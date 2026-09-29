ETV Bharat / state

তেজপুৰত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ শোচনীয় অৱস্থা, আগফালে মাৰো ডাং, পিছফালে ধোবাংবাং

দেশৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসকৰে অসমৰ স্বাস্থ্যখণ্ডত আমূল পৰিৱৰ্তনৰ চিন্তা কৰিছে চৰকাৰে । কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত পৰিৱৰ্তন কিদৰে হৈছে ? এক প্ৰতিবেদন ।

Pethetic condition of Chengamari Health Sub-Center, lack of doctors
প্ৰকৃতাৰ্থত স্বাস্থ্যখণ্ডত পৰিৱৰ্তন কিদৰে হৈছে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 10:23 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: এফালে ৰাজ্যত স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ লগতে চিকিৎসকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ দাবী চৰকাৰৰ, আনফালে খোদ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান, অসমৰ অধীনস্থ একাংশ উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসক আৰু পৰ্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভাৱৰ অভিযোগ এতিয়াও অন্ত পৰা নাই । এনে পৰস্পৰবিৰোধী ছবিয়ে গ্ৰামাঞ্চলৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাস্তৱ পৰিস্থিতিক লৈ নতুনকৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

এনে এখন ছবি পোহলৈ আহিছে তেজপুৰত । চেঙামাৰীৰ আমবাৰী অঞ্চল কিছুদিন পূৰ্বে শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত চতিয়া বিধানসভা, বৰ্তমানৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আছিল । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত বৰ্তমান এই অঞ্চলটো বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ তথা বিশ্বনাথ জিলাৰ অৰ্ন্তগত । সমষ্টিটোৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক পল্লৱ লোচন দাস ।

প্ৰকৃতাৰ্থত স্বাস্থ্যখণ্ডত পৰিৱৰ্তন কিদৰে হৈছে ? (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে তেজপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ সাংসদ, পূৰ্বৰ মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তো কেতিয়াও এই অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ তথ্য নাই । ইটাখোলাৰ পৰা ৪ কিলোমিটাৰ পূবে চতিয়া আৰক্ষী থানাৰ পৰা ৮ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই অঞ্চলটো ।

তেজপুৰৰ পৰা প্ৰায় ৬৫ কিলোমিটাৰ আৰু বিশ্বনাথ চাৰআলিৰ পৰা প্ৰায় ২৩ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এই অঞ্চলটো । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চিকিৎসকৰ অভাৱত বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ ৰাইজে চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা ধলাইবিল চিকিৎসাকেন্দ্ৰলৈ যাবলগীয়া হয় ।

অঞ্চলটোত ১৯৮৫ চনতে চেঙামাৰী উপ-স্বাস্থকেন্দ্ৰ এটি স্থাপন কৰা হৈছিল । স্থাপন কৰিলে ঠিকেই কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্ৰটোত নিয়মীয়াকৈ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে স্বাস্থ্য সেৱা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব কেনেকৈ ? সকলোবোৰ দায়িত্ব এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্টৰ ওপৰতে ন্যস্ত ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় লোক পবিত্ৰ ৰাজখোৱাই কয়,"১৯৮৫ চনতে স্থাপিত চেঙামাৰী স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটোত আজিলৈকে নিয়মীয়া চিকিৎসকৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই । বৰ্তমান এগৰাকী ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু দুগৰাকী নাৰ্ছৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰটোৰ স্বাস্থ্যসেৱা চলি আছে । দূৰ-দূৰণিৰ পৰা বিভিন্ন ৰোগী চিকিৎসাৰ বাবে আহিলেও চিকিৎসক নথকাৰ বাবে বহু লোকেই প্ৰয়োজনীয় চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ।"

Pethetic condition of Chengamari Health Sub-Center, lack of doctors
বৰ্তমান স্বাস্থ্য উপ-স্বাস্থকেন্দ্ৰটিৰ এই অৱস্থা (ETV Bharat Assam)

তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে এইদৰে,"ফাৰ্মাচিষ্টে ৰোগীক প্ৰেছক্ৰিপচন প্ৰদান কৰে যদিও কেন্দ্ৰটোত পৰ্যাপ্ত ঔষধো মজুত নাথাকে । জৰুৰীকালীন চিকিৎসাৰ বাবেও উপযুক্ত ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত সংকটজনক ৰোগীক ১০৮ এম্বুলেন্স সেৱাৰ জৰিয়তে অন্য চিকিৎসালয়লৈ স্থানান্তৰ কৰিবলগীয়া হয় ।"

