৩৫ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলী

৩৫ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি চৰ্চাত কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলী
স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰকক্ষণত জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি প্ৰশংসা বুটলিছে কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলীয়ে ৷
Published : August 9, 2026 at 2:48 PM IST
জনিয়া : স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ৷ ইতিমধ্যে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ভিন্ন আকাৰৰ জাতীয় পতাকা ৷ বজাৰত উপলব্ধ হোৱা জাতীয় পতাকাখন ক'ত প্ৰস্তুত কৰা হয় ? কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই সন্দৰ্ভত এক গ্ৰাউণ্ড জিৰ ৰিপৰ্ট...
ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কলগাছিয়াবাসীকো স্বাধীনতা দিৱসৰ আগজাননী বিলাই প্ৰায় ৩৫ বছৰে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি আহিছে কলগাছিয়াৰ পিয়াৰ আলীয়ে । নিজ হাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা জাতীয় পতাকা ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰি দেশপ্ৰেম তথা দেশৰ পতাকাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ অগাধ ভালপোৱাই আজিও অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে বহুজনক ।
পিয়াৰ আলী সম্পৰ্কে
বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ এগৰাকী সাধাৰণ দৰ্জী, কিন্তু হৃদয়ত গভীৰ দেশপ্ৰেম । পিয়াৰ আলীয়ে প্ৰায় ৩৫ বছৰ ধৰি জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি স্বাধীনতা দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ আগমনৰ আগজাননী বিলাই আহিছে ৷ কলগাছিয়া বজাৰত দৰ্জীৰ কাম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা আলীয়ে চলিত বৰ্ষৰ ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিছে ।
ভাৰতৰ তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকাখন তেওঁৰ বাবে কেৱল কাপোৰ নহয়, ই এক অনুভূতি, এক গৌৰৱ, এক দেশপ্ৰেমৰ প্ৰতীক । পতাকা চিলাই কৰাৰ সময়ত তেওঁ প্ৰতিখন পতাকাক যথাযথ মৰ্যাদা আৰু যত্নৰে তৈয়াৰ কৰে । দৰ্জীৰ কাম শিকাৰ পিছৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা । প্ৰথম অৱস্থাত হাতে গোনা দুই-চাৰিখন পতাকা চিলাই স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা চৰ-চাপৰিৰ ৰাইজৰ মাজত বিনামূলীয়াকৈ বিলাই ফুৰিছিল তেওঁ ।
ক্ৰমাত এই কামৰ বিষয়ে অঞ্চলজুৰি পৰিচিত হৈছিল ৷ সময় বাগৰাৰ লগে লগে এই কামেই ৰূপ লৈছে এক নীৰৱ দেশসেৱাত । এতিয়া ২৬ জানুৱাৰী আৰু ১৫ আগষ্ট আহিলেই পিয়াৰ আলীৰ মন জাগ্ৰত হৈ উঠে দেশপ্ৰেম । পতাকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে তেওঁ বিশেষভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰে । বহু সময় নিশা পুৱালৈকে কাম কৰি তেওঁ পতাকাবোৰ সময়মতে সাজু কৰে ।
তেওঁৰ হাতত তৈয়াৰ হোৱা জাতীয় পতাকা বৃহত্তৰ কলগাছিয়াৰ উপৰিও বৰপেটা জিলাৰ, মন্দিয়া, বৰভিটা, ময়নবৰী, জয়পুৰ, তাৰাকান্দি, বাঘবৰৰ লগতে গোৱালপাৰা আৰু বঙাইগাঁও জিলালৈকে যায় । অৰ্থনৈতিকভাবে বিশেষ স্বচ্ছল নোহোৱা সত্ত্বেও দেশপ্ৰেমৰ টানে এই কাম এৰি নিদিয়ে পিয়াৰ আলীয়ে । পতাকা বিক্ৰীৰ পৰা অধিক লাভ নহ’লেও দেশৰ বাবে কিছু কৰাৰ সন্তুষ্টিয়েই তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰি ৰাখিছে ।
তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকা
তিনি বৰণীয়া জাতীয় পতাকাৰ দেখা লগে লগে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় গৌৰৱান্বিত হৈ পৰে ৷ ওপৰে গেৰুৱা, মাজত শুকুলা, তলত শ্যামল আৰু বগাৰ মাজত অশোক চক্ৰ জিলিক ৰয়, আমাৰ জাতীয় পতাকাখনিৰ কদাপি নহয় ক্ষয় ৷
লগতে পঢ়ক: বহু ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে ৬০ বছৰত ভৰি দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সংবিধানে