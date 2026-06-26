পহুগড়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক লেন্সৰ মাজেৰে ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস এজন যুৱকৰ

পহুগড়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশক লেন্সৰ মাজেৰে ধৰি ৰখাৰ প্ৰয়াস এজন যুৱকৰ
কেমেৰাৰ লেন্সৰে পহুগড়ক নতুনকৈ বিশ্ব দৰবাৰত তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস এজন যুৱকৰ ৷ তেওঁ বহু দুষ্প্ৰাপ্য আৰু মনোমোহা পশু-পক্ষী কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : June 26, 2026 at 12:16 PM IST
শিৱসাগৰ : এগৰাকী ফটোগ্ৰাফাৰ, যিয়ে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক পহুগড়ৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক কেমেৰাৰ লেন্সৰে নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে ৷ তেওঁ হ’ল বন্যপ্ৰাণী ফটোগ্ৰাফাৰ তথা শিৱসাগৰৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ কৰ্মচাৰী দয়াল কিশোৰ কোঁৱৰ । বিগত কেবাবছৰ ধৰি পহুগড়ত বিচৰণ কৰি তেওঁ বহু দুষ্প্ৰাপ্য আৰু মনোমোহা পশু-পক্ষীৰ অপূৰ্ব মুহূৰ্ত কেমেৰাত বন্দী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে কোঁৱৰে সংগ্ৰহ কৰা এটি শিহু (river dolphin)ৰ ভিডিঅ’ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈছিল ৷ এই ভিডিঅ’ৰ জৰিয়তে তেওঁ নেটিজেনৰ প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল । এইবাৰ তেওঁ পহুগড়ৰ অপৰূপ প্ৰাকৃতিক সম্পদ আৰু পক্ষীজগতক দেশ-বিদেশৰ আগত তুলি ধৰাৰ লক্ষ্যৰে অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ ফটোগ্ৰাফীৰ অভিযান ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কোঁৱৰে কয়, ‘‘আহোম স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহৰ সময়ত নিৰ্মিত পহুগড় এছিয়াৰ প্ৰথম প্ৰাকৃতিক চিৰিয়াখানা হিচাপে পৰিচিত । শীতকালত ইয়ালৈ বহু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন ঘটে ।’’
তেওঁৰ কেমেৰাত ইতিমধ্যে বাৰ-হেডেড গুজ, পেলিকেন, অৰিয়েণ্টেল হোৱাইট আইবিছ, কটন পিগমি গুজ, ফিজেণ্ট-টেইলড জাকানা, এছিয়ান ওপেনবিল ষ্টৰ্ক, ব্লেক-নেকড ষ্টৰ্ক আদি বহু প্ৰজাতিৰ পক্ষী ধৰা পৰিছে । এই কথা তেওঁ নিজেই সদৰী কৰে ৷
পহুগড়ৰ পৰিৱেশ আৰু বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা বৃদ্ধিৰ আহ্বান জনাই কোঁৱৰে জলাশয়টোৰ সংৰক্ষণ কেৱল চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয় বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে প্ৰতিজন নাগৰিকেও নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব বুলিও তেওঁ কয় ।
দয়াল কিশোৰ কোঁৱৰ আৱৰ্জনা নিক্ষেপ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ ক্ষতিৰ দৰে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকি পহুগড়ক ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবেও আহ্বান জনায় । কিয়নো প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ শোভা আৰু সৌন্দৰ্যৰে ভৰা পহুগড় এক কথাত অনন্য । কিছুদিন পূৰ্বে অঞ্চলটোৰ গছবোৰত নানা ৰঙীণ ফুলেৰে ভৰি পৰিছিল আৰু এক আকৰ্ষণৰ থলী হৈ পৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : বেলিফুলে সলালে নগাঁৱৰ ৰাজপথৰ ৰূপ
লগতে পঢ়ক : পদুম পুখুৰী ! বিলত নহয়, কংক্ৰিটৰ মহানগৰীৰ এখন ছাদত পদুম ফুলিছে