নকল ঔষধ বিক্ৰীৰ অভিযোগত আটক ফাৰ্মাচিষ্ট
কচুৱাৰ লুটুমাৰীত নকল ঔষধ আৰু ভুৱা চিকিৎসকৰ বিৰুধে থানাত গোচৰ । চিকিৎসকে লিখি দিয়া ঔষধৰ পৰিৱৰ্তে নিজ ইচ্ছামতে আন ঔষধ দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ।
Published : March 17, 2026 at 8:40 PM IST
বঢ়মপুৰ: নকল ঔষধ আৰু ভুৱা চিকিৎসা প্ৰদানৰ অভিযোগত লকাআপত সোমাল ফাৰ্মাচিষ্ট ৷ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ কচুৱাৰ লুটুমাৰীত কোনো নামফলক অবিহনেই জনৈক বিজয় নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এখন ফাৰ্মাচী খুলি বিক্ৰী কৰি আহিছিল ঔষধ ৷ কিন্তু তেওঁ বিক্ৰী কৰা ঔষধ গ্ৰহণ কৰি মানুহ নিৰোগী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে অধিক ৰুগীয়া হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে ৷
আব্দুল হামিদ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে তেজপুৰৰ এগৰাকী চিকিৎসকৰ অধীনত চিকিৎসা কৰোৱাইছিল ডায়েবেটিছৰ ৷ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিয়া মতে ইনচুলিন গ্ৰহণ কৰি তেওঁ উপশমো পাইছিল ৷ কিন্তু ইনচুলিন শেষ হোৱাত তেওঁ এই ফাৰ্মাচীখনলৈ আহি চিকিৎসকে লিখি দিয়া ইনচুলিনটো বিচাৰে ৷ বিজয় নামৰ ফাৰ্মাচিষ্টগৰাকীয়ে তেওঁক ইনচুলিন দিয়ে যদিও সেয়া গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেওঁ অসুস্থ অনুভৱ কৰে ৷ পাছত পুনৰ চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাতহে ওলাই পৰে উৰহী গছৰ ওৰ ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হামিদে কয়, ‘‘মোক তেজপুৰৰ ডাক্তৰে দিয়া ইনচুলিন শেষ হোৱাত এই ফাৰ্মাচীখনত ইনচুলিন আছেনে সুধিছিলোঁ ৷ ফাৰ্মাচিষ্টজনে আছে বুলি কৈ মোক ইনচুলিন দিছিল ৷ কিন্তু সেয়া এমাহ লোৱাৰ পাছত মই অধিক অসুস্থ অনুভৱ কৰোঁ ৷ পিছত মই তেজপুৰৰ ডাক্তৰৰ ওচৰত গৈ পুনৰ দেখুওৱাত তেওঁ মোক ইনচুলিন লৈ আছোঁ নে নাই সোধে৷ মই লৈ আছোঁ বুলি কওঁ যদিও ডাক্তৰে বিশ্বাস কৰা নাছিল ৷ যেতিয়া মই ইনচুলিন দেখুৱালোঁ, তেতিয়া তেওঁ মোক কয় যে সেইটো ইনচুলিন তেওঁ লিখাই নাছিল৷ ফাৰ্মাচীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ মোক আৰক্ষীক অৱগত কৰিবলৈ কয় ৷’’
‘‘মই যেতিয়া ইয়াত মই বজাৰৰ সম্পাদকক দেখালোঁ তেওঁ মোক কেচ নকৰিবলৈ কৈ ২০০০ টকা দিম বুলি কয় । মই প্ৰায় ৬০০ টকা দি ইনচুলিন কিনিছিলোঁ । কিন্তু সেয়া লোৱাৰ পাচত প্ৰায় ৭০ হাজাৰ টকা মই অতিৰিক্তভাৱে ব্যয় কৰিবলগীয়া হ’ল চিকিৎসাৰ নামত ৷ তাৰ পাছত মই কচুৱা থানাত এজাহাৰ দিছোঁ । এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মই প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনালোঁ ।’’
আন এগৰাকী ব্যক্তিয়ে অভিযোগ কৰে যে, বেজী দিয়াৰ সময়ত স্পিৰিত ব্যৱহাৰ কৰি বেজী দিয়া ঠাইখিনি পৰিস্কাৰ কৰি নলয় এই ফাৰ্মাচিষ্টজনে৷ তাৰোপৰি তেওঁৰ পত্নীক কাপোৰৰ ওপৰেৰে বেজী দিয়া বুলিও লোকজনে অভিযোগ কৰে ৷ বিজয়ৰ বিৰুদ্ধে আগতেও বিভিন্ন অভিযোগ আছে বুলি আব্দুল হামিদে মন্তব্য কৰে । ভুক্তভোগী আব্দুল হামিদে কচুৱা থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছতেই কচুৱা আৰক্ষীয়ে বিজয়ক আটক কৰে ।
অভিযোগ মতে বিজয়ক আটক কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ ভাতৃয়ে ফাৰ্মাচীখন খুলি ৰাখিছিল, কিন্তু সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই পলায়ন কৰে । বিজয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্ট ডিগ্ৰী আছে নে নাই তদন্ত কৰি বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আব্দুল হামিদে অনুৰোধ জনায় । নগাওঁ জিলাৰ কচুৱা অঞ্চল এইদৰে ভুৱা চিকিৎসক আৰু নকল ঔষধেৰে ভৰি পৰাৰ অভিযোগ বহু সময়ত উত্থাপিত হৈ আহিছে ৷ যাৰ এক উচিত তদন্ত বিচাৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
