‘উত্তৰ-পূবৰ ছুইজাৰলেণ্ড’ টাৱাঙলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি? জানক তেজপুৰৰ পৰা যাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ সবিশেষ
তেজপুৰৰ পৰা চেলা সুৰংগ হৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, বৌদ্ধ ঐতিহ্য আৰু সামৰিক ইতিহাসৰ ভূ-স্বৰ্গ টাৱাং ভ্ৰমণৰ সম্পূৰ্ণ নিৰ্দেশনা । প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : November 15, 2026 at 1:07 PM IST
তেজপুৰ: আপুনি নিশ্চয় 'উত্তৰ-পূবৰ ছুইজাৰলেণ্ড’ খ্যাত টাৱাঙৰ নাম শুনিছে ! শীতৰ আগমণৰ লগে লগে বৰফাবৃত শুকুলা পাহাৰবোৰৰ মনোৰম দৃশ্য বিভিন্ন মাধ্যমত দেখিছে ! কেতিয়াবা হয়তো এই ভূ-স্বৰ্গলৈ যাবলৈ মনো মেলিছে । অসমৰ নিচেই কাষতে থকা এই মনোৰম প্ৰান্তে আপোনাকো ৰোমাঞ্চিত কৰি তুলিব । তেজপুৰ চহৰৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰমান গ'লেই আপুনি টাৱাং পাব । কেনেকৈ যাব সবিশেষ জানিব পাৰিব এই প্ৰতিবেদনত ।
পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু টাৱাং
বৰফেৰে আবৃত পৰ্বতশৃংগ, নীলা আকাশ, মনোমোহা উপত্যকা, বৰফাবৃত হ্ৰদ আৰু পাহাৰৰ বুকু ভেদি বৈ অহা জলপ্ৰপাতে পৰ্যটকক হাত বাউলী মাতে । প্ৰকৃতিৰ এনে অপৰূপ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ হেঁপাহ পুহি ৰখা সকলৰ ভ্ৰমণৰ গন্তব্যস্থান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং হ'ব পাৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ‘ছুইজাৰলেণ্ড’ হিচাপে পৰিচিত এই পাহাৰীয়া অঞ্চল ২০২৬ চনতো পৰ্যটকৰ বাবে এক বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ উঠিছে ।
কিন্তু টাৱাং কেৱল বৰফ আৰু পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ স্থান নহয়, ইয়াৰ প্ৰতিটো পাহাৰ, প্ৰতিটো উপত্যকা আৰু প্ৰতিখন ঐতিহাসিক স্থানে কঢ়িয়াই ফুৰিছে ভাৰতৰ সামৰিক ইতিহাস, বৌদ্ধ ধৰ্মীয় ঐতিহ্য আৰু সীমান্তৱৰ্তী জনজাতীয় সমাজৰ জীৱন-সংস্কৃতিৰ এক অনন্য কাহিনী ।
তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় টাৱাং যাত্ৰা
গুৱাহাটীকে ধৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা টাৱাং অভিমুখে যাত্ৰা কৰিব বিচৰা পৰ্যটকৰ বাবে তেজপুৰ এক সুবিধাজনক যাত্ৰাৰ কেন্দ্ৰ । তেজপুৰৰ ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ আস্থানৰ সমীপৰ পৰা টাৱাং অভিমুখী শ্বেয়াৰ চুমো আৰু স্থানীয় টেক্সিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰি ।
সাধাৰণতে এখন শ্বেয়াৰ চুমোত কেইবাগৰাকীও যাত্ৰীয়ে একেলগে যাত্ৰা কৰে । ইয়াৰ ফলত ব্যক্তিগত বাহন ভাৰা কৰাৰ তুলনাত কম খৰচত টাৱাং অভিমুখে পৰ্যটকে যাত্ৰা কৰাৰ সুযোগ পায় । অৱশ্যে ভাৰা, আসনৰ সংখ্যা আৰু যাত্ৰাৰ সময়সূচী আগতীয়াকৈ নিশ্চিত কৰি লোৱাটো জৰুৰী ।
পথৰ নিৰ্দেশনা
তেজপুৰৰ পৰা বালিপৰা, ভালুকপুং, বমডিলা আৰু ডিৰাং হৈ এই পাহাৰীয়া যাত্ৰা আগবাঢ়ে । পাহাৰৰ বুকুৱেদি আগুৱাই যোৱা একা-বেঁকা পথেৰে আগবঢ়াৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰ ৰূপ সলনি হয় । বিশেষকৈ চেলা পাছৰ বৰফাবৃত পৰিৱেশে পৰ্যটকৰ মন মুহি নিয়ে ।
