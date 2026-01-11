ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ সাজি সাজু হৈছে ভোগালীক আদৰিবলৈ
ৰাজ্য়ত পৰম্পৰাৰ বিপৰীতে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ।
Published : January 11, 2026 at 7:18 PM IST
নলবাৰী: হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন । ৰাজ্যৰ চৌদিশে চলিছে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । ভিন্ন ঠাইত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় ভেলাঘৰ আদি । কোনোবাই যদি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, ক'ৰবাত আকৌ সাজিছে ম'হৰ যুঁজৰ দৃশ্য় । ইয়াৰ মাজতেই নলবাৰীতো চলিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা ।
নলবাৰীৰ ক'ৰবাত যদি প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত গীটাৰেৰে ভেলাঘৰ সাজিছে, আন এঠাইত কাৰেংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰ সজিছে । সমান্তৰালকৈ নলবাৰী চহৰৰ মাজমজিয়াতো ৰংঘৰৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ সাজি ভোগালীক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে । নলবাৰী চহৰৰ জাপাৰকুছিত বাঁহ আৰু খেৰেৰে সাজি উলিয়াইছে ৰংঘৰৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ । লগতে সাজিছে তিনিটাকৈ মেজি ।
জাপাৰকুছিৰ লোকসকলে উৰুকাৰ নিশা একেলগে ভোজভাত খাব এই ভেলাঘৰৰ বাকৰিত । প্ৰায় ৪০টাতকৈও অধিক বাঁহ আৰু খেৰেৰে সাজিছে এই ভেলাঘৰটো । আনহাতে ভোগালীক লৈ উৎফুল্লিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । ৬০ টা পৰিয়ালে বাস কৰা এলেকাটোত প্ৰতিবছৰে ভিন্ন আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ সাজি পালন কৰি আহিছে ভোগালী বিহু ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "নৱপ্ৰজন্মক ভেলাঘৰ কি সেয়া জানিবলৈ এনেদৰে সজা হৈছে ৰংঘৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰটো । বাঁহ আৰু খেৰেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ভেলাঘৰটো । অঞ্চলটোৰ লোকসকল কৰ্মসূত্ৰে ব্যস্ত থকা হেতুকে বিগত ১৫ দিন ধৰি নিশাৰ ভাগত ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্ততি চলাই আছে । আজি দেওবাৰে বন্ধবাৰ বুলি অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ আৰু যুৱকসকল ওলাই আহি পুৱাৰে পৰা হাতে-কামে লাগিছে । আমি নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে ৰংঘৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰটো সাজিছো । নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যদিও আজি নিশালৈকে ইয়াৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত থাকি সম্পূৰ্ণ কৰি উলিয়াম ।"
যোৱা বছৰ নলবাৰীত হস্তী-মানুহৰ সংঘাত চলি থকা হেতুকে জাপাৰকুছিৰ লোকসকলে হাতীৰ ভেলাঘৰ সাজি সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেওঁলোকে ভোগালীত জ্বলাই নিদিয়ে এই ভেলাঘৰটো । অসমৰ ঐতিহ্যৰ প্ৰতীকী আৰ্হি হোৱা হেতুকে যিমান দিনলৈ ভেলাঘৰটো থিয় হৈ থাকিব, তেতিয়ালৈকে সকলোৱে চাব পাৰিব বুলি কয় এগৰাকী স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে ।