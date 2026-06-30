ETV Bharat / state

মাজুলীৰ ফুলনিত শ্ৰেণীকোঠা এৰি শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ

দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী, নিশা বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী অনিষ্ট কৰিলে দুৰ্বৃ্ত্তই ৷

Techers-student protest in Majuli
মাজুলীৰ ফুলনিত শ্ৰেণীকোঠা এৰি শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 30, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: শ্ৰেণীকোঠা এৰি মঙলবাৰে মাজুলীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৷ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰণ হৈছে নিশা দুৰ্বৃত্তই বিদ্যালয়খনৰ ভিন্ন সামগ্ৰী অনিষ্ট কৰে ৷ ঘটনা অনুসৰি, মাজুলী ফুলনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ শৌচালয়, ফেন আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ টেপ সকলো ভাঙি নষ্ট কৰে দুৰ্বৃত্তই ৷ ফলশ্ৰুতিত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক-কৰ্মচাৰীসকল । সেয়ে ন্যায়ৰ দাবীৰে শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰতিবাদত নামিল শিক্ষাৰ্থী ৷

বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়,"কোনো দুৰ্বৃত্তই আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন কৰিছে । বিদ্যালয়ৰ আচবাব, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ভাঙি নষ্ট কৰিছে । মাজুলী প্ৰশাসনে যাতে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰি এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো ।"

মাজুলীৰ ফুলনিত শ্ৰেণীকোঠা এৰি শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

ইফালে বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়,"বিদ্যালয়খনৰ স্থায়ী বাউণ্ডেৰী বা ৱাল নথকাৰ সুযোগ লৈ একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি বিদ্যালয়খনৰ ভিন্ন সামগ্ৰীৰ যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন কৰি আহিছে । যোৱা চাৰিটা দিনৰ পূৰ্বে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰ দুটা প্ৰস্ৰাব ঘৰৰ ক্ষতি কৰিছে ৷ সেয়ে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক-কৰ্মচাৰী সকলো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো ।"

তেওঁ লগতে কয়,"এখন শিক্ষানুষ্ঠানত এনেদৰে যিকোনো সামগ্ৰী ধ্বংস কৰাত আমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট দুখ পাইছো । আহি থকা দিনত যাতে বিদ্যালয়খনত এনেকুৱা পৰিৱেশ নহয় তাৰ বাবে প্ৰসাশনে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । ওখ দেৱালৰ ব্যৱস্থা, চিচি টিভিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ৷ নহ'লে বিদ্যালয়খনৰ উন্নতি দেখিব নোৱাৰি দুষ্ট চক্ৰই আৰু অসৎ কাৰ্য সংঘটিত কৰিব ৷"

লগতে পঢ়ক:আনৰ ঘৰ-মাটি নিজৰ কৰাৰ চক্ৰান্ত ! কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ এটা পৰিয়ালৰ

TAGGED:

মাজুলী
ফুলনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
মাজুলী আৰক্ষী
ETV BHARAT ASSAM
TECHERS STUDENT PROTEST IN MAJULI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.