উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ অত্যাধুনিক উন্নতমানৰ ELFৰ শুভ উদ্বোধন : ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল ৰাজ্যবাসী

ৰানৱেলৈ উন্নীত হ’ল মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰে মৰাণৰ ৰাজপথত নিৰ্মাণ কৰা ELF ৷ মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ু সেনাই দেখুৱালে শক্তি ৷

Narendra Modi in Moran
ৰানৱেলৈ উন্নীত হ’ল মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 14, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
ডিব্ৰুগড় : আজি এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল মৰাণ তথা অসমবাসী ৷ ৰানৱেলৈ উন্নীত হৈ পৰিল মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত নিৰ্মীয়মান চাৰিলেনযুক্ত ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ অত্যাধুনিক উন্নতমানৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডত (ELF) আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসম ভ্ৰমণলৈ অহা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী‌ নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ বায়ুসেনাৰ চাউনীত উপস্থিত হয় । চাবুৱাত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী‌ মোদীয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰা C-130J aircraft ত উঠে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-৩৭ৰ এটা অংশত অৱতৰণ কৰি ELF-টো উদ্বোধন কৰে ।

মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ুসেনাই দেখুৱালে শক্তি (ETV Bharat Assam)

মৰাণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৪.২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ শক্তিশালী ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডে বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান আৰু পৰিবহণ বিমানৰ বাবে কৌশলগত আৰু বহুমুখী ৰানৱে হিচাপে কাম কৰিব ৷ এই কথা সদৰী কৰে বায়ুসেনাৰ বিষয়াসকলে ।

Narendra Modi in Moran
মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ু সেনাই দেখুৱালে শক্তি (ETV Bharat Assam)

বিভাগীয় বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই সুবিধা অসামৰিক আৰু সামৰিক উভয় ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ৷ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ বিকল্প হিচাপেও ই কাম কৰিব বুলি তেওঁলোকে কয় ।

উল্লেখ্য যে আজি মৰাণত আয়োজিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বায়ুসেনাৰ মুখ্য মাৰ্শ্বাল এ পি সিঙে (Air Chief Marshal A P Singh) । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক অসমৰ স্বাভিমান এখন গামোচা, এটি ফুলাম জাপি আৰু আমাৰ চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমগৰাকী ৰাণী সতী সাধনীৰ এখনি প্ৰতিচ্ছবিৰে আদৰণি জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বায়ুসেনাৰ ৰাফেল, ছুখয়, মিগ, কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফট আদি ১৬ খনকৈ যুদ্ধ বিমানে পথত অৱতৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশমাৰ্গতো যুদ্ধৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ।‌

উল্লেখ্য যে সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল একমাত্ৰ সংবেদনশীল অঞ্চল । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিছে । NHIDCL ৰ তত্ত্বাৱধানত নিৰ্মাণ কৰা ৰাজপথটোৰ ৪.২ কিলোমিটাৰ অংশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই অত‍্যধুনিক উৰণপথ ।

পথটোৰ বহল হৈছে ৩০ মিটাৰ । বিমান অৱতৰণৰ সময়ত পথছোৱাৰ কাষত মানুহ, জীৱ-জন্তু সোমাব নোৱৰাকৈ ফেঞ্চিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিতহে ব্যৱহাৰ হ’ব এই উৰণপথটো । ইয়াৰ বিপৰীতে সকলো সময়তে যাতায়তৰ বাবে পথচোৱা খোলা থাকিব । প্ৰায় ১৫০ কোটি টকাৰ খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথছোৱা ।

