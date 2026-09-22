খহনীয়া ৰোধৰ দাবীত ৰাইজৰ গৰ্জন, ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ

খহনীয়া ৰোধৰ দাবীত ৰাইজৰ গৰ্জন, ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ
বছৰ বছৰ ধৰি খহনীয়াৰ কৱলত লখিমপুৰৰ এটা অঞ্চল । নামনি ঘূনাসূতি অঞ্চলত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ।
Published : September 22, 2026 at 9:46 PM IST
লখিমপুৰ : একাংশ নৈপৰীয়া ৰাইজক বান-খহনীয়াই সৰ্বস্ৰান্ত কৰিছে । চৰকাৰে বান-খহনীয়া পীড়িত ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে বিভিন্ন প্ৰতিৰুধি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু এতিয়াও যেন বহু প্ৰান্তৰ ৰাইজ বান-খহনীয়াৰ প্ৰকোপৰ ফলতে সময়ৰ সৈতে খোজ মিলোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ ৰৈছে ।
তেনে এক অঞ্চল হৈছে, একৈশ শতিকাৰ সভ্যতাৰ পোহৰ নপৰা খিলঞ্জীয়া জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰা এক অঞ্চল । সামাজিক, অর্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক আদি সকলো দিশতে পিছ পৰা অঞ্চলটো ৷ লখিমপুৰ জিলা সদৰৰ পৰা ১০-১২ কিলোমিটাৰ দূৰৈত থকা বানপীড়িত খহনীয়াত আক্রান্ত নামনি ঘূনাসুঁতি অঞ্চল এতিয়া অতি পিছপৰা হৈ আছে ।
এই অঞ্চলটোত ১৫-১৬ খন গাঁৱত হাজাৰ হাজাৰ লোকে বসবাস কৰি আহিছে । কিন্তু, অঞ্চলটোত প্ৰায় ৩০ বছৰে সোৱণশিৰি নদীৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে । খহনীয়াই বৰ্তমানলৈ শ শ মানুহৰ বাসভূমি, কৃষি ভূমি, চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান উটুৱাই লৈ গৈছে ।
এতিয়ালৈকে ছখনমান ৰাজহ গাঁও জিলাখনৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নোহোৱা হ'ল । তদুপৰি প্ৰতিবছৰে হৈ থকা বানে পথ উটুৱাই নিয়াৰ ফলত যোগাযোগৰ সু-ব্যৱস্থা নোহোৱাত ৰাইজে এশ এবুৰি সমস্যাৰ মাজেৰে দিনবোৰ পাৰ কৰি আহিছে ।
এই সম্পৰ্কত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ পাছতো আজিকোপতি চৰকাৰে কোনো বাস্তৱ সন্মত কাৰ্যপন্থা গ্রহণ নকৰিলে । সোৱণশিৰি নদীৰ এটা পাৰে নদীবান্ধ দি ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়াৰ বিপৰীতে আনটো পাৰ মুক্ত অৱস্থাত ৰাখি ৰাইজৰ জীৱন-সম্পত্তি হানি হোৱাত চৰকাৰে নেতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কার্যক্ষম হোৱাৰ আগতে নামনি অংশত নদীৰ দুয়োপাৰে ২ টা শক্তিশালী বান্ধ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, কিন্তু সেই বান্ধ আজিও নহ'ল ।
শেহতীয়াভাৱে নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে যথাক্রমে কলিয়নী, নাহৰণী আৰু বালিভেটা গাঁৱত তিনিখন আঁচনি গ্রহণ কৰি কাম-কাজ আৰম্ভ কৰা দেখা গৈছিল । কিন্তু ২ বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো আঁচনি কেইখনৰ ৩০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে । যাৰ কাৰণে অঞ্চলটোলৈ এতিয়া ভয়াবহ ভৱিষ্যত নামি আহিছে ।
শেহতীয়াভাৱে কেইবছৰ মানৰ পূৰ্বে ১৪ কোটি টকাৰে দুটা স্থানত খহনীয়া ৰোধৰ বাবে এনএইচপিচিয়ে আঁচনি লৈছিল যদিও ২০ শতাংশ কামো নকৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ফলত যি সামান্য কাম কৰিছিল সেয়াও নদীৰ সোতে উটুৱাই নিয়ে ।
আনহাতে নদীৰ পাৰত জমা কৰি ৰখা জিঅ' বেগ, মেটসমূহ পচি নষ্ট হৈ পৰিল । খহনীয়াৰ পৰা ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়াৰ নামত এনেদৰে বঞ্চনা কৰাৰ ক্ষোভত মঙলবাৰে বালিভেটাৰ স্থানীয় ৰাইজে নদীৰ পাৰত সমবেত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "প্ৰৱল খহনীয়াৰ ফলত ইয়াত বসবাস কৰি থকা পৰিয়ালসমূহ পানীত জাহ গৈছে । এনএইচপিচিৰ পৰা দুটাকৈ স্থানত কাম চলি আছে । ৯০০ মিটাৰত ১৪ কোটি আৰু এটা এটা ৯০০ মিটাৰত ১৪ কোটি । আজি তিনি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল । কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । যিমানখিনি কাম চলি আছিলে, এই বাৰিষাত নদীত জাহ গৈছে ।"
ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আন এজনে কয়, "দুই ঠিকাদাৰে মিলি কাম কৰা আঢ়ৈ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ৩০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ নহ'ল । আমাৰ যি সমস্যাক লৈ আমি এনএইচপিচি কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছিলোঁ, আয়ুক্তক দাবী জনাইছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আয়ুক্তৰ জৰিয়তে স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ । তাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে কা কৰা নাই ।"