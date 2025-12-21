পুৱাই বুঢ়া লুইতৰ বুকুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'পৰীক্ষা পে চৰ্চা' অনুষ্ঠান
অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ পৰা মুঠ ২৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
Published : December 21, 2025 at 11:17 AM IST|
Updated : December 21, 2025 at 12:39 PM IST
গুৱাহাটী : পুৱাই বুঢ়া লুইতৰ বুকুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'পৰীক্ষা পে চৰ্চা অনুষ্ঠান'৷ দেওবাৰে পুৱাই চৰাইদেউ জাহাজত নৌকা বিহাৰ কৰি ৰাজ্যৰ ২৫ শিক্ষাৰ্থীৰে মত-বিনিময় কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ এম ভি চৰাইদেউ ২ নামৰ জাহাজখনত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা পে চৰ্চা কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ ২৫ গৰাকী মেধাৱী শিক্ষার্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
ৰাজ্যৰ যিসকল শিক্ষার্থীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মত বিনিময় কৰিছে সেইসকল হৈছে কামৰূপ (মহানগৰ) জিলাৰ ক্ৰমে ৰয়েল গ্ল'বেল স্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিহান উপাধ্যায়, ডনবস্ক' স্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অনহিতা সিং, উত্তৰ গুৱাহাটী ছোৱালী বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অর্পিতা দাস, অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্রী নিষ্ঠা বৰগোহাঁই, শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন বিষ্ণুপথৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী শুভ্রজিতা বৰ্মন, খানাপাৰা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ত্রিদিশা মালাকাৰ আৰু মালিগাঁও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অভিনীৎ বৰুৱা ।
মৰিগাঁও জিলাৰ তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থী মৈৰাবাৰীৰ পি এমশ্ৰী আদর্শ বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী কৃষ্টিজিনা বৰা, নবোদয় বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নঈম মাছুদ আৰু পি এমশ্রী মালুগুটি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জেনিফা আহমেদ আৰু কামৰূপ জিলাৰ তিনি শিক্ষার্থী ক্রমে দকুছি আদর্শ বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আশীতা শর্মা, ৰাজ্যিক নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছফিউৰ ৰহমান আৰু দমদমাৰ পি এমশ্ৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰঞ্জন কলিতাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
একেদৰে উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ তিনি শিক্ষার্থী ক্রমে মৰাণৰ বাল্য বিকাশ বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ তন্ময় চুতীয়া, মাইজান চাহ বাগিচা আদর্শ বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী পল্লৱী কৰ্মকাৰ আৰু দিৰিয়াল চাহ বাগিচা আদর্শ বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিকাশ ভূমিজেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে পৰীক্ষা পে চৰ্চা কাৰ্যসূচীত অংশ লয় । কাছাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ সৰস্বতী বিদ্যা নিকেতনৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্রী দেৱাঞ্জলি ভট্টাচাৰ্য আৰু নৰসিং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পীযূষ দেবনাথ, শ্রীভূমি জিলাৰ বি ভি পি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আনন্দিতা মিশ্রও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰে মত বিনিময় কৰে ।
বাক্সা জিলাৰ শালবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অমিত দৈমাৰী, ডিমা হাচাও জিলাৰ হাফলং চৰকাৰী বালক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ থাইছিংদেউ থাওছেন, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পাৰ্চাবজিৰ কে জি বি ভিৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী জ্যোৎস্না বসুমতাৰী, গোলাঘাট জিলাৰ গোলক বৰবৰা হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দিশা মির্ধা, কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পি এমশ্রী জেং ৰংপি ইংলিছ হাইস্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ক্রিষ্টিনা বেপি আৰু নলবাৰী জিলাৰ গৰ্ডন চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দৃষ্টি গোস্বামীও এই কাৰ্যসূচীত অংশ লয় ।
পুৱা ৮.৪৫ পৰা প্ৰায় ৯.৪০ লৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত পৰীক্ষা পে চৰ্চা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৰাগাঁৱৰ শ্বহীদ স্মাৰক ক্ষেত্ৰলৈ ৰাওনা হয় । শ্বহীদ স্মাৰকত তেওঁ অক্ষয় বন্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেওঁ শ্বহীদ গেলাৰীলৈ যাব আৰু তাত ৮৬০ গৰাকী শ্বহীদৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাল্যাৰ্পণ কৰিব ।
ইয়াৰ পাছত বিশেষ বিমানেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ উৰা মাৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে নামৰূপলৈ যাব । নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ১০ হাজাৰ ৫০০ কোটি টকাৰ এটা নতুন গোটৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ ডিব্ৰুগড়লৈ আহিব আৰু ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰৰ পৰা দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ব ।