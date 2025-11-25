প্ৰধানমন্ত্ৰীক মোদীক আদৰিবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ
নামৰূপৰ হাপজানৰ বৃহৎ কৃষিভূমিত অনুষ্ঠিত হ’বলগা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভাস্থলীত দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি কটা হৈছে নৰা ৷
Published : November 25, 2025 at 8:02 AM IST
মৰাণ: ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী । খবৰ অনুসৰি ১৪ ডিচেম্বৰত জিলাখনৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়বাসী ।
সমাগত ‘২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰণশিঙা বজোৱাৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম এটা নতুন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাহৰকটীয়া আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল ।
নামৰূপৰ হাপজানৰ বৃহৎ কৃষিপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভা । যাৰ বাবে উক্ত খেতিপথাৰত আগতীয়াকৈ ধান দাবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে । সমান্তৰালকৈ দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি নৰা কটাৰ লগতে পথাৰ চাফ-চিকুণত লাগিছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল । কিয়নো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নাহৰকটীয়ালৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷
প্ৰকল্পটো অনাগত দিনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ কাৰণে এটা নতুন যাত্ৰা হ'ব
এই সকলো কাম-কাজৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে কয়, ‘‘নাহৰকটীয়া সমষ্টি তথা নামৰূপবাসীৰ এটা দীঘলীয়া দাবী আছিলে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট লাগে বুলি । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভাৰতবৰ্ষৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা কৰিবলৈ ১৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই পথাৰখনলৈ আহিব ৷ গতিকে পূৰ্ণগতিত প্ৰস্তুতি চলি আছে । এই প্ৰকল্পটো অনাগত দিনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ কাৰণে এটা নতুন যাত্ৰা হ’ব । ভৱিষ্যত দিনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক-যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব । এই প্ৰকল্প নাহৰকটীয়াৰ বাবে এক ইতিহাস হ’ব । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নাহৰকটীয়াই যি ১০ হাজাৰ কোটি টকা পাবলৈ সক্ষম হ'লো, বিগত কোনো চৰকাৰে সেয়া দিবলৈ সদিচ্ছা নকৰিলে । তাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো শলাগ ল’ব লাগিব । নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ সবল নেতৃত্ব আৰু সকলোৱে যি প্ৰচেষ্টা হাতত ল’লে নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ বাবে, তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাই নতুন ৰূপ পাবলৈ গৈ আছে । গতিকে ১৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখত যাতে নাহৰকটীয়াৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে, তাৰেই আশা কৰিছো ৷’’
৩০০ মানুহে কাটিছে নৰা
আন এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীয়ে কয়, ‘‘অহা ১৪ ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, তাৰ বাবে যো-জা কৰি আছো । প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছো লগতে নামৰূপৰ চতুৰ্থ গোটটোৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে যি পদক্ষেপ ল'লে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো । আমি প্ৰায় ৩০০ মানুহে নৰা কটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছো । প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নাহৰকটীয়া সমষ্টিলৈ আহিব, আমাৰ পদূলিত তেখেতক পাম, গতিকে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ।’’
