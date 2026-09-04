ETV Bharat / state

বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি; আছে পকী দলং, উঠিবলৈ নাই পথ!

জনীয়াৰ শাওপুৰত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি দাঙি ধৰিছে এখন দলঙে । বেঁকী নদীয়ে লৈ অনা দুৰ্যোগ, জনীয়াৰ পৰা স্বফিকুল হাছানৰ প্ৰতিবেদন...

people of Kalgachia face severe communication disruptions due to road infrastructure
কলগাছিয়াত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি; আছে পকী দলং,নাই পথ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2026 at 5:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত বেঁকী নদীৰ ভয়াবহ খনহীয়াত ইতিমধ্য়ে জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ, খেতিপথাৰৰ লগতে শিক্ষানুষ্ঠান । নদীৰ প্ৰৱল খহনীয়াৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ।

ৰাইজৰ দাবী তথা আহ্বান অৰণ্য় ৰোদনত পৰিণত হোৱাত টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত অব্য়াহত ৰাখিছে ।

কলগাছিয়াত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি; আছে পকী দলং,নাই পথ (ETV Bharat Assam)

দীৰ্ঘদিন ধৰি কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে সমস্য়া সমাধান কৰাত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত স্থানীয় ৰাইজ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে। চৰকাৰে উন্নয়নৰ ঢাক-ঢোল বজাই থকাৰ পিচতো এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আজিও নাৱেৰেই যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে।

খৰালি কেনেবাকৈ নাৱত অহা-যোৱা কৰে যদিও বাৰিষা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মৰণত শৰণ দিয়েই বিদ্য়ালয়লৈ অহা-যোৱা কৰিবলগীয়া হয় ।

অঞ্চলটোৰ শাওপুৰত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি এখন দলঙে দাঙি ধৰিছে। দলং আছে, কিন্তু দলঙলৈ যোৱাৰ ৰাস্তাহে আজিলৈকে হোৱা নাই । ফলত বছৰ বছৰ ধৰি যাতায়তৰ নামত চৰম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক ।

people of Kalgachia face severe communication disruptions due to road infrastructure
কলগাছিয়াত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি; আছে পকী দলং,নাই পথ (ETV Bharat Assam)

বেঁকী নদীৰ খহনীয়াই এই পথটো ছিঙি নিয়াৰ পিছত এতিয়া নদীৰ মাজত ওলমি থকাৰ দৰে হৈ পৰিছে কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষ পকী দলঙখন ।

প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি এইদৰেই অকামিলা হৈ পৰি আছে দলঙখন । সেইবাবে ৰাইজে এতিয়া টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে নদী পাৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। স্থানীয় ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয় যে কলগাছিয়াৰ শাওপুৰৰ এই দৃশ্যই যেন উদঙাইছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনৰ উন্নয়নৰ বাস্তৱ ছবিখন ।

people of Kalgachia face severe communication disruptions due to road infrastructure
কলগাছিয়াত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি; আছে পকী দলং,নাই পথ (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "দীৰ্ঘদিন ধৰি অঞ্চলটোৰ চাৰিখন গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক ৰাইজে যাতায়ৰৰ ক্ষেত্ৰত ভীষণ সমস্য়াৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । সাহপুৰ, কালামপুৰ, সোণাপুৰৰ লগতে উদমাৰীৰ কিছু অংশৰ মানুহে এই পথেৰে যাতায়ত কৰিব নোৱাৰি নাৱেৰেই অহা-যোৱা কৰে । ১০ বছৰ পূৰ্বে বেঁকী নদীৰ প্ৰৱল খহনীয়াত এই পথটো জাহ যায় । ইয়াত পকী ৰাস্তাও আছিল । এতিয়া কেৱল পকী দলংখন আছে যদিও যাতায়ত কৰিব নোৱাৰি ।"

তেওঁ পুনৰ কয় " দুজনকৈ বিধায়কৰ কাৰ্যকালৰ অন্ত পৰিল,দুখন পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকালে শেষ হ'ল । আজিলৈকে কোনো এজন বিধায়ক, সাংসদ তথা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত উপস্থিত হৈ পথটোৰ অৱস্থাৰ বুজ নল'লে । তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই । অঞ্চলটোৰ প্ৰায় ৫০০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিদ্য়ালয়-মহাবিদ্য়ালয়লৈ অহা-যোৱা কৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নাৱেৰে পাৰাপাৰ হয় । ৰোগীক নিবলৈ এম্বুলেঞ্চ আদি আহিব নোৱাৰে ।"

