দিছপুৰৰ সমীপতেই চৰকাৰী উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবি, আছে এখন বাঁহৰ দলং

দিছপুৰৰ সমীপতেই চৰকাৰী উন্নয়নৰ বিপৰীত ছবি, আছে এখন বাঁহৰ দলং
এটা অঞ্চলৰ পাঁচ শতাধিক পৰিয়াল মহানগৰীৰ বাসিন্দা হৈও অৱহেলিত । সমস্যা সমাধানত গুৰুত্ব নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ ।
Published : November 9, 2025 at 4:38 PM IST
গুৱাহাটী: দিছপুৰৰ পৰা মাত্র কেইকিলোমিটাৰমান নিলগৰ এটা অঞ্চল । এই অঞ্চলটোত নাই যাতায়াতৰ সূচল ব্য়ৱস্থা । বিজুলী, খোৱাপানী, চিকিৎসা আদি এশ এবুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত পাঁচ শতাধিক পৰিয়াল । তথাপি কাণসাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ ।
সমস্যাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত ৰাইজৰ :
গুৱাহাটীৰ বিধানসভাৰ দিছপুৰ সমষ্টিৰ চৰকাৰী উন্নয়নৰ এখন বিপৰীত ছবি । চৰকাৰী সুদৃষ্টিৰ অভাৱত সৰ্বদিশতে অৱহেলিত এটা অঞ্চলৰ পাঁচ শতাধিক পৰিয়াল । মহানগৰীৰ বাসিন্দা হৈও দিছপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তর্গত (বর্তমানৰ ডিমৰীয়া সমষ্টি), নাৰেংগীৰ কমলা বাগানবাসীয়ে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰী উন্নয়নৰ পৰশ ।
গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৫২ নং বার্ডৰ অন্তর্গত কমলা বাগানবাসীয়ে মহানগৰৰ উন্নত জীৱন-যাত্ৰাৰ সুবিধা লাভ কৰাৰ পৰিবৰ্তে বছৰৰ পিচত বছৰ ধৰি চৰকাৰী অৱহেলাত বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে ।
খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই জনপ্রতিনিধিৰ :
স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে, কেৱল নির্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা-পালিনেতাই ভোটৰ স্বার্থত অঞ্চলটোত পদধূলি দিয়াৰ বাহিৰে ৰাইজৰ দুখ-দুর্দশাৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই কোনো জনপ্রতিনিধিৰ । প্রায় ৫০০ ৰো অধিক পৰিয়ালে বসবাস কৰা কমলা বাগান অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই স্বাধীনতাৰ সাত দশকৰ পিচতো ৰাস্তা-ঘাট, বিজুলী, খোৱাপানী, চিকিৎসা আদি এশ এবুৰি সমস্যাৰ সৈতে সহাৱস্থান কৰি দুর্বিসহ জীৱন কটাবলগা হৈছে ।
অঞ্চলটোৰ প্রধান সমস্যা হৈছে ৰাস্তা-ঘাট । অঞ্চলটো পাহাৰীয়া হোৱা বাবে ৰাস্তা-ঘাটৰ অৱস্থা অতি দুখলগা । বিশেষকৈ কমলাবাগানৰ পথৰ পৰা নাৰেংগীলৈ যোৱা পথটোৰ অধিকাংশ কেঁচা হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত পথটো বোকাময় হৈ পৰে ।
লক্ষণীয় কথা এই যে স্বাধীনতাৰ সাত দশক অতিক্রম কৰাৰ পিচতো চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি নপৰাত অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে এখন বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ।
চৰকাৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰে কিয় ?
