমৰ এই গৌৰৱক বিশ্বদৰবাৰত প্ৰতিধ্বনিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যবাসীৰ হৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা ।’’
অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মনোহৰী চাহ বাগিচাত উৎপাদিত এক অতি উৎকৃষ্টমানৰ চাহ হৈছে মনোহৰী গোল্ড টী । বিশ্বৰ অন্যতম দামী চাহ হিচাপে বিখ্যাত এই চাহপাতে প্ৰতি কিলোগ্ৰামত ১,১৫,০০০ টকা পৰ্যন্ত অভিলেখ ভংগকাৰী নিলামৰ মূল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সূৰ্যৰ কীৰণ অতি কোমল হৈ থকাৰ সময়তেই শ্ৰমিকসকলে ৰাতিপুৱা ৪:০০ বজাৰ পৰা ৬:০০ বজাৰ ভিতৰত বাচি বাচি চাহৰ কলিবোৰ ছিঙে আৰু তাৰ পৰা বিশেষভাৱে এই চাহপাত প্ৰস্তুত কৰা হয় । প্ৰতিদিনে মাত্ৰ প্ৰায় ৮০ গ্ৰাম কলি ছিঙি লোৱা হয়, যাৰ ফলত ই এক অতি বিৰল, সীমিত পৰিমাণত উপলব্ধ হয় ।
লগতে পঢ়ক: আগন্তুক পাঁচ বছৰত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ হ’ব যুঁজ : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা