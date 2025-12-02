জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনক অখিল-লুৰীণে বেয়া পোৱাৰ কাৰণ ক'লে পীযুষ হাজৰীকাই

জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদনক অখিল-লুৰীণে বেয়া পোৱাৰ কাৰণ ক'লে পীযুষ হাজৰীকাই
মৰাণৰ থমচন তিনিআলিত চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন । জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগক লৈ লুৰীণ-অখিলক সমালোচনা ।
Published : December 2, 2025 at 8:36 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ৬০০ বছৰীয়া আহোম ৰাজত্বৰ প্ৰথম গৰাকী স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্যুকাফাক আজি অসমবাসীয়ে স্মৰণ কৰিছে । বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়োতা মহান স্বৰ্গদেউগৰাকীৰ স্মৃতিত চ্যুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস পালন কৰা দিনটোতে মৰাণৰ থমচন তিনিআলিত উন্মোচন কৰা হয় চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি ।
মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰাণ-সোণাৰি পথত থকা থমচন তিনিআলিত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰা চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই । অসম দিৱসৰ দিনা এই চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী যোগেন মহনে মাহমৰা সমষ্টিৰ এই থমচন তিনিআলিৰ নাম সলনি কৰি চ্যুকাফা তিনিআলি কৰা হ'ল বুলি ঘোষণা কৰে ।
উন্মোচনী অনুষ্ঠানটোত মন্ত্ৰী বিমল বড়া, বিধায়ক ক্ৰমে ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, সুশান্ত বৰগোঁহাইৰ লগতে কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে । এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদনক সমালোচনা কৰা অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকাই ।
এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদন বেয়া পালেও ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বিষয়টোৰ লগত জড়িত থকাসকলে ভাল পাইছে আৰু আদৰণি জনাইছে । ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থকাসকলৰ লগত বহুবাৰ আলোচনা কৰি বিধানসভাত এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে । সেই বাবে ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো সংগঠনে এই প্ৰতিবেদনক আদৰণি জনাইছে ।"
তেওঁ আৰু কয়,"জনজাতিকৰণ লাগে বুলি আন্দোলন কৰাসকলে মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদনক ভালেই পাইছে । ফটকা ফুটাইছে, আনন্দ-স্ফুৰ্তি কৰিছে । কিন্তু জনজাতিকৰণ সোনকালে হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বিষয়টো । কিন্তু অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে এই প্ৰতিবেদন বেয়া বুলি কৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে ।"
মন্ত্ৰী হাজৰীকাই লগতে কয়, "যিসকলে জনজাতিকৰণৰ দাবীত আন্দোলন কৰিছিল সেইসকলে এই প্ৰতিবেদনক আদৰণি জনাইছে । অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে জনজাতিকৰণ লাগে বুলি আন্দোলন কৰা নাই সেয়ে মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদনক ভাল পোৱা নাই । জনজাতিকৰণ লাভ কৰা মানুহখিনিয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভাল পালে আমাৰ বেয়া হ'ব বুলি ভাবি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।"