কেৱল চিকিৎসক আৰু ঔষধৰ অভাৱেই নহয়, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটোৰ আন্তঃগাঁথনিও উদ্বেগজনক বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । পুৰণি ভৱনটোৰ বিভিন্ন অংশ জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰাৰ লগতে নিয়মীয়া ৰক্ষণাবেক্ষণৰ অভাৱো স্পষ্ট বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । কেন্দ্ৰটোত চকীদাৰৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ লগতে পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ কাম কৰা ব্যক্তিগৰাকীয়েও কোনো চৰকাৰী পাৰিতোষিক লাভ নকৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

ৰাজখোৱাই জনাই,"উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে নতুন এটা ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ পাছতো তাত আশা কৰা ধৰণে স্বাস্থ্যসেৱা আৰম্ভ হোৱা নাই ।" চেঙামাৰী অঞ্চলৰ বৃহৎ জনসংখ্যাৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰটোত শীঘ্ৰে নিয়মীয়া চিকিৎসক নিযুক্তি, পৰ্যাপ্ত ঔষধ যোগান, জৰুৰীকালীন চিকিৎসা ব্যৱস্থা, চকীদাৰ নিয়োগ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । এইয়া মাত্ৰ এক বিশেষ স্থানৰ ঘটনা এনেধৰণৰ বহুতো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আছে য'ত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে সুবিধাৰ পৰা ৰাইজ বঞ্চিত হৈ আহিছে ।

স্বাস্থ্যখণ্ড ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ অহাৰ দাবী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ

ইফালে, ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যখণ্ড ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ অহা বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে দাবী কৰিছে । দেওবাৰে তেজপুৰত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অসমত আধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থাৰ লগতে চিকিৎসকৰ সংখ্যাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।

Pethetic condition of Chengamari Health Sub-Center, lack of doctors
চেঙামাৰী স্বাস্থ্য উপ-স্বাস্থকেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

সিংহলৰ দাবী অনুসৰি, শেহতীয়াকৈ ৰব'টিক ছাৰ্জাৰী পদ্ধতিৰে হৃদযন্ত্ৰত ইমপ্লাণ্ট স্থাপনৰ এক প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হৈছে । তেওঁ এই চিকিৎসা পদ্ধতিক উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো ৰব'টিক হাৰ্ট ছাৰ্জাৰী বুলি উল্লেখ কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যৰ চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনি ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ আহিছে । প্ৰতি বছৰে অসমে প্ৰায় ১,২০০গৰাকী নতুন চিকিৎসক লাভ কৰিছে । চিকিৎসকৰ অভাৱ পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে ।"

চিকিৎসকৰ খালী পদ পূৰণৰ বাবে চৰকাৰে নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি সিংহলে কয়,"চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি বিভিন্ন স্থানত খালী পদ পূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহতো আন্তঃগাঁথনি আৰু মানৱ সম্পদ পৰ্যায়ক্রমে বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।"

ৰাজ্যত চিকিৎসকৰ অভাৱ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে বৰ্তমান পৰিস্থিতি আগৰ তুলনাত যথেষ্ট উন্নত হৈছে । তেওঁৰ মতে, ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে ন্যূনতম ২৫ গৰাকী চিকিৎসক উপলব্ধ আছে । শোণিতপুৰ জিলাত মেডিকেল কলেজসহ প্ৰায় ৩০০গৰাকী চিকিৎসক কৰ্মৰত বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়তো এমবিবিএছ চিকিৎসক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বুলি সিংহলে কয় । স্বাস্থ্যখণ্ডত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতো চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"ইয়াৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্যসেৱা অধিক দক্ষ আৰু সুলভ কৰি তোলাৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে ।"

এফালে ৰাজ্যত চিকিৎসক আৰু আধুনিক চিকিৎসা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি পোৱাৰ চৰকাৰী দাবী, আনফালে চেঙামাৰী স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰৰ দৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসক, ঔষধ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ অভিযোগে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা প্ৰকৃততে সকলো স্তৰলৈ কিমানদূৰ উপনীত হৈছে, সেই প্ৰশ্ন অৱশ্যেই উত্থাপন কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: অসমৰ ঔদ্যোগিক খণ্ডত নতুন দিগন্ত; ৬ অক্টোবৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমটো টাইলছ উদ্যোগ

পট্টাৰ নামত গুৱাহাটীৰ পাহাৰবাসীক কেৱল প্ৰতাৰণা ! লক্ষাধিকৰ বিপৰীতে মাত্র ৮০০ পৰিয়াললৈ পট্টা

TAGGED:

ASSAM HEALTH
স্বাস্থ্যখণ্ড
চিকিৎসা
তেজপুৰ
LACK OF DOCTORS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.