উজনিৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে কোনো সাজু নাছিল: সদনত মন্ত্ৰী পীযুষৰ মন্তব্য
উজনি অসমৰ তিনি জিলাৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ সদনত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । এনে দুৰ্যোগৰ বাবে কোনো আগতীয়াকৈ সাজু নাছিল বুলি মন্তব্য ৷
Published : July 22, 2026 at 8:50 PM IST
গুৱাহাটী: ভয়ংকৰ বানৰ কবলত ৰাজ্যৰ কেবাখনো জিলা ৷ এনে অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ মাজতে বুধবাৰে বিধানসভাৰ সদনৰ মজিয়াত সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ঘোষণা কৰে যে চৰকাৰ প্ৰশাসনে এতিয়াও উজনি অসমৰ তিনি জিলাৰ বহু অঞ্চলত উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । এতিয়াও তিনিখন জিলা ক্ৰমে চৰাইদেউ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত বহু লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ।
চৰকাৰ এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগকলৈ অতি ছিৰিয়াছ বুলি সদৰী কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদনত কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে হেলিকপ্টাৰেৰে নগৈ পথেৰে গৈ বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে । চৰকাৰে এই বানাক্ৰান্তসকলৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ নৱম দিনা বুধবাৰে প্ৰশ্নত্তোৰ কালৰ পিছত কংগ্ৰেছ আৰু এআইইউডিএফ দলে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি তথা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বিষয়টো আলোচনাৰ বাবে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰিছিল । কিন্তু সদন পৰিচালনাৰ ১৪৬ নং বিধি অনুসৰি বাজেটৰ দাবী মঞ্জুৰীৰ ওপৰত আলোচনা থকাৰ বাবে সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ।
অৱশ্যে অসমৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এক বিবৃতি দিয়াৰ বাবে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে আহ্বান জনায় । ইয়াৰ পিছতে বিৰোধী পক্ষৰ পৰা বিৰোধী দলপতি ৱাজেদ আলী চৌধুৰী, জাকিৰ হুচেইন শিকদাৰ আৰু ডাঃ জয়প্ৰকাশ দাসে সদনৰ মজিয়াত চমুকৈ বিষয়টো উত্থাপন কৰি ৰাজ্যত বিশেষকৈ উজনিৰ তিনি জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ ব্যাখ্যা কৰি চৰকাৰে বন্যাৰ্তক উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য প্ৰদানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ কৰে ৷ কিদৰে সাধাৰণ জনতাই গছৰ ডাল বা ঘৰৰ মুধচত উঠি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলগা হৈছে, পানীৰ ঢলে কিদৰে উজনি অসমৰ জনতাৰ জীৱন শেষ কৰি দিছে তাৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় ৷
ইয়াৰ পিছত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সংসদীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই উত্তৰ দি কয়, ‘‘এই বিষয়টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতি স্পৰ্শকাতৰ । আগতে উজনিৰ এই সমষ্টিসমূহত কেতিয়াও বানপানী পৰিলক্ষিত হোৱা নাছিল, অৰ্থাৎ সেইবোৰ অঞ্চলত কেতিয়াও বানপানী নাছিল । য'ত সাধাৰণতে বানপানী হ'বই, য'ত মথাউৰি ভাঙিব পাৰে আমি সেইবোৰৰ বাবে সাজু থাকোঁ ৷ তেনে অঞ্চলত আমাৰ বিভাগ সদায় সহায়ৰ বাবে সাজু থাকে ৷ কিন্তু শিৱসাগৰ সমষ্টি, চৰাইদেউ সমষ্টি, তিতাবৰ সমষ্টিত কেতিয়াও বানপানী দেখিবলৈ পোৱা নাছিল । কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ প্ৰাকৃতিক বানপানী নহয় । কিন্তু এইবাৰ এয়া প্ৰাকৃতিক বান নহয়, এয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ।’’
‘‘ইয়াৰ আগতে গোৱালপাৰাৰ বলবলাত এনেকুৱা এটা ঘটনা ২০০৪ চনত হৈছিল । উজনিৰ জিলাকেইখনত ২০ জুলাইৰ পৰা যি বানপানী হ'ল, আচলতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ৷ এনে পৰিস্থিতি এই তিনি জিলাত যোৱা ষাঠি বছৰত কেতিয়াও হোৱা নাই । বলবলাৰ পুনৰাবৃত্তি এইবাৰ এই শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ আৰু যোৰহাটত হৈছে । যাৰ বাবে এনে পৰিস্থতিৰ বাবে কোনো সাজু নাছিল ৷ যোৱা পাঁচ বছৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে সেই অঞ্চলৰ বান পৰিস্থিতিৰ লগত মোৰ অলপ হ’লেও চিনাকি আছে ৷ বলবলাত হোৱা তেতিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বাবেও কোনো সাজু নাছিল ৷ যাৰ বাবে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ৷ অনুৰূপ ধৰণে এই ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবেও কোনো আগতীয়াকৈ সাজু নাছিল ৷’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
মন্ত্ৰী হাজৰিকাই পুনৰ কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ লগে লগে জলসম্পদ মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁই, মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, শিৱসাগৰৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী বিমল বড়া, যোৰহাটৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগক তৎকালীন নিৰ্দেশ দিলে তাত গৈ উপস্থিত হ'বলৈ । নিৰ্দেশনাৰ পিছতে আবেলি তিনি-চাৰি ঘণ্টাৰ ভিতৰত সকলো তাত উপস্থিত হৈছিল । বলবলাৰ ঘটনাত চাৰি-পাঁচ ঘণ্টা পানী আছিল, কিন্তু এই তিনি জিলাত পানী লাহে লাহে ওলাই গৈ আছে । উদ্ধাৰ তৎকালীনভাৱে কৰা হৈছে ৷ পৰৱৰ্তী দিনা অৰ্থাৎ ২০ জুলাইৰ পৰাই তাত তিনি-চাৰিখন হেলিকপ্টাৰেৰে মানুহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিল ৷ দুৰ্গতসকলে বৰ্তমান পানী, খাদ্য সকলো পাইছে ।’’
‘‘এতিয়াও বহু অঞ্চলত বহুত মানুহ নিখোঁজ হৈ আছে ৷ বাস্তৱত এতিয়ালৈকে সংখ্যাটো ওলোৱা নাই । আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাট বা শিৱসাগৰৰ কোনোবা ঠাইত বাহৰ পাতি সকলো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে । সেয়ে এই বিষয়টো ইয়াত কি আলোচনা কৰিবলগা আছে ৷ এই অভাৱনীয় বান পৰিস্থিতিক লৈ আমি অত্যন্ত গুৰুত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছোঁ । ৰাজহ বিভাগে তিনিওখন জিলাত অত্যন্ত গুৰুতৰভাৱে, দৃঢ়ভাৱে লাগি আছে ৷ আমাৰ বিধায়কসকলো তাতে লাগি আছে । আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ কাম কৰিব লাগিব ৷ চৰকাৰে এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগক লৈ অতি ছিৰিয়াছ ।’’ তেওঁ শেষত কয় ৷
লগতে পঢ়ক: টীয়কৰ বানাক্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে; সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সহায়ৰ আশ্বাস