আঁকোৰগোঁজ গাঁওপ্ৰধানৰ মইমতালি : তিনিখন গাঁৱৰ বাসিন্দাই বৰ্জন কৰিব ভোট

একাধিক বিষয়ত অভিযোগ উত্থাপন গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে ৷ ক্ষুব্ধ জনতাই গ্ৰহণ কৰিলে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত ৷

প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 4:43 PM IST

বকো: পলাশবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাভা-হাছং স্বায়ত্ত্বশাসিত পৰিষদীয় এলেকাৰ অন্তৰ্গত বাগান অঞ্চলৰ তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ নৱাগাঁও, এক নং কাপোৰপুৰা আৰু দুই নং কাপোৰপুৰা গাঁৱৰ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ৷

প্ৰায় ৫০ বছৰ পূৰ্বে দক্ষিণ কামৰূপৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ঘৰ-মাটি হেৰুৱাই এইসকল লোকে থিতাপি লৈছিল অঞ্চলটোত ৷ তেতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে নৱাগাঁও গৰাখহনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰতে ভোট প্ৰদান কৰি আহিছিল ৷ কিন্তু এইবেলি গাঁওপ্ৰধান নৰ্মেশ্বৰ ৰাভাই নিজস্ব মইমতালিৰে ভোটকেন্দ্ৰটো সংশোধন কৰি প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগৰ ভোটকেন্দ্ৰত নামসমূহ সংযোজন কৰে ৷ এনেদৰে প্ৰায় পাঁচ শতাধিক লোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হয় উক্ত ভোটকেন্দ্ৰত ৷

গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ জনতাই গ্ৰহণ কৰিলে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত (ETV Bharat Assam)

কেৱল এয়াই নহয়, এই লোকসকলৰ তথ্য-পাতিৰ ক্ষেত্ৰতো ভুল ঠিকনা অন্তৰ্ভুক্তিৰে একপ্ৰকাৰ হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গাঁওপ্ৰধানৰ বিৰুদ্ধে ৷

এই সকলো কথা বিৱৰি গাঁৱৰ ৰাইজে পলাশবাৰী ৰাজহ চক্ৰ আৰু কামৰূপ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত দাখিল কৰিছিল অভিযোগ ৷ কিন্তু কোনোফালেই সুফল নোপোৱা ৰাইজে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ বাধ্য় হৈ পৰে ৷ কি কাৰণত গাঁওপ্ৰধান নৰ্মেশ্বৰ ৰাভা এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ পৰিছে, তাৰ উত্তৰ বিচাৰিছে যদিও কোনো কাৰণতেই গাঁওপ্ৰধানগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সৈতে মুখামুখি হ’বলৈ ইচ্ছুক নহয় বুলি ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে ৷

অৱশেষত সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই তিনি গাঁৱৰ বাসিন্দাই ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰে বৃহস্পতিবাৰে নৱাগাঁও গৰাখহনীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হৈ হাতে হাতে বেনাৰ, প্লেকাৰ্ড লৈ সমদল উলিয়াই, ধৰ্ণা দি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷

গাঁওপ্ৰধান নৰ্মেশ্বৰ ৰাভাৰ প্ৰতিশোধ পৰায়ণ মনোভাৱৰ বাবেই অসহায় লোকসকলে বৰ্জন কৰিব ভোট ৷ কোনো কাৰণতেই প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগৰ কেন্দ্ৰলৈ গৈ ভোট প্ৰদান নকৰে ৰাইজে ৷ এই সহজ-সৰল, অসহায় লোকসকলৰ মৰ্মবেদনা বুজিবলৈ আহৰি নাই প্ৰশাসনৰো ৷ পৰিণতিত ভোট বৰ্জনেৰে চৰকাৰক সকীয়নি দিব বিচাৰিছে ৰাইজে ৷ অৱশ্যে এই পদক্ষেপৰ পিছতো হেৰুওৱা ভোটকেন্দ্ৰটো পুনৰ ওচৰতে ৰাইজে ঘূৰাই পাবনে নাই, তাক লৈ সৃষ্টি হৈছে কোটিটকীয়া প্ৰশ্নৰ ৷

ক্ষুব্ধ, প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ মাজৰ এজনে কয়, ‘‘১৯৯০ চনৰ পৰা আমি ইয়াত ভোট দি আহিছো ৷ আগত বেলেগত আছিল ৷ এই কেন্দ্ৰটোৰ নাম নগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰ ৷ অকল আমি তিনিখন গাঁৱৰ লোকেই নহয়, ইয়াৰ আশে-পাশে যিখিনি খিলঞ্জীয়া মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে, আমি সকলোৱে সুকলমে ভোটখিনি দি আহিছিলো ৷ গতিকে এতিয়া হঠাতে আমাৰ সমাজখনক অৱগত নকৰাকৈ নৰ্মেশ্বৰ ৰাভা নামৰ গাঁওবুঢ়াজনে তেখেতৰ মইমতালিৰে কেন্দ্ৰটো ইয়াৰ পৰা কাটি নি বেলেগক সংলগ্ন কৰিছে আৰু আমাক হাৰাশাস্তি কৰি মাৰিছে ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আগতেও উদাহৰণস্বৰূপে, আমাৰ যিখিনি ঠিকনা, সেইখিনি অশুদ্ধ কৰি পেলাইছে ৷ আমাৰ হৈছে নগাঁও, কিন্তু শিলডুবি বুলি কাৰ্ডত চপাইছে ৷ কিন্তু আমি শিলডুবিলৈ যাব লাগিলে বহুখিনি যাব লাগে ৷ যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিব গ’লেই আমাৰ বিৰাট অসুবিধা হয় ৷ গতিকে এই কামৰ বিৰোধিতাৰে আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছো ৷ পূৰ্বৰ দৰে এই সকলোখিনি কাম আমাৰ ইয়াতে হয়, সেইখিনি কথা আমি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছো ৷ অন্যথা ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে আমি ভোট বৰ্জন কৰিম ৷’’