অৱশ্যে চেলা পাছৰ অতি উচ্চতাৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান সুৰংগপথেৰে যোৱাৰ এক অনন্য মাদকতা আছে । কিছুদিন পূৰ্বে টাৱাঙৰ সীমান্ত অঞ্চলত বৰফাবৃত্ত এক পৰিবেশ বিৰাজ কৰিছে যদিও টাৱাঙৰ সদৰত বৰ্তমানলৈ সেই পৰিবেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই ।
চেলা পাছৰ সুৰংগপথ মুকলি হোৱাৰ পিছত টাৱাঙলৈ যাতায়াত ব্যৱস্থাত নতুন সুবিধা সংযোজন হৈছে । উচ্চ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ মাজেৰে নিৰ্মিত এই সুৰংগই প্ৰতিকূল বতৰৰ সময়তো যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
টাৱাঙৰ আকৰ্ষণ, প্ৰকৃতিৰ পৰা ইতিহাসলৈ
'তাছী ডালিক'-মনপা জনগোষ্ঠীসকলে অতিথিক আদৰণি জনোৱা এক ব্যতক্ৰমধৰ্মী শব্দ । টাৱাঙৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ হৈছে ঐতিহাসিক টাৱাং মঠ আৰু সুউচ্চ সোণালী ৰঙৰ আকৰ্ষণীয় বুদ্ধ মূৰ্তি । ১৬৮১ চনত পঞ্চম দালাই লামা গাৱাং লবছাং গিয়াটছ’ৰ ইচ্ছা অনুসৰি মেৰা লামা লোড্ৰে গিয়াটছ’ই এই মঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । ‘টা’ অৰ্থাৎ ঘোঁৰা আৰু ‘ৱাং’ অৰ্থাৎ নিৰ্বাচিত । জনশ্ৰুতি অনুসৰি মেৰা লামাৰ ঘোঁৰাই মঠ নিৰ্মাণৰ বাবে বৰ্তমানৰ স্থানটো নিৰ্বাচন কৰিছিল । সেই অনুসৰিয়েই অঞ্চলটোৰ নাম টাৱাং হোৱা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ।
টাৱাং ষষ্ঠ দালাই লামা ছাংয়াং গিয়াটছ’ৰ জন্মস্থান হিচাপেও বিশেষভাৱে পৰিচিত । বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ইতিহাসত এই অঞ্চলৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম । ইয়াৰ উপৰি ভাৰত-চীন সীমান্তৰ বুমলা পাছ, চেলা হ্ৰদ, নুৰানাং জলপ্ৰপাত আৰু মাধুৰী হ্ৰদ হৈছে পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় স্থান । বৰফেৰে আবৃত পৰ্বতশৃংগ আৰু নিৰ্মল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে এই অঞ্চলক এক অনন্য ৰূপ প্ৰদান কৰিছে ।
১৯৬২ৰ যুদ্ধৰ স্মৃতি বহন কৰিছে টাৱাঙে
টাৱাং ভ্ৰমণৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় হৈছে টাৱাং ৱাৰ মেম'ৰিয়েল । ১৯৬২ চনৰ ভাৰত-চীন যুদ্ধত দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰ জোৱানসকলৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই স্মৃতিসৌধ । ইয়ালৈ অহা পৰ্যটকে কেৱল এক ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ প্ৰত্যক্ষ কৰাই নহয়, দেশৰ সীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে সেনা জোৱানসকলে আগবঢ়োৱা আত্মত্যাগৰ বিষয়েও অৱগত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে । সেয়েহে টাৱাংক কেৱল পৰ্যটনস্থলী হিচাপে নহয়, ভাৰতৰ সামৰিক ইতিহাস আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতীক হিচাপেও বিবেচনা কৰা হয় ।
২০২৬ত সীমান্ত পৰ্যটনৰ নতুন সম্ভাৱনা