অঞ্চলটোৰ সমস্যা সন্দর্ভত স্থানীয় এগৰাকী সচেতন মহিলাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অঞ্চলটোত অসুবিধা বুলি ক'ব লাগিলে বহু অসুবিধা । আপুনি বাঁহৰ দলংখন দেখিছে নে ? দলংখনৰ কথা ক'ব লাগিলে বহু কথা । যি খন দলঙেৰে স্কুললৈ ল'ৰা-ছোৱালী লৈ আহিব নোৱাৰি বয়সীয়াল মানুহ আহিলে মৰিব লাগিব । সমস্যাবোৰ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে । যদি চৰকাৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেন্তে আমাৰ প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এজনক চাকৰি দিয়ক, আমি নিজৰ সমস্যাবোৰ নিজে সমাধান কৰি ল’ম ।"
ইপিনে, আন এগৰাকী স্থানীয় সচেতন ব্যক্তিয়ে কয়, "আমি কেইবাবাৰো চৰকাৰক আবেদন আৰু অনুৰোধ কৰিছো যদিও কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । আমি মিডিয়াৰ যোগেদি চৰকাৰলৈ আহ্বান কৰিছো যে অন্তত আমাক দুখীয়া ৰাইজ বুলি গুৰুত্ব দিয়ে । স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰাৰ ওচৰত গৈছো যদিও গুৰুত্ব নিদিলে । নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি বিধায়ক, পাৰিষদ আহে; সকলো সমস্যা সমাধান কৰিম বুলি কয়; কিন্তু এতিয়ালৈকে গুৰুত্ব দিয়া নাই ।"
গুৰুত্ব নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ :
নাৰেংগীৰ কমলাবাগানৰ ৰাস্তা-ঘাটৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে অঞ্চলবাসীয়ে পূর্বে অগপ, কংগ্রেছৰ লগতে বৰ্তমানৰ শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি মিত্রজোঁট চৰকাৰৰ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক বহুবাৰ আবেদন-নিবেদন কৰিছে যদিও কোনেও বিষয়টোত গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত নহ'ল । ইফালে, পাইপ বহুওৱাৰ নামত জাইকাই কমলা বাগানৰ মূল পথটোত জধে-মধে খন্দাৰ ফলত এইবাৰ বাৰিষাৰ সময়ত এজাক বৰষুণতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ধলে পথটো বিধ্বস্ত কৰি পেলায় । ফলত জৰাজীর্ণ পথটোৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হোৱাত অঞ্চলবাসীয়ে প্রতিদিনে দুর্ভোগৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে ।
পথ পকী নকৰাকৈ দায়িত্ব সামৰে বিভাগীয় ঠিকাদাৰে :
স্থানীয় ৰাইজৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ২০১৭-১৮ বর্ষত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম কর্তৃপক্ষই মূল পথটো পকীকৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লৈ পথৰ কিছু অংশৰ কাম কৰে যদিও পৰৱর্তী সময়ত প্রায় ২০০ মিটাৰ পথ পকী নকৰাকৈ দায়িত্ব সামৰে বিভাগীয় ঠিকাদাৰে । অঞ্চলবাসীৰ পানীৰ একমাত্র উৎস হ'ল এটা ৰাজহুৱা কুঁৱা । সেইটোৰো পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোত খোৱাপানীৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে । এনে পৰিস্থিতিত অধিক ধন ব্যয় কৰি প্রায় ডেৰ-দুই কিলোমিটাৰ নিলগৰ ফৰেষ্টগেট যুৱনগৰ বা শান্তিনগৰৰ পৰা পানী ক্রয় কৰিবলগীয়া হয় বাসিন্দাসকলে ।
স্থানীয় ৰাইজে উল্লেখ কৰা মতে, শেহতীয়াকৈ জলব'ৰ্ডে কমলা বাগান অঞ্চলত মাত্র কেইঘৰমান বাসিন্দাক খোৱাপানীৰ যোগান ধৰিছিল, যদিও সেয়াও নিয়মীয়া নহয় । ৰাজধানী দিছপুৰৰ পৰা মাত্র কেইকিলোমিটাৰমান নিলগৰ কমলা বাগানবাসীয়ে দীর্ঘদিন ধৰি ৰাস্তা-ঘাট, খোৱাপানী, বিদ্যালয়, চিকিৎসা, ষ্ট্ৰীট লাইট আদিকে ধৰি বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজত সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হোৱাৰ পিচতো চৰকাৰ তথা দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰাই অঞ্চলটোৰ প্ৰতি দীর্ঘদিন ধৰি কৰি অহা অৱহেলাক লৈ এতিয়া ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে কমলা বাগানবাসী ।