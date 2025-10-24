ভগৱানৰ লগত একেটা শাৰীত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী; প্ৰতিখন টেংকাৰত ৰাখিলে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো
গোলাঘাটৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ টেংকাৰ চালকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ । প্ৰায় আঠ হাজাৰ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকত ভগৱানৰ ফটো ৰখা ঠাইত থ'লে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো, কৰিলে পূজা-অৰ্চনা ।
Published : October 24, 2025 at 9:39 AM IST
Updated : October 24, 2025 at 10:06 AM IST
গোলাঘাট: গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ৰ টেংকাৰ চালক আৰু ট্ৰাক সন্থাৰ ব্যতিক্ৰমী কাৰ্যসূচী ৷ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকত ভগৱানৰ ফটো ৰখা ঠাইত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো স্থাপন কৰি ভগৱানৰূপে মানি পূজা-অৰ্চনা প্ৰতিখন গাড়ীত । জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ এতিয়া বিভিন্ন জনে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ টেংকাৰ চালক আৰু ট্ৰাক চালকসকল ।
হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গৰ উচিত ন্যায় আৰু তেখেতৰ স্মৃতি চিৰযুগমীয়া কৰি মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি প্ৰায় আঠ হাজাৰ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকত ভগৱানৰ ফটো ৰখা ঠাইত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো লগাই কৰিছে পূজা-অৰ্চনা । ইয়াৰ উপৰিও হাতে জুবিন গাৰ্গৰ ফটো লৈ জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে শ্ল'গান দিয়া পৰিলক্ষিত হয় ।
এই সম্পৰ্কে এজন টেংকাৰ চালকে কয়, "জুবিন গাৰ্গক আমি ভগবানৰ স্থানত ঠাই দিম আৰু আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে আমাৰ প্ৰতিখন গাড়ীত একোটাকৈ মন্দিৰ থাকে আৰু সেই মন্দিৰত একোখনকৈ জুবিন গাৰ্গৰ ফটো ৰাখি ভগৱানৰ স্থান দি পোৱা গধূলি ধূপ-নৈবেদ্যৰে তেখেতক পূজা-অৰ্চনা কৰিম । আমাৰ প্ৰায় আঠ হাজাৰ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকত আমি বিনামূলীয়াকৈ এখন ফটো দিম আৰু সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিব ।"
আন এজন টেংকাৰ চালকে কয়, "আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই । তেখেতৰ মৃত্যুৰ আমাক ন্যায় লাগে । তাৰ বাবে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছো । আজি আমি টেংকাৰ চালক সন্থাই তেওঁৰ ফটো আমাৰ থাপনাত ৰাখিছো আৰু সদায় পূজা-অৰ্চনা কৰিম ।"
উল্লেখযোগ্য যে, ১৯ ছেপ্তেম্বৰত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱাৰ পিছতে ২১ ছেপ্তেম্বৰত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ সন্থাই জুবিনৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰি এহেজাৰ টেংকাৰসহ সমদল কৰি গোলাঘাট নগৰ পৰ্যন্ত প্ৰায় ২০ কি. মি. অতিক্ৰম কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে নুমলীগড় শোধনাগাৰলৈ চলাচল কৰা প্ৰায় ৮ হাজাৰ টেংকাৰ আৰু ট্ৰাকৰ পূজা স্থানত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিখনত স্থাপন কৰি বৃহস্পতিবাৰে শুভাৰম্ভ কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে আজিৰে পৰা প্ৰতিজন চালকে জুবিনক ভগবানৰ মৰ্যদাৰে পূজা-অৰ্চনা কৰিব বুলিও সংকল্পৱদ্ধ হয় ৷