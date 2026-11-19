এসময়ৰ আৱেগ 'ৰঙা বাছ'ৰ কৰুণ কাহিনী : বাছ সেউজীয়া হ'লেও টুটি আহিল সম্পত্তিৰ পৰিমাণ
অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ এশ বিঘা ভূমি ব্যৱসায়ীকৰণৰ প্ৰস্তুতি চৰকাৰৰ ৷ প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৩ টা স্থানৰ ১৪ টা সম্পত্তিৰ হ'ব মুদ্ৰাকৰণ, যাব ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ ৷
Published : November 19, 2026 at 12:07 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 12:14 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশাল সম্পদেৰে যথেষ্ঠ সম্ভাৱনীয়তা থকাৰ পাছতো চৰকাৰৰ সদিচ্ছা আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থাপনাৰ অভাৱত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । এক কথাত সংকটৰ মাজত আছে অসমবাসীৰ আৱেগ-অনুভূতি জড়িত হৈ থকা এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানটো ।
দুর্বল ব্যৱস্থাপনাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি আয়তকৈ ব্যয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ লোকচান ক্ৰমাৎ উৰ্দ্ধগামী হৈ পৰিছে । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত নিগমৰ ২৫,২৬২ লাখ টকা আয় হোৱাৰ বিপৰীতে ব্যয় হৈছিল ২৮,৩০৭ লাখ টকা । প্ৰত্যেক বছৰে নিগমে কেৱল লোকচানৰেই মুখ দেখি আহিছে ।
|বৰ্ষ
|আয়
|ব্যয়
|২০২৫-২৬
|২৫,২৬২ লাখ টকা
|২৮,৩০৭ লাখ টকা
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰায় ৮০০ বিঘাৰ বিশাল ভূ-সম্পদ থকাৰ পাছতো ৰাজহুৱা খণ্ডৰ এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কেৱল লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । পূৰ্বৰ প্ৰতিবেদনত এই সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতত সবিস্তাৰে প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল । এই প্ৰতিবেদনত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে শেহতীয়াকৈ সম্পদৰ ব্যৱহাৰেৰে প্ৰতিষ্ঠানটোক লাভৱান কৰাৰ বাবে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
- স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ আয়মুখী পৰিকল্পনা :
লক্ষণীয় বিষয় যে অসমৰ বিভিন্ন চহৰ আৰু নগৰৰ প্ৰধান স্থানত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনত প্ৰায় ৮০০ বিঘা ভূমি আছে ৷ এই ভূমিসমূহৰ বেছিভাগেই অব্যৱহৃত হৈ পৰি আছে ।
শেহতীয়াকৈ অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে এই ভূমিসমূহ ব্যৱসায়িক উদ্দেশ্য যেনে শ্বপিং কমপ্লেক্স, পার্কিং, গুদাম তথা ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব (পিপিপিএল) প্ৰকল্পৰ বাবে সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক নিগমৰ এগৰাকী মহাপ্ৰৱন্ধক পৰ্যায়ৰ বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, পৰিবহন নিগমৰ অধীনত থকা মাটিসমূহৰ উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অনলাইন নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে পৰামৰ্শদাতা সংস্থা এটাক নিয়োগ কৰিছে আৰু এই সংস্থাটোৱে বিভাগৰ লগত যৌথভাৱে ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ।
সংস্থাটোৱে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ অধীনত থকা অসমৰ ১৭০টা স্থানত সমীক্ষা কৰি ৬৮ টা স্থান ভূমি সম্পদৰ আয়মুখী ব্যৱহাৰৰ বাবে নির্বাচন কৰিছে । ইয়াৰে ৬৮টা স্থানৰ ভিতৰত প্ৰথম পর্যায়ত ১৩টা স্থানৰ ১৪টা সম্পত্তিৰ নিবিদা আহ্বানৰ অনুমোদনৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমৰ ব'ৰ্ডৰ সভাত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে নিগমৰ ভূমি সম্পদৰ আয়মুখী ব্যৱহাৰৰ বাবে নিয়োগ কৰা সংস্থাৰ জৰিয়তে প্রথম পর্যায়ত শিলচৰৰ মেহেৰপুৰত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট অনুমোদন সাপেক্ষে এখন পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল স্থাপনৰ বাবে হোটেল প'ল' টাৱাৰ্ছ লিমিটেডক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
- কমি আহিছে পৰিবহণ নিগমৰ সম্পত্তি :
ৰাজ্যবাসীৰ এটা অতি পৰিচিত আৰু আপোন নাম হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগম । এপদ এপদকৈ এই অনুষ্ঠানটোৰ সম্পদ ক্ৰমাৎ নোহোৱা হৈছে । অচিৰেই অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ভূ-সম্পত্তিকে ধৰি বিভিন্ন সম্পত্তি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানক গতোৱাৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা নিগমৰ বহুমূলীয়া ভূ-সম্পত্তিৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৩ ঠাইৰ ১৪ টা সম্পত্তি মুদ্ৰাকৰণৰ অধীনত ব্যক্তি বিশেষক হস্তান্তৰ কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি প্রায় সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে । গুৱাহাটীকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ একেবাৰে মাজমজিয়াত থকা নিগমৰ ভূ-সম্পত্তি, গৃহ আদি ব্যৱসায়ীকৰণৰ লক্ষ্যৰে ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাবলৈ অচিৰেই নিবিদাৰ আহ্বান জনাব নিগমে ।
প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ ১৩ টা এলেকাৰ ১৪ টা ভূ-সম্পত্তি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত তুলি দিবৰ বাবে নিবিদা আহ্বানৰ যো-জা চলোৱা হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এই মুদ্ৰাকৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ১৩ ঠাইৰ মুঠ ৯৮ বিঘা অর্থাৎ প্রায় এশ বিঘা ভূ-সম্পত্তি দীৰ্ঘদিনৰ বাবে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানক দিবলৈ সাজু হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজ্য চৰকাৰে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ অধীনত জিলা সদৰ বা চহৰবোৰত থকা খালী মাটি, গৃহ আদি ডি বি এফ অ' টি আৰ্হিত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানক গতাই দিবলৈ ওলাইছে ।
- নিগমৰ অধীনত ক'ত, কিমান ভূমিৰ হ'ব মুদ্ৰাকৰণ :
অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমে প্ৰথম পৰ্যায়ত মুদ্ৰাকৰণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছে তালিকা । এই তালিকা অনুসৰি, প্ৰথমতেই আছে উলুবাৰী ভলভ' পইণ্টত খালী হৈ থকা ১০ বিঘা ৩ কঠা ১৩ লেচা ভূমি । সেইদৰে কামৰূপ মহানগৰৰ মাজমজিয়াৰ ১৪,৩৯৬.৭ বর্গমিটাৰৰ এই ভূমিৰ মূল্য কিমান হ'ব সেয়া সহজেই অনুমেয় ।
|স্থান
|খালী হৈ থকা ভূমিৰ পৰিমাণ
|উলুবাৰী ভলভ' পইণ্ট
|১০ বিঘা ৩ কঠা ১৩ লেচা
|কামৰূপ মহানগৰত
|১৪,৩৯৬.৭ বর্গমিটাৰ
এই মাটিখিনি হস্তগত কৰিবলৈ কেইবাটাও প্রভাৱশালী পুঁজিপতি প্রতিষ্ঠানে হেতা-ওপৰা লগাইছে । সেইদৰে গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাতৰ পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ ৬ বিঘা একঠা ১৫ লেচা ভূমিৰো মুদ্ৰাকৰণ কৰাৰ বাবে পৃথকে নিবিদাৰ আহ্বান কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ।
যোৰহাট জিলাৰ যোৰহাট বৰুৱা চাৰিআলিত কাৰ্যালয় গৃহ থকা ভূ-সম্পত্তিৰো মুদ্ৰাকৰণ কৰা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়তে । যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত আছে নিগমৰ ৪ বিঘা ১৪ লেচা মাটি ।
