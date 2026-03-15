তেজপুৰত পাইপলাইন গেছ যোগান আৰম্ভ, গৰৈমাৰীত প্ৰথম দিনাই ১০ ঘৰলৈ সংযোগ
তেজপুৰত প্ৰায় ৬৫ হাজাৰ ঘৰলৈ পাইপ লাইন গেছৰ সংযোগৰ লক্ষ্য় ।
Published : March 15, 2026 at 3:40 PM IST
তেজপুৰ : তেজপুৰত ঘৰে ঘৰে পাইপ লাইনৰ গেছ যোগান দিয়াৰ কাম আৰম্ভ । এই যোগান আৰম্ভ কৰিছে নৰ্থ-ইষ্ট গেছ ডিচট্ৰিবিউচন কোম্পানীয়ে । প্ৰথম পৰ্যায়ত তেজপুৰৰ গৰৈমাৰী অঞ্চলত ১০টা পৰিয়ালক গেছ সংযোগেৰে এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় ।
কোম্পানীৰ চি ই অ' মনোজ কুমাৰ বৰুৱাই শনিবাৰে এক সংবাদমেলত কয় যে এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে তেজপুৰ অঞ্চলত প্ৰায় ৬৫ হাজাৰ ঘৰলৈ পাইপ লাইন গেছৰ সংযোগ প্ৰদান কৰা । ইতিমধ্যে হলেশ্বৰ হৈ গৰৈমাৰীলৈকে পাইপ লাইনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । মাটিৰ তলত কেইবা কিলোমিটাৰ পাইপলাইন স্থাপন কৰা হৈছে ৷
তেওঁ কয়, "প্ৰকল্পটো পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়োৱা হৈছে । প্ৰথমে গৰৈমাৰী অঞ্চলত আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক সংখ্যক ঘৰলৈ গেছ সংযোগ প্ৰদান কৰা হ’ব । ইয়াৰ পিছত তেজপুৰ চহৰ আৰু আন অঞ্চললৈ এই ব্যৱস্থা বিস্তাৰ কৰা হ’ব ।"
কেনেদৰে আবেদন কৰিব ?
বিষয়াগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "পাইপ লাইন ব্যৱহাৰৰ আগতে নিয়ম অনুসৰি পৰীক্ষা আৰু কমিচনিং প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হয় । এই গেছ বিতৰণ ব্যৱস্থা ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত পেট্ৰ'লিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ ৰেগুলেটৰী ব'ৰ্ডৰ অধীনত কৰা টেণ্ডাৰৰ ভিত্তিত আৰম্ভ কৰা হৈছে । এই টেণ্ডাৰৰ জৰিয়তে অসমত ধেমাজিৰ পৰা ওদালগুৰিলৈকে গেছ যোগান দিয়াৰ দায়িত্ব নৰ্থ-ইষ্ট গেছ ডিচট্ৰিবিউচন কোম্পানীক প্ৰদান কৰা হৈছে । এজন গ্ৰাহকে গেছ সংযোগ ল’ব বিচাৰিলে কোম্পানীৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট বা এপৰ জৰিয়তে সহজে আবেদন কৰিব পাৰিব ।"
ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান চৰকাৰৰ :
বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এই সংযোগৰ বাবে আবেদন কৰাৰ সময়ত ১১০০ টকা পঞ্জীয়ন মাচুল আৰু ১০০০ টকা অগ্ৰিম ধন জমা দিব লাগিব । আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কোম্পানীৰ কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰলৈ গৈ ইনষ্টলেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিব ।
কোম্পানীৰ মতে, গেছৰ দাম প্ৰতি মাহে ভাৰত চৰকাৰৰ নীতি অনুসৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় । ঘৰুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে দিয়া গেছত চৰকাৰে ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে । পাইপ লাইন গেছ ব্যৱস্থাত এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ দৰে মিথেনভিত্তিক প্ৰাকৃতিক গেছ পাইপৰ জৰিয়তে ঘৰত পোনপটীয়াকৈ জ্বলাব পাৰি । ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মিটাৰৰ জৰিয়তে বিলিং কৰা হয় ।
ঘৰুৱা গ্ৰাহকক প্ৰাধান্য :
কোম্পানীৰ বিষয়াগৰাকীয়ে সদৰী কৰা মতে, এই প্ৰকল্পত প্ৰথম প্ৰাধান্য ঘৰুৱা গ্ৰাহকক দিয়া হ’ব । তাৰ পিছত হোটেল, বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান আৰু উদ্যোগত গেছ সংযোগ দিয়াৰ বিষয়ে বিবেচনা কৰা হ’ব ।
