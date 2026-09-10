ETV Bharat / state

নলবাৰীত পেপচিক' প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ; ৭৫০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ, ৫০০০ কৃষক উপকৃত

অসমৰ কৃষকৰ পৰা বছৰি ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন আলু ক্ৰয় কৰিব পেপচিক'ই, কৃষকক সহায়ৰ আশ্বাস চৰকাৰৰ...মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা...

PepsiCo India food manufacturing facility inauguration
নলবাৰীত পেপচিক' প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 10, 2026 at 7:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : নলবাৰীৰ পেপচিক' কোম্পানীত অসমত উৎপাদন হোৱা আলু ব্যৱহাৰ হ'ব । কোম্পানীটোৱে ৫০০০ কৃষকৰ পৰা আলু ক্ৰয় কৰিব । বছৰত ৭০ হাজাৰ মেট্ৰিকটন পৰ্যন্ত আলু কিনাৰ প্ৰচেষ্টা থাকিব ।" জিলাখনৰ বানেকুছি ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বনভাগ শোলমাৰী গাঁৱত বহু প্ৰত্যাশিত চিপছ প্ৰস্তুতকাৰী উদ্যোগটো মুকৰি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে অসমৰ কৃষকসকলক এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

PepsiCo India food manufacturing facility inauguration
নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভাৰম্ভ কৰে পেপচিক' প্ৰকল্প (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "পশ্চিমবংগ বা আন ৰাজ্যৰ পৰা যাতে আমি আলু আনিব নালাগে । আমি অসমতে যাতে আলু উৎপাদন কৰি এই উদ্যোগটো সফল কৰিব পাৰোঁ তাৰে আহ্বান জনাইছোঁ ।"

PepsiCo India food manufacturing facility inauguration
নলবাৰীত পেপচিক'ৰ খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্ৰৰ মুকলি অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

এই ক্ষেত্ৰত কৃষকসকল সহায়ৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৃষকসকলৰ সৈতে কথা পাতি গৈছে । আমি কৃষকসকলক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰো আঁচনি হাতত লম ।"

উল্লেখ্য যে প্ৰায় ১২০ বিঘা ভূমি সামৰি এই উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে । য'ত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰায় ৪৫০ গৰাকী কৰ্মচাৰী থাকিব । ইতিমধ্যেই বহু স্থানীয় যুৱক-যুৱতীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।

এই বহুজাতিক কোম্পানীৰ পৰা স্থানীয় কৃষক উপকৃত হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে ।

উদ্যোগটো মুকলি কৰাৰ পিছতে নতুন দেহৰ মিলন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয় । য'ত আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰে বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ।

পেপচিক'ৰ ইণ্ডিয়া আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ সংমণ্ডলৰ চিইঅ'ই সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি কয় যে ৬০০ কৃষকৰ পৰা ইতিমধ্যে ৭ হাজাৰ টন আলু ক্ৰয় কৰা হৈছে ।

অহা বছৰত ৩০ হাজাৰ টন আলু ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । উদ্যোগটোৱে ৫ হাজাৰ কৃষকক আলু উৎপাদনৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে ৭৭৮ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰকল্পত ৭৫ শতাংশ মহিলাক নিয়োগ কৰা হৈছে । একেদৰে এই প্ৰকল্পস্থলীতে ৰোজ ফুডচ কোম্পানীয়ে শীতলীকৰণ ভঁৰালো নিৰ্মাণ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনোৱা মতে তাত ৪০ গৰাকী স্থানীয় লোকে নিযুক্তি লাভ কৰিছে ।

আলু খেতিৰ বীজ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে ষ্টেট বেংকৰ পৰা কেচিচিৰ ঋণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে চৰকাৰৰ পৰা এই সম্পৰ্কত বিশেষভাৱে সহায় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে । ইফালে এই বছৰৰ শেষৰ ফালে ৭-৮ লাখ যুৱকক আত্মনিৰ্ভৰশীল ঋণ প্ৰদান কৰিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।

পেপচিক' উদ্যোগৰ মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কোম্পানীটোৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, নাৰায়ণ ডেকাসহ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন কেইবাটাও বিষয়ত মন্তব্য কৰে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে ৮০ৰ দশকৰ ফটো বনাই সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰা প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক ২০ বছৰ আগলৈও চিন্তা কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰে ।

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ সম্পৰ্কতো পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে । তেওঁ একপ্ৰকাৰ গৌৰৱ গগৈক সকীয়নি প্ৰদান কৰি কয় যে নদী শান্ত হৈ থকা মানে ঢল নাহিব বুলি ভাবি নালাগে । যি কৰ্ম কৰিছে তাৰ ফল পাব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

অসমলৈ বহুত উদ্যোগৰ আগমন হৈছে যদিও মাটিৰ অভাৱৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমাক মাটিৰ প্ৰয়োজন । অসমত বহুত উদ্যোগ আহিব খোজে কিন্তু সেই ধৰণে আমি মাটি নাপাও । গতিকে এতিয়া আমি লেণ্ড বেংক বনাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকো । য'তে মাটি থাকিব তাতেই উদ্যোগবোৰ লৈ যাব পাৰিম ।"

নিযুক্তি সম্পৰ্কতো তেওঁ মন্তব্য কৰে ।

তেওঁ কয়, "আমি চেষ্টা কৰি আছো যাতে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি বিজ্ঞাপনবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো । দুটা আৰক্ষী বেটেলিয়ন হ'ব । ১৩-১৪ তাৰিখে আমি আয়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হম । যাতে পদোন্নতিবোৰ হ'ব পাৰে । যিমানে পদোন্নতি হ'ব তলৰ পদবোৰ খালী হ'ব । বৰ্তমান ১ লাখ ৩০ হাজাৰ মই সাজু কৰি ৰাখিছোঁ । কিন্তু আৰু ৬৫ হাজাৰ পদ মোক লাগে । তাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছোঁ । ৫ বছৰত মোৰ লক্ষ্য হ'ল ২ লাখৰ আশে পাশে নিযুক্তি দিয়া ।"

লগতে পঢ়ক :

নলবাৰীৰ পেপচিক' কোম্পানী আৰু আলু খেতি: কৃষি-ঔদ্যোগিকৰণৰ সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ কেনেদৰে মুকলি হ'ব?

TAGGED:

পেপচিক কোম্পানী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অসমৰ আলু খেতি
চিপছ উদ্য়োগ
NALBARI PEPSICO COMPANY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.