বেঁকী নদীৰ বিধ্বংসী খহনীয়াই বহু বছৰ পূৰ্বে ৰাস্তাটো উটুৱাই নিয়াৰ পিছতেই এনেদৰে পৰিত্যক্ত হৈ পৰিছে দলংখন । দিনৰ পিছত দিন, মাহৰ পিছত মাহ, বছৰৰ পিছত বছৰ পাৰ হৈ গ'ল;কিন্তু ৰাস্তা মেৰামতি কৰি পুনৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা সুচল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিলৈকে স্থায়ী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।

উল্লেখ্য যে তদানীন্তন বিদ্যায়ক আব্দুল খালেকৰ কাৰ্যকালত দলংখন নিৰ্মাণ হৈছিল যদিও প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি ৰাইজৰ বাবে কোনো কামত অহা নাই । কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই পকী দলংখনৰ দুয়োমূৰে এতিয়া যাতায়তৰ উপযোগী পথ নথকাৰ ফলত ৰাইজে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ।

people of Kalgachia face severe communication disruptions due to road infrastructure
কলগাছিয়াত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি; আছে পকী দলং,নাই পথ (ETV Bharat Assam)

বিশেষকৈ কলামপুৰ, শাওপুৰ, সোণাপুৰ আৰু উদমাৰী অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বাবে এই পথটো আছিল যাতায়তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাধ্যম; কিন্তু পথটো খহনীয়াৰ কবলত পৰাৰ পিছৰে পৰা যাতায়ত ব্যৱস্থা প্ৰায় ব্যাহত হৈ পৰিছে ।

জৰুৰী কাম-কাজ, বজাৰ-সমাৰ, শিক্ষা, চিকিৎসা বা আন প্ৰয়োজনত নদী পাৰ হ'বলৈ এতিয়া ৰাইজে টুলুঙা নাৱৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে । বাৰিষাৰ সময়ত নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পালে এই যাতায়ত আৰু অধিক বিপদসংকুল হৈ পৰে। এফালে বেঁকী নদীৰ প্ৰবল সোঁত, আনফালে যাতায়তৰ বাবে উপযুক্ত পথৰ অভাৱ। এনে পৰিস্থিতিত জীৱন হাতৰ মুঠিত লৈ নদী পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । ৰাইজৰ প্ৰশ্ন ,"কেতিয়া মেৰামতি হ'ব এই পথ ?"

৪৫ বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল দলং

এই ছবিখন কেবল শাওপুৰতে আৱদ্ধ থকা নাই । কলগাছিয়াৰ খেল্লী গাঁৱতো দীৰ্ঘদিন ধৰি দলঙৰ অভাৱত এটা বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাইজে টুলুঙা নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । মৰা বেঁকী নদীৰ ওপৰত দলং নথকাৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, পথচাৰী আৰু কৃষক পাৰাপাৰ হ’বলগা হৈছে ।

জিলাখনৰ মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰামপুৰৰ পৰা দক্ষিণ খেল্লী হৈ সাওঁৰাচৰা গাঁৱলৈ সংযোগ স্থাপন কৰা অঞ্চলটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোত নদীৰ ওপৰত কোনো দলং নথকা বাবে উন্নয়নো স্থবিৰ হৈ পৰিছে । বিগত ৪৫ বছৰ ধৰি ইয়াত এখন দলং নিৰ্মাণৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন হৈ আহিছে যদিও ৰাইজৰ দাবী অৰণ্য ৰোদন হৈ পৰিছে ।

মৰা বেঁকী নৈৰ সুঁতিত নাই দলং

বিকশিত অসমৰ স্বৰূপ উদঙাই দিছে কলগাছিয়াৰ কেইখনমান গাঁৱৰ ছবিয়ে । মন্দিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কলগাছিয়াৰ চৰ ৰামপুৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ এখন স্থায়ী দলঙৰ সপোন পূৰণ হোৱা নাই ৷ ৰামপুৰ গাঁৱৰ পৰা চৰ ৰামপুৰলৈ যোৱা পথত থকা মৰা বেঁকী নৈৰ সুঁতিৰ ওপৰত চৰকাৰী উদ্যোগ নথকাত স্থানীয় লোকে নিজা গাঁঠিৰ ধন ব্যয় কৰি এখন বাঁহৰ সাকো নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত

লগতে পঢ়ক:৪৫ বছৰ ধৰি দাবী কৰাৰ পাছতো নহ’ল দলং, খেল্লীত টুলুঙা নাৱেই যাতায়তৰ সাৰথি ৰাইজৰ

উপযুক্ত পথৰ অভাৱত বিয়াৰ পৰা বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ যুৱক-যুৱতী

চপৰা-চপৰে খহিছে বেঁকী নৈৰ গৰা, সাংসদ ৰকিবুলৰ সন্ধান বিচাৰিছে খহনীয়াগ্ৰস্তই

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বেঁকী নদী
বৰপেটা
EROSION OF BEKI RIVER
POOR ROAD COMMUNICATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.