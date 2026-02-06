ETV Bharat / state

'পৰীক্ষা পে চৰ্চা'ত প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীক গামোচাৰে আদৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে

"এয়া মোৰ অতি প্ৰিয় । ইয়াৰ বনোৱা পদ্ধতি মোৰ ভাল লাগে । ঘৰত বনোৱা হয় ।" ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷

গুৱাহাটী: অসমৰ স্বাভিমানী গামোচাখনক আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্ত্ৰ বুলি আখ্যা দি অসমবাসীৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইবাৰৰ 'পৰীক্ষা পে চৰ্চা' অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক গামোচাৰে সম্ভাষণ জনালে । দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি পৰীক্ষাৰ বতৰৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা, ব্যক্তিগত বৃদ্ধি, দক্ষতা, প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ আৰু জাতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা আগবঢ়ায় ।

স্বাভিমানৰ গামোচাখনক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকৰ আগত চিনাকি কৰাই দি তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "আজি অসমীয়া গামোচাৰে স্বাগতম জনাইছো । এয়া মোৰ অতি প্ৰিয় । ইয়াৰ বনোৱা পদ্ধতি মোৰ ভাল লাগে । দ্বিতীয়তে অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মহিলা সাৱলীকৰণ প্ৰতীক । ঘৰত বনোৱা হয় । সঁচাকৈ তাৰ মাতৃশক্তি নাৰীশক্তিয়ে কেনেকৈ কাম কৰে তাক দেখি মনত আদৰ জাগে আৰু সন্মান ওপজে ।"

এই ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে, "অসমৰ স্বাভিমান আদৰৰ ‘গামোচা’ৰ প্ৰতি এক অতুলনীয় সন্মান । দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 'পৰীক্ষা পে চৰ্চা'ত আমাৰ চেনেহৰ গামোচাখনক তেখেতৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় বস্ত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰে । ইয়ে কেৱল অসমৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক তথা জি আই টেগপ্ৰাপ্ত হাতেবোৱা বস্ত্ৰখনিৰ মৰ্যাদা অধিক প্ৰসাৰ কৰাই নহয়, বৰং ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মকো বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসৰত গামোচাখনৰ বিষয়ে অধিক জানিবলৈ উৎসুকতা তথা সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিব । আমাৰ স্বাভিমান, সন্মানৰ প্ৰতীক গামোচাখন মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ অতি আপোন ৷ তেখেতৰ আমাৰ গামোচাখনৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা, এয়া আমি সময়ে সময়ে প্ৰমাণ পাই আহিছোঁ ৷"

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয়, "তেখেতে ডিঙিত গামোচাখন অতি সন্মানেৰে পিন্ধা বাবে বিৰোধীয়ে ঠাট্টাও কৰিছে--- যিটো বিৰোধীৰ এক স্বভাৱ ৷ মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ বছৰ বছৰ ধৰি ৰাজ্যখনৰ সৈতে যি সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছে, তাৰ প্ৰতিফলন তেখেতৰ প্ৰতিটো কাৰ্যত স্পষ্ট-উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বৃহৎ পৰিসৰৰ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ উপলক্ষত গৌৰৱেৰে গামোচা পৰিধান কৰালৈকে । গামোচাখনৰ প্ৰতি তেখেতৰ সন্মানে আমাৰ শিপিনীসকলৰ আত্মবিশ্বাস অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ৷"

"ৰাজ্যৰ ৩.৫ কোটি জনগণৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অসমৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ মৰম আৰু স্নেহৰ বাবে তথা 'A for Assam'ক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে মই গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । " এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

