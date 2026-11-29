সুধাকণ্ঠ তথা অসমৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ প্ৰধানমন্ত্ৰী: ঊষা মংগেশকাৰক ড৹ ভূপেন হাজৰিকা বঁটা প্ৰদান
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত কিংবদন্তি শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।
By ANI
Published : November 29, 2026 at 9:16 PM IST
নতুন দিল্লী: সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা, অসমৰ নাম সমগ্ৰ বিশ্বত জিলিকোৱা এগৰাকী ব্যক্তি ৷ নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হয় সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ৷ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে এই অনুষ্ঠানত ৷ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ গুণ-গৰিমাৰ প্ৰশংসা কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ ভাষণত ‘দেশৰ সাফল্যত অসন্তুষ্ট আৰু অশান্তি সৃষ্টি কৰি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ বিচৰাসকল’ক সমালোচনা কৰি কিংবদন্তি শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত বাৰে বাৰে শুনিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ৷
#WATCH | Delhi: Addressing the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr. Bhupen Hazarika, PM Narendra Modi says, "Last year, in Guwahati, I remarked that Bhupen-da gave voice to the sentiments of India. He wove the dreams of India into his songs; it is, therefore, our good fortune that the Government of India has honoured his legacy with the 'Bharat Ratna'—the nation's highest civilian award. Bhupen Hazarika ji was a staunch nationalist and a true patriot... He urged the youth to be prepared to sacrifice everything for the motherland whenever a dark, challenging time descended upon the country..." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 29, 2026
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত কিংবদন্তি শিল্পী ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনায় । এই অনুষ্ঠানতে প্ৰসিদ্ধ শিল্পী ঊষা মংগেশকাৰক ড৹ ভূপেন হাজৰিকা বঁটা প্ৰদান কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৷
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi honours singer Usha Mangeshkar at closing ceremony of birth centenary celebrations of Dr Bhupen Hazarika. (Source: PM Modi Youtube) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/lyVtsSSH4G— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
জাতীয় ঐক্যৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত ভাষণ দি মোদীয়ে কয়, ‘‘আমি সকলো ভাৰতীয়ই এক বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প লৈ অগ্ৰসৰ হৈছোঁ । ভাষা, খাদ্য, জীৱনশৈলী বেলেগ বেলেগ হ’ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ সংকল্প এটাই: বিকশিত ভাৰত গঢ়ি তোলা । অৱশ্যে অশান্তিৰ জৰিয়তে ক্ষমতা দখলৰ সপোন দেখা, ভাৰতক খণ্ড খণ্ডকৈ চোৱা, দেশৰ কৃতিত্বক লৈ কুটিল অসন্তুষ্ট আত্মীয়ৰ দৰে ঘূৰি ফুৰাসকলক এনেবোৰ কথাই আকৰ্ষণ নকৰে । মই ক’ম যে এনে ‘অসন্তুষ্ট আত্মীয়’সকলে ভূপেনদাৰ গান বাৰে বাৰে শুনা উচিত; হয়তো তেওঁলোকৰ সদ্বুদ্ধি উদয় হ’ব ।
#WATCH | Delhi: Addressing the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr. Bhupen Hazarika, PM Narendra Modi says, "Last year, in Guwahati, I remarked that Bhupen-da gave voice to the sentiments of India. He wove the dreams of India into his songs; it is, therefore, our good fortune that the Government of India has honoured his legacy with the 'Bharat Ratna'—the nation's highest civilian award. Bhupen Hazarika ji was a staunch nationalist and a true patriot... He urged the youth to be prepared to sacrifice everything for the motherland whenever a dark, challenging time descended upon the country..." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 29, 2026
ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰতি ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কেৱল অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবেই নহয়, দেশৰ শিল্প আৰু সামূহিক চেতনাৰ প্ৰতিও এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।
