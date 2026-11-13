বান-খহনীয়াৰ পৰা মাজুলীক সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস
৫ হাজাৰ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰৰ পাছত এইবাৰ আৰু ৩০ হাজাৰ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰৰ লক্ষ্য ।
Published : November 13, 2026 at 3:02 PM IST
মাজুলী: এসময়ত মাজুলীৰ ভৌগোলিক মাটিকালি প্ৰায় ১২৫০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আছিল । এতিয়া এই ভূমিৰ পৰিমাণ ৪০০ ৰ পৰা ৫০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ হৈছেগৈ । এই পৰিসংখ্যাই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদী-দ্বীপটোত অব্যাহত থকা খহনীয়াৰ ভয়াৱহ ছবিখন দাঙি ধৰিছে ।
বিগত কেইবাদশক ধৰি অব্যাহত বান-খহনীয়াই মাজুলীক এফালৰ পৰা গ্ৰাস কৰাত নদী-দ্বীপটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছে । স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনে এই সন্দৰ্ভত সময়ে সময়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰি আহিছে । ইয়াৰ মাজতেই মাজুলীৰ হৃতভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰি নতুনকৈ সপোন ৰচাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে বিধায়ক ভূৱন গামে ।
এইবাৰ মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নতুন ৰিংবান্ধ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি বিধায়ক গামে উল্লেখ কৰিছে । উজনি মাজুলীৰ জাবৰচুক কাটনিৰ পৰা চাউৰেকীয়া-হালধিবাৰীলৈকে ৰিংবান্ধ নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰায় ৫ হাজাৰ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰৰ পাছত এইবাৰ আন এক ৰিংবান্ধৰে ৩০ হাজাৰ বিঘা ভূমি উদ্ধাৰৰ লক্ষ্য বান্ধি লোৱা বুলি বিধায়কগৰাকীয়ে কয় ।
শুকুৰবাৰে কমলাবাৰীস্থিত মাজুলী মিলন সংঘত অনুষ্ঠিত এখন প্ৰবুদ্ধ নাগৰিক সভাত মাজুলীৰ উন্নয়নৰ ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনাৰ কথা বিধায়কগৰাকীয়ে সদৰী কৰে । এই সভাখনত বিধায়কগৰাকীয়ে নদীৰ বুকুত হেৰাই যোৱা ভূমি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ ব্যৱহাৰোপযোগী কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনাৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' প্ৰদৰ্শন কৰে ।
উজনি মাজুলীৰ পৰা নামনিৰ মিছামৰালৈকে প্ৰায় এশ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এলেকা সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই ৰিংবান্ধটো নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । বিধায়কগৰাকীয়ে এই বৃহৎ প্ৰকল্পৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহায় লাভৰ আশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কেৱল ভূমি উদ্ধাৰেই নহয়, মাজুলীক পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনাও ব্যক্ত কৰে ।
বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "কেৱল ভকত চাপৰিয়েই নহয়, লাচন গাঁৱৰ পৰা মিছামৰালৈকে প্ৰায় এশ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এলেকা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চেষ্টা চলাইছে ।"
পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ বাবে বিধায়কগৰাকীয়ে মাজুলীৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাও আশা প্ৰকাশ কৰে । সত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখাশিল্প, নৌকাযাত্ৰা আৰু যাদৱ পায়েঙৰ বনাঞ্চল, মৃৎশিল্প আদি সামৰি লোৱা হ'ব । পৰ্যটকক সহায় কৰিবলৈ গাইড নিয়োগ কৰাৰ কথাও বিধায়কগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
মাজুলীৰ ঐতিহাসিক সত্ৰসমূহ, মুখাশিল্প, বাৰেৰহণীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তাক আধাৰ হিচাপে লৈ হোটেল-ৰিজ'ৰ্ট নিৰ্মাণ, উদ্যোগৰ সম্প্ৰসাৰণ তথা পৰ্যটকৰ বাবে উন্নত সা-সুবিধা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
মাজুলীবাসীয়ে যাতে নিজৰ জন্মভূমিতে উন্নত জীৱন-যাপন কৰিব পাৰে আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ লাভ কৰে, তাৰ বাবে সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰম্ভ কৰা উন্নয়নৰ ধাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সহযোগত আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে ।
লগতে পঢ়ক:পুৱাৰ হেঙুলী কিৰণত মাজুলীত দেশী-বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ কলৰৱ
ৰাস মহোৎসৱৰ আখৰাত ব্যস্ত মাজুলীয়াল; ডেকা-বুঢ়া সকলো ব্যস্ত ৰাসৰ আখৰাত