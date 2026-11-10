চিমেন চাপৰিত স্থায়ী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰৰ দাবীত আছু আৰু ৰাইজৰ ৰাজপথ উত্তাল

চিমেন চাপৰিত স্থায়ী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰৰ দাবীত আছু আৰু ৰাইজৰ ৰাজপথ উত্তাল
স্থায়ী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ স্থাপন আৰু ক্ষতিগ্ৰস্তৰ সাহায্যৰ দাবীত আছু আৰু ৰাইজৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । দাবী পূৰণ নহ’লে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ ।
Published : November 10, 2026 at 6:31 PM IST
জোনাই: চিমেন চাপৰিত স্থায়ী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ দাবীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজে ৰাজপথত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । অতিশীঘ্ৰে চিমেন চাপৰি অঞ্চলত এটি স্থায়ী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ নকৰিলে অনাগত দিনত তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব বুলি ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে হুংকাৰ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ দীপাৱলীৰ পবিত্ৰ ক্ষণতে চিমেন চাপৰিত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ৮ নৱেম্বৰত হোৱা এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় ছখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হোৱাৰ লগতে কেইবা লাখ টকাৰ সা-সম্পত্তি জুইত জাহ যায় ।
আছু আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, চিমেন চাপৰিত যদি এটা নিজাকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ থাকিলহেঁতেন, তেন্তে জুইৰ কৱলৰ পৰা কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱসায়িক সামগ্ৰী তথা সম্পত্তি ৰক্ষা কৰিব পৰা গ’লহেঁতেন ।
ভৌগোলিক দিশৰ পৰা চিমেন চাপৰি অঞ্চলটো অতি ঘন জনবসতিপূৰ্ণ আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কেন্দ্ৰস্থল । কিন্তু কোনো জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতি বা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ’লে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে চিলাপথাৰ অথবা জোনাইৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হয় ।
চিলাপথাৰ বা জোনাইৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক গাড়ী আহি চিমেন চাপৰি পাবলৈ কমেও ১ ঘণ্টাতকৈও অধিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় । ফলত চকুৰ পলকতে জুইয়ে সকলো শেষ কৰি পেলায় আৰু প্ৰতি বছৰেই অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়ী তথা সাধাৰণ ৰাইজ বৃহৎ লোকচানৰ মুখত পৰিবলগীয়া হয় ।
এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে মঙলবাৰে চিমেন চাপৰিস্থিত আছুৰ শ্বহীদ বেদী প্ৰাংগণৰ পৰা কলেজ চাৰিআলিলৈ এক বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয় ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতত প্লে'কাৰ্ড লৈ 'আমাৰ দাবী মানিবই লাগিব', 'বিজেপি চৰকাৰ হায় হায়', 'চিমেন চাপৰিত স্থায়ী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবই লাগিব', 'এমাহৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰক' আদি বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে আকাশ-বতাহ উত্তাল কৰি তোলে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্তত আছু আৰু স্থানীয় ৰাইজে জোনাই ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰলৈ এক স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে । এই স্মাৰক-পত্ৰৰ জৰিয়তে চিমেন চাপৰিত শীঘ্ৰে স্থায়ী অগ্নিনিৰ্বাপক কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰাৰ লগতে শেহতীয়া অগ্নিকাণ্ডত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ব্যৱসায়ীসকলক উপযুক্ত এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাই ।
ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে, চৰকাৰ বা জিলা প্ৰশাসনে যদি এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোক লৈ এইবাৰো আওকাণ কৰে, তেন্তে সমগ্ৰ চিমেন চাপৰিবাসীক একত্ৰিত কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ’ব ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী নেতাই কয়,"চিমেন চাপৰি অঞ্চলটো জনবসতি আৰু ব্যৱসায়িকভাবে গুৰুত্বপূর্ণ অঞ্চল । কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে, আমি চিমেন চাপৰি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থা আৰু চিমেন চাপৰিবাসী ৰাইজে চৰকাৰ তথা জিলা প্রশাসনক এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এটা অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনৰ বাবে দীর্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আহিছিলোঁ । কিন্তু আজিলৈকে এই সমস্যাৰ সমাধনৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ নকৰিলে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"যোৱা ৮ নৱেম্বৰত হোৱা অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠান জ্বলি সম্পূর্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় । গতিকে বৃহত্তৰ চিমেন চাপৰি অঞ্চলটোত স্থায়ী অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী জৰিয়তে দাবী জনালোঁ । অন্যথা আমি চিমেন চাপৰি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই চিমেন চাপৰিবাসীক লৈ ব্যাপকভাৱে গণতান্ত্রিক আন্দোলন কৰি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম ।"