‘‘আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো কেৱল অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰেই নহয় ভাৰতৰ শিল্প আৰু আমাৰ সামূহিক চেতনাৰ উদযাপন । গুৱাহাটীত আৰম্ভ হোৱা ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ শতবাৰ্ষিকী উদযাপন দেশৰ ৰাজধানীত সমাপ্ত হোৱাটো আনন্দৰ কথা । ভূপেন-দাৰ লগত মোৰ ব্যক্তিগত বন্ধন আন এটা কাৰণত বিশেষ: তেওঁ অসমৰ এজন মহান সন্তান হোৱাৰ লগতে গুজৰাটৰ জোঁৱাই আছিল । স্বাভাৱিকতে এই অনুষ্ঠানলৈ নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰোঁতে মোৰ মনত এক অনন্য আনন্দৰ অনুভূতি অনুভৱ হৈছিল । ১১ হাজাৰ শিল্পীয়ে একেলগে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা অনুষ্ঠানটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো ।’’ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
#WATCH | Delhi: Addressing the Closing Ceremony of the Birth Centenary Celebrations of Dr. Bhupen Hazarika, PM Narendra Modi says, "...I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." "All of us Indians have set out with the resolve of a Viksit Bharat. Languages, cuisine, and lifestyles may differ, but our resolve is one: building a Viksit Bharat. Yes, such things do not appeal to those who dream of power through discord, who view India in fragments, and who roam around like a sulking 'naraz fufa' over the nation's achievements. I would say that such 'naraz fufa' should listen to Bhupen da's songs repeatedly; perhaps good sense will prevail upon them." (Source: DD)— ANI (@ANI) November 29, 2026
ৰাজ্যৰ কলাত্মক পৰম্পৰাৰ প্ৰতি ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিবেশনক স্মৰণ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘সমগ্ৰ বিশ্বই অসমৰ সাংস্কৃতিক শক্তিৰ সাক্ষী হৈছিল । মোৰ বড়ো ভাই-ভনীসকলে যেতিয়া বাগুৰুম্বা নৃত্য উপস্থাপন কৰিছিল, তেতিয়া বিশ্বই আমাৰ বৈচিত্ৰ্যৰ এক অভূতপূৰ্ব দৃশ্য দেখিছিল । চাহ বাগিচাৰ হাজাৰ হাজাৰ শিল্পীয়ে যেতিয়া ঝুমুৰৰ জীপাল ৰং প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, তেতিয়া স্বাভাৱিকতে এই ‘চাইৱালা’লৈ আনন্দ কঢ়িয়াই আনিছিল । এটা সমগ্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰতিভা বিশ্ববাসীৰ আগত প্ৰকাশ পালে । আজি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ শিল্পীসকলে পুনৰবাৰ সেই একেই সজীৱতা আৰু উৎসাহ কঢ়িয়াই আনিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীলৈ । অসম চৰকাৰে ভূপেন হাজৰিকা জীৰ স্মৃতিত এক নতুন বঁটা প্রতিষ্ঠা কৰিছে, আৰু এই শুভ আৰম্ভণিতে উষা মংগেশকাৰক সন্মান জনাইছে ৷
অনুষ্ঠানত ভাষণ দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাজৰিকাৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰাক জাতীয় সংহতিৰ নিদৰ্শন বুলি অভিহিত কৰি কিংবদন্তি শিল্পীগৰাকীক ভাৰতৰত্ন প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi witnesses cultural performances at the closing ceremony of the birth centenary celebrations of Bharat Ratna Dr Bhupen Hazarika at Bharat Mandapam, marking the culmination of the year-long celebrations honouring the legendary singer, composer and cultural icon. (Source: PM Narendra Modi YT) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 29, 2026
‘‘ভূপেনদাৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰা আছিল ‘এক ভাৰত, শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত’ৰ এক অনন্য নিদৰ্শন । অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী ভাষাত অমলিন চিন এৰি তেওঁ প্ৰমাণ কৰিলে যে নিজৰ মাতৃভূমিক ভালপোৱা আৰু ভাৰত মাতাক হৃদয়ত ধৰি ৰখাটো একেটা মুদ্ৰাৰ দুটা পিঠি । ২০১৯ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জীয়ে আমাৰ অসমৰ মহান পুত্ৰ ভূপেন হাজৰিকাক ভাৰতৰত্নৰে সন্মান জনায় । অসমবাসীৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ইয়াৰ পূৰ্বেও ঢলা আৰু শদিয়াৰ মাজৰ দলংখনৰ নাম ‘ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সেতু’ নামেৰে ৰখাটো তেওঁৰ প্ৰতি আজীৱন শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰতীক ৷’’ শৰ্মাই কয় ।
লগতে পঢ়ক: ডঃ ভূপেন হাজৰিকা বঁটাৰে বিভূষিত প্ৰথমগৰাকী শিল্পী উষা মংগেশকাৰ