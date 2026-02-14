উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ অত্যাধুনিক উন্নতমানৰ ELFৰ শুভ উদ্বোধন : ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল ৰাজ্যবাসী
ৰানৱেলৈ উন্নীত হ’ল মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰে মৰাণৰ ৰাজপথত নিৰ্মাণ কৰা ELF ৷ মৰাণৰ ৰাজপথত বায়ু সেনাই দেখুৱালে শক্তি ৷
Published : February 14, 2026 at 1:20 PM IST
ডিব্ৰুগড় : আজি এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ’ল মৰাণ তথা অসমবাসী ৷ ৰানৱেলৈ উন্নীত হৈ পৰিল মৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা ৷ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণত নিৰ্মীয়মান চাৰিলেনযুক্ত ৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ অত্যাধুনিক উন্নতমানৰ ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডত (ELF) আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে শনিবাৰে অসম ভ্ৰমণলৈ অহা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীৰ পৰা পোনে পোনে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাৰ বায়ুসেনাৰ চাউনীত উপস্থিত হয় । চাবুৱাত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিমানবন্দৰৰ পৰা C-130J aircraft ত উঠে । ইয়াৰ পিছত তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-৩৭ৰ এটা অংশত অৱতৰণ কৰি ELF-টো উদ্বোধন কৰে ।
মৰাণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৪.২ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ শক্তিশালী ইমাৰজেন্সী লেণ্ডিং ফিল্ডে বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান আৰু পৰিবহণ বিমানৰ বাবে কৌশলগত আৰু বহুমুখী ৰানৱে হিচাপে কাম কৰিব ৷ এই কথা সদৰী কৰে বায়ুসেনাৰ বিষয়াসকলে ।
বিভাগীয় বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, এই সুবিধা অসামৰিক আৰু সামৰিক উভয় ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ৷ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ বিকল্প হিচাপেও ই কাম কৰিব বুলি তেওঁলোকে কয় ।
উল্লেখ্য যে আজি মৰাণত আয়োজিত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক সংগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বায়ুসেনাৰ মুখ্য মাৰ্শ্বাল এ পি সিঙে (Air Chief Marshal A P Singh) । মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীক অসমৰ স্বাভিমান এখন গামোচা, এটি ফুলাম জাপি আৰু আমাৰ চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমগৰাকী ৰাণী সতী সাধনীৰ এখনি প্ৰতিচ্ছবিৰে আদৰণি জনায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বায়ুসেনাৰ ৰাফেল, ছুখয়, মিগ, কাৰ্গো এয়াৰ ক্ৰাফট আদি ১৬ খনকৈ যুদ্ধ বিমানে পথত অৱতৰণ কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আকাশমাৰ্গতো যুদ্ধৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে ।
উল্লেখ্য যে সামৰিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল একমাত্ৰ সংবেদনশীল অঞ্চল । তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰিছে । NHIDCL ৰ তত্ত্বাৱধানত নিৰ্মাণ কৰা ৰাজপথটোৰ ৪.২ কিলোমিটাৰ অংশত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই অত্যধুনিক উৰণপথ ।
পথটোৰ বহল হৈছে ৩০ মিটাৰ । বিমান অৱতৰণৰ সময়ত পথছোৱাৰ কাষত মানুহ, জীৱ-জন্তু সোমাব নোৱৰাকৈ ফেঞ্চিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিতহে ব্যৱহাৰ হ’ব এই উৰণপথটো । ইয়াৰ বিপৰীতে সকলো সময়তে যাতায়তৰ বাবে পথচোৱা খোলা থাকিব । প্ৰায় ১৫০ কোটি টকাৰ খৰচ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই পথছোৱা ।