তেনেদৰে নগাঁও চহৰত থকা নিগমৰ ৬ বিঘা ৪ কঠা ৬ লেচা ভূমিৰো মুদ্ৰাকৰণ কৰা হ'ব । ইফালে দৰং জিলাৰ মঙলদৈ চহৰৰ বাছ আস্থানৰ ১৩ বিঘা ১ কঠা ভূ-সম্পদৰ মুদ্ৰাকৰণৰ বাবে নিবিদা প্ৰকাশৰ প্ৰস্তুতি চলিছে । একে সময়তে বিশ্বনাথ চাৰিআলি বাছ আস্থানৰ ১০ বিঘা ৪ কঠা ১ লেচা, গোৱালপাৰা চহৰৰ বাছ আস্থানৰ ৭ বিঘা ২ কঠা ১৪ লেচা, বঙাইগাঁও চহৰত পৰিবহণ নিগমৰ কাৰ্যালয় থকা ৩ বিঘা ৩ কঠা ১৮ লেচা মাটি, গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত বাছ আস্থানৰ ১ বিঘা, ধুবুৰী চহৰৰ কাৰখানা থকা ৭ বিঘা ৪ কঠা ১৫ লেচা মাটি, শিলচৰৰ এক বিঘা ২ কঠা ১০ লেচা, তিনিচুকীয়া জিলাৰ জাগুনত থকা বাছ আস্থানৰ ১ বিঘা ৪ কঠা ২ লেচা আৰু তিনিচুকীয়াৰ বাছ আস্থানৰ ৪ বিঘা ৪ কঠা ১১ লেচা মাটিৰ মুদ্ৰাকৰণৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰাৰ প্ৰস্তুতি প্রায় সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । এনেদৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ১০০ বিঘা ভূ-সম্পত্তিৰ মুদ্ৰাকৰণ কৰিব বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে ।
|ক্ৰমিক নং
|জিলা
|স্থান
|মুদ্ৰাকৰণ কৰা ভূমিৰ পৰিমাণ
|১
|গোলাঘাট
|বোকাখাতৰ পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থান
|৬ বিঘা একঠা ১৫ লেচা
|২
|যোৰহাট
|যোৰহাট বৰুৱা চাৰিআলি
|৪ বিঘা ১৪ লেচা মাটি
|৩
|নগাঁও
|নগাঁও
|৬ বিঘা ৪ কঠা ৬ লেচা
|৪
|দৰং
|মঙলদৈ চহৰৰ বাছ আস্থান
|১৩ বিঘা ১ কঠা
|৫
|বিশ্বনাথ
|বিশ্বনাথ চাৰিআলি বাছ আস্থান
|১০ বিঘা ৪ কঠা ১ লেচা
|৬
|গোৱালপাৰা
|গোৱালপাৰা চহৰৰ বাছ আস্থান
|৭ বিঘা ২ কঠা ১৪ লেচা
|৭
|বঙাইগাঁও
|বঙাইগাঁও চহৰত পৰিবহণ নিগমৰ কাৰ্যালয়
|৩ বিঘা ৩ কঠা ১৮ লেচা
|৮
|গুৱাহাটী
|গুৱাহাটীৰ মাছখোৱাস্থিত বাছ আস্থান
|১ বিঘা
|৯
|ধুবুৰী
|ধুবুৰী চহৰৰ কাৰখানা
|৭ বিঘা ৪ কঠা ১৫ লেচা মাটি
|১০
|কাচাৰ
|শিলচৰ
|এক বিঘা ২ কঠা ১০ লেচা
|১১
|তিনিচুকীয়া
|জাগুনত থকা বাছ আস্থান
|১ বিঘা ৪ কঠা ২ লেচা
|১২
|তিনিচুকীয়া
|তিনিচুকীয়াৰ বাছ আস্থান
|৪ বিঘা ৪ কঠা ১১ লেচা
- ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত পৰিবহণ নিগমৰ ভূ-সম্পত্তি :
পৰিবহণ নিগমৰ ভূমি সম্পদৰ আয়মুখী ব্যৱহাৰৰ বাবে নিয়োগ কৰা সংস্থাৰ জৰিয়তে প্রথম পৰ্যায়ত শিলচৰ মেহেৰপুৰত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট অনুমোদন সাপেক্ষে এখন পঞ্চতাকাযুক্ত হোটেল স্থাপনৰ ইতিমধ্যে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে । উল্লেখ্য যে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বিভিন্ন পর্যায়ত মুঠ ১৭০ টা ভূ-সম্পত্তি আছে ।
অসমৰ বিভিন্ন চহৰ আৰু নগৰৰ প্ৰধান স্থানত প্ৰায় ৮০০ বিঘা ভূ-সম্পত্তিৰে এটা বিয়াগোম বিভাগৰ অধীনৰ এই নিগমৰ ৯ টাকৈ সংমণ্ডল আছে । বাছ আস্থানৰ ৮৫ টা বৃহৎ গৃহৰ উপৰিও বৰ্তমানলৈ ৫ টা ইণ্টাৰষ্টেট বাছ টার্মিনেল, কৰ্মচাৰীৰ আবাসগৃহ ৮ টা, ৩০ টা কার্যালয় গৃহ, ৰিজৰ্ট, ৰেস্তোৰাঁ, যাত্রী নিবাসৰ সংখ্যা ৪ টা ।
নিগমৰ দুটাকৈ কাৰখানা থকাৰ পাছতো ৩০ টা পৰি আছে খালী মাটি । দীৰ্ঘদিন ধৰি লোকচানত থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি শেহতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে এই মুদ্ৰাকৰণৰ । এটা ব্যক্তিগত পৰামৰ্শ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা মাটিসমূহৰ উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ আৰু ৰাজহ সংগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্যৰে ৰাজ্যখনৰ মুঠ ১৭০ টা স্থানত সমীক্ষা কৰি ৬৮ টা স্থান ভূমি সম্পদৰ আয়মুখী ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিছে ।
ইয়াৰে ৬৮ টা স্থানৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত ১৩ টা স্থানৰ ১৪ টা সম্পদৰ নিবিদা আহ্বানৰ অনুমোদনৰ বাবে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ব'ৰ্ডৰ সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি কাম আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ অংশ স্বৰূপেই পৰিবহণ নিগমৰ মুদ্ৰাকৰণৰ বাবে নিবিদা আহ্বানৰ জাননী প্ৰকাশ পাব আৰু বহুমূলীয়া ভূ-সম্পদ একাংশ ব্যক্তি, প্ৰতিষ্ঠানক গতাই দিয়াৰো ব্যৱস্থা সম্পন্ন হ'ব ।