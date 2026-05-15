বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য: গুৱাহাটীত চেঞ্চুৰী মাৰিলে পেট্ৰ'লে
সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙোন শোধাই বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য । কি কয় ভুক্তভোগী জনতাই ।
Published : May 15, 2026 at 8:02 PM IST
গুৱাহাটী: দেশৰ লগতে অসমতো পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়ান অ'ইলৰ পাম্পত পেট্ৰ'লৰ মূল্য হৈছে প্ৰতি লিটাৰত ১০১.২০ টকা আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত ৯২.৪৯ টকা । পেট্ৰ'লৰ প্ৰতি লিটাৰত ৩.০১ টকালৈ আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত ৩.০৭ টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ।
মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ ফলত তেল কোম্পানীসমূহ লোকচানৰ মাজেৰে গতি কৰিছে । সমগ্ৰ বিশ্বতে শক্তিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলশ্ৰুতিত ইয়াৰ চাপ গ্ৰাহকৰ ওপৰতো পেলাইছে তেল কোম্পানীসমূহ । পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰিবহন ব্যয় হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ নিত্যপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰো মূল্যবৃদ্ধি হ'ব ।
ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক মাধমাৰ শোধাইছে । ইফালে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পাম্পসমূহত বিক্ৰীৰ পৰিমাণো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে । দিছপুৰৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ এটা পাম্পৰ কাৰ্যালয় প্ৰৱন্ধকে কয়,"কালিৰ তুলনাত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য ৩.০১ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৩.০৭ টকা বৃদ্ধি হৈছে । মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বিক্ৰীৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে কমিছে ।"
ইফালে বাহনত পেট্ৰ'ল ভৰাবলৈ অহা এজন গ্ৰাহকে কয়,"দাম বাঢ়িলে আমাৰ দৰে মধ্যবিত্তৰ লোকৰ বাবে সমস্যা হয় । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো মূল্য বৃদ্ধি হ'ব । আমি চৰকাৰক আমাৰ দৰে মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
আন এজন গ্ৰাহকে কয়,"তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈছে । নতুনকৈ শাসনত অহা নিশ্চয় দাম কমাব । আমি বিশ্বাস কৰো যে ভাল কাম কৰা এইখন চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ কৰিব ।" আন এজন গ্ৰাহকে বিজেপি চৰকাৰক একপ্ৰকাৰ প্ৰশংসা কৰি কয়,"চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰি আছে । কাম কৰিবলৈ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব । কাম কৰিবলৈ হ'লে অলপ মূল্যবৃদ্ধি কৰিবই লাগিব ।"
ইফালে এজন অটোৰিক্সা চালকে কয়,"পেট্ৰ'লৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে আমাৰ বহুত সমস্যা হয় । ভাৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ গ'লে গ্ৰাহকে মানি ল'ব নিবিচাৰে । আমাৰ মহা বিপদ হয় । লগে লগে আন সা-সামগ্ৰীৰো মূল্যবৃদ্ধি হ'ব । আমাৰ দৰে মানুহৰ চলাই টান হৈ পৰিব ।"