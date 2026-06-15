মাজুলীৰ দৰবাৰ চাপৰিত ২০০০ গছপুলি ৰোপণ
গোলকীয় উষ্ণতা প্ৰতিৰোধৰ পদক্ষেপ । ১০ হাজাৰ গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য় ।
Published : June 15, 2026 at 5:24 PM IST
মাজুলী: বিশ্বৰ সকলো দেশতেই প্ৰভাৱ পৰিছে গোলকীয় উষ্ণতাৰ । অসমতো এই প্ৰভাৱ পৰাৰ ফলত আৰম্ভ হৈছে অসহ্য় গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহ । আনকি এই প্ৰভাৱৰ পৰা বাদ পৰা নাই নদীদ্বীপ মাজুলী । সেয়েহে নদীদ্বীপটোত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে বৃক্ষ ৰোপণ ।
গোলকীয় উষ্ণতা আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ এই ভয়াবহ সময়ত মাজুলীৰ বুকুত দেখা গৈছে এক আশাপ্ৰদ ছবি । কেৱল ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ কথা চিন্তা নকৰি প্ৰকৃতি আৰু সমাজৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতাক সাৰোগত কৰি মাজুলীৰ দৰবাৰ চাপৰিত আৰম্ভ হৈছে এক বৃহৎ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী । উলাহ আৰু বালিপাৰা ফাউণ্ডেচনৰ যুটীয়া উদ্যোগত দৰবাৰ চাপৰিৰ ধপাক গাঁৱত ৰোপণ কৰা হৈছে প্ৰায় ২০০০ থলুৱা প্ৰজাতিৰ গছপুলি ।
বিশ্বজুৰি ব্লেক ফ্ৰাইডে ছেলৰ নামত চলা অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ প্ৰৱণতাৰ বিপৰীতে থিয় দিছে উলাহে । উল্লেখ্য যে এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী কেৱল গতানুগতিক গছ ৰোৱা পৰম্পৰাৰ মাজতে আবদ্ধ নাথাকি প্ৰায় ০.২ হেক্টৰ মাটিত ৩ ফুটৰ ব্যৱধানত ২০টাতকৈও অধিক ভিন্ন প্ৰজাতিৰ থলুৱা গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতা আগবঢ়াইছে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ অন্যতম সংস্থা বালিপাৰা ফাউণ্ডেচনে ।
এই প্ৰকল্পত কেৱল বৃক্ষ ৰোপণ কৰিয়েই দায়িত্ব শেষ কৰা নহ’ব । অহা এবছৰলৈ এই গছসমূহৰ সুৰক্ষা আৰু চোৱাচিতাৰ দায়িত্ব ল’ব স্থানীয় ৰাইজে । কোনো গছপুলি নষ্ট হ’লে তাৰ ঠাইত নতুন পুলি ৰোপণ কৰা হ’ব আৰু গৰু-ছাগলীৰ পৰা সুৰক্ষা দিবলৈ সৌৰ শক্তিচালিত বেৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । ১০,০০০ গছৰ এই লক্ষ্যক ভৱিষ্যতে নিযুতলৈ লৈ যোৱাৰ সপোন দেখিছে উলাহে ।
এই সন্দৰ্ভত উলাহৰ প্ৰতিষ্ঠাপক উপমন্যু বৰকাকতিয়ে কয়, "জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ভাৰসাম্য় ৰক্ষাৰ বাবে আমি এনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো । যোৱা বছৰ নৱেম্বৰত আমি ব্লেক ফ্ৰাইডে ছেলৰ বিৰোধিতা কৰিছিলো । ইয়াৰ বিৰোধিতাৰে আমি গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰো । এয়া হৈছে প্ৰথম পদক্ষেপ । ইয়াত থলুৱা গছ ৰোপণ কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:গৰু-ছাগলী নহয়, এইবাৰ চোৰৰ টাৰ্গেট সাঁচিগছ
জীয়াঢলৰ বালিচৰত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণ
উচ্ছেদিত ভূমিত ৫০০০ নাহৰ পুলিৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব 'জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান'