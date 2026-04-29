দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ বুধবাৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, ৭৫ বছৰত ভৰি দিলে পৰিষদখনে

ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ৷ ১৯৫২ চনৰ ২৯ এপ্ৰিলত গঠন কৰা হৈছিল পৰিষদখন ৷

ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 12:20 PM IST

হাফলং : ৭৫ বছৰত ভৰি দিলে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বা ডিমা হাচাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে ৷ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ অধীনত ১৯৫২ চনৰ ২৯ এপ্ৰিলত গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ তথা বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন ৷ সেয়ে পৰিষদখনৰ গঠনৰ হীৰকজয়ন্তী পালন কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, বৰ্তমানে ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলৱৎ হৈ থকাৰ বাবে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ৭৫ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ১১ মে'ত উদযাপন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ কৰ্তৃপক্ষই ।

৩০ জন সদস্যৰে গঠিত পৰিষদখন দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি পৰিষদ । অসমৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ জনজাতীয়লোকক স্ব-শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সৃষ্টি কৰা হৈছিল পৰিষদখন । ব্ৰিটিছ শাসনৰ সময়ত এই অঞ্চলসমূহ শাসনৰ অধীনৰ পৰা বৰ্জন কৰা হৈছিল ৷ য'ত ডিমাছা, জেমে নাগা, মাৰ, কুকি আদি জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰিছিল । স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে জনজাতীয় সংস্কৃতি, ভূমি অধিকাৰ আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে । সেইস্বৰূপে ১৯৫২ চনৰ ২৯ এপ্ৰিলত গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন ৷

২০১০ চনত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলাৰ নাম সলনি কৰি ডিমা হাছাও ৰখা হয়, ইয়াৰ পিচতে বৰ্তমানে পৰিষদখন ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নামত জনাজাত । ভূমি, বনাঞ্চল (সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বাদ দি), কৃষি আৰু গাঁও প্ৰশাসন, স্থানীয় ৰীতি-নীতি পৰম্পৰা আৰু সামাজিক প্ৰথা প্ৰাথমিক শিক্ষা, স্থানীয় আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষদৰ কৰ্তৃত্ব আছে ৷

জনজাতীয় সংস্কৃতি আৰু পৰিচয় ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষদে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু স্থানীয় জনজাতীয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত সেঁতু হিচাপে কাম কৰে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৩৩ খন চৰকাৰী বিভাগৰ প্ৰশাসনিক ক্ষমতা উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ হাতত আছে । যাৰ ফলত উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ হৈছে অসমৰ বিকেন্দ্ৰীকৃত শাসনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিষ্ঠান ।

লগতে পঢ়ক:ৰোগীৰ জীৱনক লৈ ল’ৰা ধেমালি! মৰাণত নাৰ্ছিংহোমৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষত ওলমিল তলা

