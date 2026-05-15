বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য: গুৱাহাটীত চেঞ্চুৰী মাৰিলে পেট্ৰ'লে

সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰামটাঙোন শোধাই বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য । কি কয় ভুক্তভোগী জনতাই ।

Petrol and diesel prices go up and Petrol hits century in Guwahati
গুৱাহাটীত চেঞ্চুৰী মাৰিলে পেট্ৰ'লে (ETV Bharat Assam)
Published : May 15, 2026 at 8:02 PM IST

গুৱাহাটী: দেশৰ লগতে অসমতো পুনৰ বৃদ্ধি পালে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য । শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়ান অ'ইলৰ পাম্পত পেট্ৰ'লৰ মূল্য হৈছে প্ৰতি লিটাৰত ১০১.২০ টকা আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত ৯২.৪৯ টকা । পেট্ৰ'লৰ প্ৰতি লিটাৰত ৩.০১ টকালৈ আৰু ডিজেলৰ প্ৰতি লিটাৰত ৩.০৭ টকাকৈ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ।

মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ ফলত তেল কোম্পানীসমূহ লোকচানৰ মাজেৰে গতি কৰিছে । সমগ্ৰ বিশ্বতে শক্তিৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলশ্ৰুতিত ইয়াৰ চাপ গ্ৰাহকৰ ওপৰতো পেলাইছে তেল কোম্পানীসমূহ । পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পৰিবহন ব্যয় হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ নিত্যপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰো মূল্যবৃদ্ধি হ'ব ।

ইতিমধ্যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ জনতাক মাধমাৰ শোধাইছে । ইফালে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে পাম্পসমূহত বিক্ৰীৰ পৰিমাণো কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে । দিছপুৰৰ ইণ্ডিয়ান অইলৰ এটা পাম্পৰ কাৰ্যালয় প্ৰৱন্ধকে কয়,"কালিৰ তুলনাত প্ৰতিলিটাৰ পেট্ৰ'লৰ মূল্য ৩.০১ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৩.০৭ টকা বৃদ্ধি হৈছে । মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত বিক্ৰীৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে কমিছে ।"

গুৱাহাটীৰ এটা তেল ডিপোত গ্ৰাহক (ETV Bharat Assam)

ইফালে বাহনত পেট্ৰ'ল ভৰাবলৈ অহা এজন গ্ৰাহকে কয়,"দাম বাঢ়িলে আমাৰ দৰে মধ্যবিত্তৰ লোকৰ বাবে সমস্যা হয় । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে আন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰো মূল্য বৃদ্ধি হ'ব । আমি চৰকাৰক আমাৰ দৰে মানুহৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"

আন এজন গ্ৰাহকে কয়,"তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপিৰ চৰকাৰ হৈছে । নতুনকৈ শাসনত অহা নিশ্চয় দাম কমাব । আমি বিশ্বাস কৰো যে ভাল কাম কৰা এইখন চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধি নিশ্চয় নিয়ন্ত্রণ কৰিব ।" আন এজন গ্ৰাহকে বিজেপি চৰকাৰক একপ্ৰকাৰ প্ৰশংসা কৰি কয়,"চৰকাৰখনে ভাল কাম কৰি আছে । কাম কৰিবলৈ পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'ব । কাম কৰিবলৈ হ'লে অলপ মূল্যবৃদ্ধি কৰিবই লাগিব ।"

গুৱাহাটীৰ এটা তেল ডিপোৰ দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

ইফালে এজন অটোৰিক্সা চালকে কয়,"পেট্ৰ'লৰ দাম বৃদ্ধি হ'লে আমাৰ বহুত সমস্যা হয় । ভাৰা বৃদ্ধি কৰিবলৈ গ'লে গ্ৰাহকে মানি ল'ব নিবিচাৰে । আমাৰ মহা বিপদ হয় । লগে লগে আন সা-সামগ্ৰীৰো মূল্যবৃদ্ধি হ'ব । আমাৰ দৰে মানুহৰ চলাই টান হৈ পৰিব ।"

