ভোগালী উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা পীযুষ হাজৰীকাৰ

ভোগালী উৎসৱৰ তৃতীয় দিনাও উখল-মাখল নগাঁৱৰ নেহৰুবালি । বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাৰ ।

Piyush Hazarika slams Gaurav Gogoi after participating in Nagaon Bhogali festival
নগাঁও ভোগালী উৎসৱ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 6:31 PM IST

নগাঁও: সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ভোগালী উৎসৱ ২০২৬ ৰ তৃতীয় দিনা এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিত । তৃতীয়দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি ঐতিহ্যমণ্ডিত কলঙৰ বাকৰি নেহৰুবালিৰ পৰা উলিওৱা হয় এক বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা । নেহৰুবালিৰ পৰা নগাঁও চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা শোভাযাত্ৰাত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় নৃত্য গীতত একপ্ৰকাৰ মুখৰিত হৈ পৰে নগাঁও চহৰ ।

১১৩ বছৰত ভৰি দিয়া সদৌ নগাঁও ভোগালী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত ৬ দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা ভোগালী উৎসৱৰ তৃতীয় দিনাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । ভোগালী বিহুৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অভিনেতা দেৱজিৎ মজুমদাৰ, যশস্বী ভূঞাৰ লগতে স্থানীয় বহু শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ভোগালী উৎসৱৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উপস্থিত থাকে সদৌ নগাঁও ভোগালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাও ।

গৌৰৱ গগৈক সমালোচনা পীযুষ হাজৰীকাৰ (ETV Bharat Assam)

শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সংবাদমাধ্যমৰ আগত । এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়,"গৌৰৱ গগৈয়ে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ সন্মুখত কেতিয়াবাই আত্মসমৰ্পন কৰিছে । সেইকাৰণে তেওঁৰ পাকিস্তান, বাংলাদেশত বহুত জনপ্ৰিয়তা ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"সংসদত গৌৰৱ গগৈয়ে ভাৰতক সমালোচনা কৰিলে পাকিস্তানত তেওঁক ধন্যবাদ জনায় । বাংলাদেশত ফুৰ্তি কৰে । গৌৰৱ গগৈৰ অসমীয়াৰ ওপৰত দায়িত্ববোধ নাই । তেখেতৰ দায়িত্ববোধ সন্দেহযুক্ত মিঞাৰ ওপৰত । সেইকাৰণে গৌৰৱ গগৈৰ সন্মুখত শিৱসাগৰক ধুবুৰী কৰাৰ কথা কোৱাৰ পাছতো ৰেজাউল কৰিমৰ বিৰুদ্ধে কোনো মন্তব্য কৰিব নোৱাৰিলে ।”

আনুষ্ঠানিকভাৱে ম’হযুঁজ বাতিল সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই কয়, "অহা বছৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা পৰা যাব ম’হযুঁজ । কাৰণ আমি বিধেয়ক গৃহীত কৰিছোঁ যদিও ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন বাকী আছে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন হোৱাৰ পাছতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে ম’হযুঁজ অনুষ্ঠিত হ’ব ।” বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ জ্বলোৱা কাৰ্যকো গৰিহণা দিয়ে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।

