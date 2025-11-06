আগন্তুক ডেৰমাহত দুবাৰকৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী: আহি আছে গৃহ মন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, বিত্ত মন্ত্ৰীও
বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমলৈ সোঁত বৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ । কেইবাটাও প্ৰকল্প উদ্বোধন-শিলান্যাসৰ বাবে প্ৰায় দুমাহত ৰাজ্যলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীসহ তিনিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ।
গুৱাহাটী : সমাগত ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে একাধিকবাৰ অসম ভ্ৰমণ কৰিব ৷ ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত দুবাৰকৈ অসম ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । কাইলৈ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীলৈ আহিব বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিশ্চিত কৰিছে এই কথা ।
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “অহা এমাহ ডেৰমাহৰ ভিতৰত অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী, গৃহ মন্ত্ৰী, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ লগতে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব ।” ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত অগা-পিচাকৈ দুবাৰ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । গুৱাহাটীত বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেলৰ লগতে আই আই এম আদিৰ শুভ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে উদ্বোধন কৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নতনন দলং ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সমাগত দুটাকৈ অসম ভ্ৰমণৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, “অহা দুটা মাহত কেইবাটাও অনুষ্ঠান হাতত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহ মন্ত্ৰী আমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমলৈ আহিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল মুকলি কৰিবলৈ আহিব ৷ নামৰূপত ১২ লাখ মেট্ৰিক টন উৎপাদনৰ ইউৰিয়া আৰু এম’নিয়াৰ যিটো কাৰাখানা সেইটো শুভ উদ্বোধান কৰিবলৈ আহিব । জানুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পুনৰ আহিব ৷ গুৱাহাটী-উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ দলঙৰ তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "সমান্তৰালভাৱে তেখেতে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ, শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ কৰিড'ৰ, আই আই এম গুৱাহাটী আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷ ডিচেম্বৰ মাহৰ শেষভাগত অসমলৈ আহিব গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ । ডিচেম্বৰৰ শেষ নাইবা জানুৱাৰীৰ প্ৰথমভাগত আহিব অমিত শ্বাহ । অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীত আমি নিৰ্মাণ কৰা ৫০০০ আসনযুক্ত জ্যোতি-বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰেক্ষাগৃহৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷ বৰদোৱালৈ গৈ আমি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷"
লগতে অমিত শ্বাহে গুৱাহাটীত বিজেপিৰ বুথ পৰ্যায়ৰ সভাপতিসকলৰ এখন সন্মিলন সম্বোধন কৰিব বুলিও সদৰী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহ মন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে দেশৰ বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণো আহিব অসম ভ্ৰমণলৈ । অসমৰ জাগীৰোডত নিৰ্মাণ কৰি থকা ছেমি কণ্ডাক্টৰলৈ তেওঁ যাব ৷ ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পস্থলীত তেওঁ অসমৰ ৩০০ গৰাকী উদীয়মান যুৱক-যুৱতীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ জাহাজ টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰিব । লগতে ৰাজভৱনলৈ যোৱাৰ পথত উজানবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গুৱাহাটী ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট উদ্বোধন কৰিব সীতাৰমণে ৷ ইয়াৰ উপৰি ৮ নৱেম্বৰ তাৰিখে গহপুৰলৈ গৈ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কামৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ৷ অসমত বিত্ত মন্ত্ৰী সীতাৰমণৰ আছে তিনিটাকৈ কাৰ্যসূচী ৷
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনায় যে ৯ নৱেম্বৰত অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত হ’বলগীয়া সুন্দৰ আৰু বৃহৎ বায়ুসেনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অসমলৈ আহিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং ৷ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, “গুৱাহাটীত বায়ুসেনা বাহিনীয়ে পৰিবেশন কৰিবলৈ লোৱা এৰ’-শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাজনাথ সিং ডাঙৰীয়াই । এই উচ্চমানৰ এয়াৰ শ্ব’ত ৰাফেল-সুখয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই বিমানসমূহক দেখুওৱা হ’ব ৷”