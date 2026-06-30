মাজুলীৰ ফুলনিত শ্ৰেণীকোঠা এৰি শিক্ষক-শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ
দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিল বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী, নিশা বিদ্যালয়ৰ সামগ্ৰী অনিষ্ট কৰিলে দুৰ্বৃ্ত্তই ৷
Published : June 30, 2026 at 3:28 PM IST
মাজুলী: শ্ৰেণীকোঠা এৰি মঙলবাৰে মাজুলীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ৷ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ কাৰণ হৈছে নিশা দুৰ্বৃত্তই বিদ্যালয়খনৰ ভিন্ন সামগ্ৰী অনিষ্ট কৰে ৷ ঘটনা অনুসৰি, মাজুলী ফুলনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ শৌচালয়, ফেন আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ টেপ সকলো ভাঙি নষ্ট কৰে দুৰ্বৃত্তই ৷ ফলশ্ৰুতিত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক-কৰ্মচাৰীসকল । সেয়ে ন্যায়ৰ দাবীৰে শ্ৰেণীকোঠা এৰি প্ৰতিবাদত নামিল শিক্ষাৰ্থী ৷
বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কয়,"কোনো দুৰ্বৃত্তই আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন কৰিছে । বিদ্যালয়ৰ আচবাব, বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ভাঙি নষ্ট কৰিছে । মাজুলী প্ৰশাসনে যাতে এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত অনুসন্ধান কৰি এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো ।"
ইফালে বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়,"বিদ্যালয়খনৰ স্থায়ী বাউণ্ডেৰী বা ৱাল নথকাৰ সুযোগ লৈ একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰি বিদ্যালয়খনৰ ভিন্ন সামগ্ৰীৰ যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন কৰি আহিছে । যোৱা চাৰিটা দিনৰ পূৰ্বে কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰ দুটা প্ৰস্ৰাব ঘৰৰ ক্ষতি কৰিছে ৷ সেয়ে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক-কৰ্মচাৰী সকলো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছো ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এখন শিক্ষানুষ্ঠানত এনেদৰে যিকোনো সামগ্ৰী ধ্বংস কৰাত আমাৰ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে যথেষ্ট দুখ পাইছো । আহি থকা দিনত যাতে বিদ্যালয়খনত এনেকুৱা পৰিৱেশ নহয় তাৰ বাবে প্ৰসাশনে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক । ওখ দেৱালৰ ব্যৱস্থা, চিচি টিভিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ৷ নহ'লে বিদ্যালয়খনৰ উন্নতি দেখিব নোৱাৰি দুষ্ট চক্ৰই আৰু অসৎ কাৰ্য সংঘটিত কৰিব ৷"
লগতে পঢ়ক:আনৰ ঘৰ-মাটি নিজৰ কৰাৰ চক্ৰান্ত ! কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ এটা পৰিয়ালৰ