প্ৰতিকুল বতৰ : কোকৰাঝাৰলৈ যাব নোৱাৰি গুৱাহাটীৰ পৰাই তিনিখনকৈ নতুন ৰে’ল মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

প্ৰতিকুল বতৰ : কোকৰাঝাৰলৈ যাব নোৱাৰি গুৱাহাটীৰ পৰাই তিনিখনকৈ নতুন ৰে’ল মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ভূমি পূজন কৰি ৪,৫৭০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন ।
By ANI
Published : March 13, 2026 at 6:07 PM IST
গুৱাহাটী: দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত উপস্থিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৷ শুকুৰবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৪,৫৭০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প মুকলি কৰাৰ লগতে অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰে’ল সেৱা উন্নত কৰিবলৈ তিনিখনকৈ নতুন ৰে’লৰ ফ্লেগ অফ কৰে । এই তিনিখন ৰে’ল হৈছে ক্ৰমে - কামাখ্যা-চৰলাপল্লী অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছ, গুৱাহাটী-নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছ আৰু নাৰেংগী-আগৰতলা এক্সপ্ৰেছ ।
বিধানসভা নির্বাচনৰ পূর্বে দুদিনীয়া অসম ভ্রমণলৈ আহিছে প্রধানমন্ত্রীগৰাকী ৷ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কোকৰাঝাৰলৈ যাব নোৱাৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে ভূমি পূজন কৰি ৪,৫৭০ কোটি টকাৰো অধিক মূল্যৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে ।
কামাখ্যা-চৰলাপল্লী অমৃত ভাৰত এক্সপ্ৰেছে উত্তৰ-পূব আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ মাজত, গুৱাহাটী-নিউ জলপাইগুৰি এক্সপ্ৰেছে অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ মাজত আৰু নাৰেংগী-আগৰতলা এক্সপ্ৰেছে অসম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ মাজৰ ৰে’ল সংযোগৰ উন্নতি সাধন কৰিব ৷ যাৰ ফলত যাতায়াত, ব্যৱসায়ী আৰু পৰ্যটকসকলৰ ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাজ্যিক যাত্ৰাৰ সুবিধা যথেষ্ঠ পৰিমাণে উন্নত হ’ব ।
এই প্ৰকল্পসমূহে কোকৰাঝাৰ জিলাত যান-জঁট হ্ৰাস কৰাৰ লগতে সংযোগ, পৰ্যটন, কৃষিৰ সুবিধা, স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধাৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলক এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব ৷
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বাঁশবাৰীতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পিৰিয়াডিক অভাৰহ’লিং(পি অ’ এইচ) কৰ্মশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । এই কৰ্মশালাখনে ৰে’লপথৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ উপৰিও কাৰ্যকৰী দক্ষতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে অঞ্চলটোত কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৩,২০০ কোটিৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষে অসমমালা ৩.০ নামৰ বৃহৎ পথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ ভাৰ্চুৱেলী ভূমি পূজন অনুষ্ঠানো সম্পন্ন কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত আন্তঃৰাজ্যিক সংযোগ উন্নত কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু গ্ৰাম্য পথৰ মাজত সমন্বয় সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ অসমতে ৯০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক পথ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল(বি টি চি) এলেকাত প্ৰায় ১১০০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে নিৰ্মাণ কৰা চাৰিখন উৰণীসেতু আৰু দুখন দলঙকে ধৰি ছটা পথ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজনো সম্পন্ন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ।
১৪ মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে শিলচৰত ভূমি পূজন কৰি প্ৰায় ২৩,৫৫০ কোটি টকাৰ বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰাজ্যবাসীলৈ উৎসৰ্গা কৰিব । অহা মাহত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ শাসকীয় দল বিজেপিয়ে ৰাজ্যখনত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতাৰ গাদী দখল কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷
