গুৱাহাটীত ১০০খন ই-বাছ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ: কোন কোন অঞ্চললৈ চলিব এই সেৱা ?

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গুৱাহাটীৰ লগতে ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰিলে নাগপুৰৰ ৫০ খন, ভবনগৰৰ ৫০ খন আৰু চণ্ডীগড়ত ২৫ খন ই-বাছ ।

মহানগৰীত অত্য়াধুনিক সুবিধাযুক্ত ই-বাছ সেৱা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 14, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী : গুৱাহাটীবাসীলৈ প্ৰাধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপহাৰ । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয় পি এম ই-বাছ সেৱা আঁচনিৰ অধীনত গুৱাহাটীত ১০০খন ই-বাছৰ শুভ উদ্বোধনৰ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে ভাৰ্চুৱেলী নাগপুৰৰ ৫০ খন, ভবনগৰৰ ৫০ খন আৰু চণ্ডীগড়ত ২৫ খন ই-বাছৰ শুভ উদ্বোধন কৰে । গুৱাহাটীৰ ১০০ খন বাছৰ ভিতৰত গ্ৰীণ কৰিড'ৰ খানাপাৰাৰ পৰা ধাৰাপুৰ আৰু বশিষ্ঠৰ পৰা ধাৰাপুৰলৈ চলিব । বাকী ৪০ খন বাছ গুৱাহাটীৰ পৰা মিৰ্জা, নলবাৰী, বাইহাটা, মঙলদৈ আৰু জাগীৰোডলৈ চলিব ।

কি কি সুবিধা থাকিব ?

গুৱাহাটীত ১০০খন ই-বাছ উদ্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বিষয়াই কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ই-বাছ সেৱা আজি গুৱাহাটীৰ পৰা চাৰিখন ৰাজ্যত ভাৰ্চুৱেলী উদ্বোধন কৰিছে । আমি ১০০খন বিচাৰিছিলো আৰু সিমানেই আমি পাইছো । এই ১০০খন বাছৰ সৈতে গুৱাহাটীত ৩৭১ ইলেক্ট্ৰনিক বাছ আৰু ১০০ খন চি এন জি বাছ ৰাজপথত চলিব । আমাৰ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক আৰু চি এন জি বাছ মুঠ ৪৭১ খন হ'ল ।"

মহানগৰীত অত্য়াধুনিক সুবিধাযুক্ত ই-বাছ সেৱা (ETV Bharat Assam)

বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "এই বাছকেইখন আৰামদায়ক হোৱাৰ লগতে এ চি, এয়াৰ ছাচপেনশ্বন আছে, তদুপৰি শব্দ নাই । মহিলাৰ বাবে চাৰিখন সংৰক্ষিত পিংক চীটৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে সংৰক্ষিত আসন আছে । তদুপৰি বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ হুইলচেয়াৰ বাছৰ ভিতৰত উঠাবলৈ আৰু ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা আছে । ইপিনে যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে চি চি কেমাৰা, পেনিক বুটাম আছে । কোনোবাই অসুবিধা পালে সেই বুটামটো টিপিলে আমি কন্ট্ৰ'ল ৰূমত গম পাম আৰু সেই অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম ।"

এ চি, এয়াৰ ছাচপেনশ্বন উপলব্ধ ই-বাছ (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীৰ পৰা কোন কোন অঞ্চললৈ চলিব ?

বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়,"আজিৰে পৰা ৰাজ্যবাসীলৈ আগবঢ়োৱা ১০০খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছৰ ৬০খন বাছ গ্ৰীণ কৰিড'ৰ খানাপাৰাৰ পৰা ধাৰাপুৰ আমিনগাঁও আৰু বশিষ্ঠৰ পৰা ধাৰাপুৰ আমিনগাঁও চলিব আৰু বাকী ৪০ খন বাছ গুৱাহাটীৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত যাতে চলিব পাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । এই বাছকেইখন গুৱাহাটীৰ পৰা মিৰ্জা, জাগীৰোড, বাইহাটা , মঙলদৈ, নলবাৰী এই অঞ্চললৈ এই সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ'ব যাতে ৰাইজে এই সেৱা লাভ কৰে । "

মহানগৰীত অত্য়াধুনিক সুবিধাযুক্ত ই-বাছ সেৱা (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে লগতে কয়, "বাছৰ ভাৰা বৰ্তমান মহানগৰীত চলি থকা ইলেক্ট্ৰনিক বাছৰ যি নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সেই একে নিৰিখেই থাকিব । বৰ্তমান আমাৰ থকা ৩৭১ খন ইলেক্ট্ৰনিক বাছৰ বাবে থাকিবলগীয়া পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি আছে । তদুপৰি চাৰ্জিং ষ্টেচন, ছাৰ্ভিছিং ষ্টেচন, ৱৰ্কশ্চপ পৰ্যাপ্ত পৰিমানৰ আছে যদিও আৰু উন্নত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"

ইটিভি ভাৰত অসম
ELECTRIC BUS IN GUWAHATI
GUWAHATI ELECTRIC BUSES
PM MODI IN ASSAM
PM MODI FLAGGED ELECTRIC BUSES

সম্পাদকৰ পচন্দ