উন্নত পথ যোগাযোগ, চেলা সুৰংগ, সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন আৰু স্থানীয় পৰ্যটন উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণে টাৱাঙৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত নতুন সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । টাৱাঙৰ মনপা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত জীৱনধাৰা, বৌদ্ধ ধৰ্মীয় সংস্কৃতি, স্থানীয় খাদ্য, হস্ততাঁত আৰু উৎসৱ-পাৰ্বণে পৰ্যটকক এক পৃথক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে ।
বিশেষকৈ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পৰ্যটন বিকাশে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীৰ কৰ্মসংস্থাপন, হ'মষ্টে উদ্যোগ, পৰিবহণ আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ২০২৬ চনৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত টাৱাঙৰ গুৰুত্ব সেয়েহে কেৱল প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । সীমান্ত পৰ্যটন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু স্থানীয় অৰ্থনীতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো এই অঞ্চলৰ আছে বিশেষ সম্ভাৱনা ।
ডিৰাং আৰু মাণ্ডেলা, টাৱাং যাত্ৰাৰ আন এক আকৰ্ষণ
টাৱাং অভিমুখী যাত্ৰাৰ মাজতে পশ্চিম কামেং জিলাৰ ডিৰাং অঞ্চলতো কেইবাটাও আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলী আছে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ডিৰাঙৰ পৰা প্ৰায় ৪০ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত মাণ্ডেলা টপ । পাহাৰৰ বুকুত অৱস্থিত ১০৮টা বৌদ্ধ স্তূপে এই স্থানক এক অনন্য আধ্যাত্মিক আৰু নান্দনিক পৰিৱেশ প্ৰদান কৰিছে । প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত নিৰ্মিত এই স্তূপসমূহ পৰ্যটকৰ লগতে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবেও বিশেষ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ ।
যাত্ৰাৰ পূৰ্বে জানি লওক
টাৱাং উচ্চ পাহাৰীয়া অঞ্চলত অৱস্থিত হোৱা বাবে যাত্ৰাৰ পূৰ্বে বতৰৰ আগজাননী, পথৰ শেহতীয়া অৱস্থা আৰু প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা জানি লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী । অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ইনাৰ লাইন পাৰমিট লোৱাটো বাধ্যতামূলক । সীমান্তৱৰ্তী বুমলা পাছ ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰয়োজনীয় অনুমতি আৰু নিৰাপত্তাজনিত নিয়ম মানি চলিব লাগিব ।
শীতকালত বৰফপাত আৰু বাৰিষাৰ সময়ত ভূমিস্খলনৰ আশংকা থাকে । সেয়েহে পৰ্যাপ্ত গৰম কাপোৰ, প্ৰয়োজনীয় ঔষধ আৰু উপযুক্ত ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাৰে যাত্ৰা কৰাটো উচিত ।
প্ৰকৃতিৰ অনুপম সৌন্দৰ্য, বৌদ্ধ ঐতিহ্য, ভাৰতৰ সামৰিক ইতিহাস আৰু সীমান্তবাসীৰ জীৱন-সংস্কৃতিৰ এক অনন্য সমাহাৰ হৈছে টাৱাং । তেজপুৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাই পৰ্যটকক হিমালয়ৰ এক নতুন পৃথিৱীলৈ লৈ যায় ।
মাণ্ডেলাৰ ১০৮টা বৌদ্ধ স্তূপৰ পৰা টাৱাঙৰ বৰফাবৃত পৰ্বতশৃংগলৈ—এই যাত্ৰাৰ প্ৰতিটো খোজতে এক নতুন অভিজ্ঞতা, এক নতুন কাহিনী আছে ।