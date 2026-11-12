গুৱাহাটীত পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধ, জনতাৰ হাহাকাৰ : ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকালীন পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধৰ হুংকাৰ ডিলাৰ সন্থাৰ
তেল বিপণন প্ৰতিষ্ঠানৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা ৷ যমৰ যন্ত্ৰণাত ভুগিছে গুৱাহাটীবাসী ৷
Published : November 12, 2026 at 3:51 PM IST
গুৱাহাটী : পূৰ্বঘোষিত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুসৰি ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰী আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলসমূহত বৃহস্পতিবাৰে পেট্ৰ’ল পাম্পসমূহ বন্ধ ৰখা হয় । তেল বিপণন প্ৰতিষ্ঠানৰ একপক্ষীয় সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতাৰে এই ২৪ ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্য়সূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই ধৰ্মঘট শুকুৰবাৰে পুৱা ৬ বজালৈ অব্যাহত থাকিব । অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা ৬ বজালৈকে পেট্ৰ’ল পাম্পসমূহ বন্ধ থাকিব ।
উল্লেখ্য যে, নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰ’লিয়াম ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্বনৰ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোটে ঘোষণা কৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱা ৬ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধ ৰখাৰ কাৰ্যসূচী ১৩ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৬ বজালৈকে অব্যাহত থাকিব । অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীসমূহৰ স্বেচ্ছাচাৰী সিদ্ধান্ত আৰু অযথা হাৰাশাস্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ২৪ ঘণ্টাৰ বাবে পেট্ৰ’ল পাম্প বন্ধ ৰখা হৈছে ।
নৰ্থ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেট্ৰ’লিয়াম ডিলাৰ্ছ এছ'চিয়েশ্বনৰ বৃহত্তৰ গুৱাহাটী গোটৰ আহ্বানত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে কামৰূপ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহৰ পেট্ৰ'ল পাম্পসমূহত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ ক্ৰয়-বিক্ৰয় বন্ধ ৰখা হৈছে । ইয়াৰ ফলত দৈনিক যাতায়াতৰ বাবে ইন্ধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সাধাৰণ নাগৰিক তথা যান-বাহনৰ গৰাকীসকল তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধ ৰখা সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ সভাপতি ৰাজীৱ গোস্বামীয়ে কয়, "১২ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৬ বজাৰ পৰা ১৩ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৬ বজালৈ ২৪ ঘণ্টীয়া 'ন' পাৰ্চেজ, ন' ছেল' কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । এই বন্ধৰ পিছতো যদি দাবীসমূহ পূৰণ নহয়, তেন্তে ১১ দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিবাদ হিচাপে অনিৰ্দিষ্টকালীন পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব ।"
তেওঁ কয়, "অইল মাৰ্কেটিং কোম্পানীসমূহে ডিলাৰসকলৰ সৈতে একপক্ষীয় আৰু স্বেচ্ছাচাৰী আচৰণ কৰি আহিছে । কোনো পূৰ্ব জাননী বা ডিলাৰসকলক নিজৰ পক্ষ দাঙি ধৰাৰ সুযোগ নিদিয়াকৈ পেট্ৰ’ল তথা ডিজেলৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে । তৈল বিপণন কোম্পানীসমূহৰ সৈতে কেইবালানিও আলোচনা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছতো ডিলাৰসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধান নোহোৱাত এই কঠোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।"
- ডিলাৰ সংগঠনটোৰ মূল দাবীসমূহ হৈছে :
- চুক্তি পুনৰ বাহাল ৰখা : কোনো পূৰ্বজাননী নিদিয়াকৈ বাতিল কৰা টেংক-ট্ৰাক পৰিবহণ চুক্তিসমূহ পুনৰ বাহাল ৰখা ।
- অযথা ধন কৰ্তন বন্ধ কৰা : ডিলাৰসকলৰ একাউণ্টৰ পৰা ধন কৰ্তন প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু পূৰ্বৰ অনাদায় ধন তথা অনুমোদিত ৰাজসাহায্যসমূহ শীঘ্ৰে মোকলাই দিয়া ।
- জোৰকৈ সামগ্ৰী জাপি দিয়া বন্ধ কৰা : বজাৰত চাহিদা কম থকা সত্ত্বেও ডিলাৰসকলৰ ওপৰত জোৰকৈ লুব্ৰিকেণ্ট আৰু অন্যান্য অতিৰিক্ত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা বন্ধ কৰা ।
- ন্যায্য শুনানি : ডিলাৰসকলৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকক আত্মপক্ষ সমৰ্থনৰ উচিত সুযোগ প্ৰদান কৰা ।
ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীত পেট্ৰ'ল পাম্পসমূহ বন্ধ হৈ পৰাত জনতাৰ হাহাকাৰ হৈছে । ইয়াৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰি একাংশই গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানত বটলত ভৰাই মুকলিকৈ পেট্ৰ'ল বিক্ৰী কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
গুৱাহাটীৰ মণিপুৰীবস্তিৰ সমীপৰ পেট্ৰ'ল পাম্পৰ সন্মুখতে একাংশ লোকে গেলনত ভৰাই পেট্ৰ'ল বিক্ৰী কৰা পৰিলক্ষিত হয় । বহু লোকে সেই পেট্ৰ'ল প্লাষ্টিকৰ বটলত লৈ নিজৰ বাহনত ভৰোৱা দেখা গৈছে ।
আনহাতে বহুতে পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধ থকাৰ কথাটো গম নাপাই নিজৰ বাহন লৈ ওলাই আহি পেট্ৰ'ল নথকাত সমস্যাত পৰিছে । বহুতে তেল ভৰাবলৈ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ৰ খানাপাৰালৈ গমন কৰিছে । যাৰ ফলত খানাপাৰাৰ পেট্ৰ'ল পাম্পসমূহত যথেষ্ট ভিৰ হৈছে । গ্ৰাহকে পেট্ৰ'লৰ বাবে দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে ।
|লগতে পঢ়ক : ১২ নৱেম্বৰত ২৪ ঘণ্টীয়া পেট্ৰ'ল পাম্প বন্ধৰ ঘোষণা