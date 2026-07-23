পথৰ ওপৰত তিনিদিন ধৰি আশ্ৰয় বানাক্ৰান্তৰ, চৰকাৰী সাহাৰ্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ
চৰাইদেউৰ মাহমৰাত বহু গাঁৱত জটিল বান পৰিস্থিতি । বুঢ়ীদিহিং আৰু দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ তলত এতিয়া টিংখাঙৰ কেইবাখনো গাঁও ।
Published : July 23, 2026 at 3:01 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উজনিত এতিয়াও বান পৰিস্থিতি জটিল হৈয়েই আছে । চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত বানে ক্ৰমান্বয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বহু গাঁৱত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
বিশেষকৈ দিচাংপানী ধেমাজি গাঁৱত দিচাং নদীৰ মথাউৰি ছিঙি যোৱাৰ ফলত দিচাংপানী বিল গাঁও, মহন দেওধাই, মৰাণজান, কচুপথাৰ, ডবা, ডবা গ্ৰাণ্ট, খোকামৰা, লাউজান, গড় চাৰিআলি, লাইচেং, পৰচনি, জজঁলি, জজঁলি হাবি, সুন্দৰপুৰকে ধৰি অৰ্ধশতাধিক গাঁও বানপানীৰ কৱলত পৰিছে ।
ইয়াৰে বহু গাঁও বানে সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলোৱাত পথৰ ওপৰত বানাক্ৰান্ত ৰাইজে আশ্ৰয় লৈছে । ঠায়ে ঠায়ে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে যদিও বহু গাঁৱত এতিয়াও বানাক্ৰান্ত ৰাইজে পৰ্যাপ্ত সাহায্য লাভ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
মাহমৰাৰ বিশ্ৰামপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু কচুমাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যদিও দুৰ্গম বানবিধ্বস্ত অঞ্চলত আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰিয়াল ।
বুঢ়ীদিহিং আৰু দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ তলত টিংখাঙৰ কেইবাখনো গাঁও
ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টিংখাঙতো বানৰ বিভীষিকা অব্যাহত আছে । বুঢ়ীদিহিং আৰু দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ কৱলত এতিয়া টিংখাঙৰ কেইবাখনো গাঁও । বৰ্তমান টিংখাঙৰ দিচাং-ৰংচোৱাল, চেঁচা নেপালী, ২ নং শলগুৰি আৰু ২ নং ভৰালীবাৰী কলিতা গাঁৱত বানৰ ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই গাঁওকেইখনৰ প্ৰায় ১০০ৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ-দুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পানীত ডুব গৈছে । ঘৰ-দুৱাৰ, খেতি-পথাৰ বানে বুৰাই পেলোৱাত নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত বানাক্ৰান্ত ৰাইজে পশুধনৰ সৈতে ওখ স্থান অথবা মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় ল'বলৈ বাধ্য হৈছে ।
আনহাতে, পশুধন এৰি যাব নোৱাৰি বহু লোকে পানীৰ মাজতে ঘৰৰ ভিতৰতে চাং পাতি বিপদসংকুলভাৱে দিন অতিবাহিত কৰিছে । বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত খাদ্য আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ তীব্ৰ সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এতিয়ালৈকে পৰ্যাপ্ত সাহায্য লাভ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । দুৰ্দশাগ্ৰস্ত ৰাইজে শীঘ্ৰে চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ তথা সাহাৰ্যৰ দাবী জনাইছে ।