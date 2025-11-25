ETV Bharat / state

প্ৰধানমন্ত্ৰীক মোদীক আদৰিবলৈ সাজু ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজ

নামৰূপৰ হাপজানৰ বৃহৎ কৃষিভূমিত অনুষ্ঠিত হ’বলগা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভাস্থলীত দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি কটা হৈছে নৰা ৷

PM Modi to visit dibrugarh
নৰা কটাত ব্যস্ত সকলো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 8:02 AM IST

3 Min Read
মৰাণ: ডিব্ৰুগড় ভ্ৰমণলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ।‌ খবৰ অনুসৰি ১৪ ডিচেম্বৰত জিলাখনৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী । প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ সাজু হৈ পৰিছে ডিব্ৰুগড়বাসী ।

সমাগত ‘২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰণশিঙা বজোৱাৰ লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ সাৰ উদ্যোগ নামৰূপ সাৰ কাৰখানাত ১২.৭ লাখ মেট্ৰিকটন ইউৰিয়া উৎপাদনক্ষম এটা নতুন প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।‌ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নাহৰকটীয়া আগমনক কেন্দ্ৰ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকল ।

নামৰূপৰ হাপজানৰ বৃহৎ কৃষিপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভা । যাৰ বাবে উক্ত খেতিপথাৰত আগতীয়াকৈ ধান দাবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে ।‌ সমান্তৰালকৈ দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি নৰা কটাৰ লগতে পথাৰ চাফ-চিকুণত লাগিছে বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল । কিয়নো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে নাহৰকটীয়ালৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷

প্ৰথমবাৰৰ বাবে নাহৰকটীয়া সমষ্টিলৈ আহিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী (ETV Bharat Assam)

প্ৰকল্পটো অনাগত দিনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ কাৰণে এটা নতুন যাত্ৰা হ'ব

এই সকলো কাম-কাজৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ বিকাশ গগৈয়ে কয়, ‘‘নাহৰকটীয়া সমষ্টি তথা নামৰূপবাসীৰ এটা দীঘলীয়া দাবী আছিলে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোট লাগে বুলি । তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে ভাৰতবৰ্ষৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ নতুন প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা কৰিবলৈ ১৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই পথাৰখনলৈ আহিব ৷ গতিকে পূৰ্ণগতিত প্ৰস্তুতি চলি আছে । এই প্ৰকল্পটো অনাগত দিনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ কাৰণে এটা নতুন যাত্ৰা হ’ব । ভৱিষ্যত দিনত নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক-যুৱতীয়ে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব । এই প্ৰকল্প নাহৰকটীয়াৰ বাবে এক ইতিহাস হ’ব । এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে নাহৰকটীয়াই যি ১০ হাজাৰ কোটি টকা পাবলৈ সক্ষম হ'লো, বিগত কোনো চৰকাৰে সেয়া দিবলৈ সদিচ্ছা নকৰিলে । তাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো শলাগ ল’ব লাগিব । নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ সবল নেতৃত্ব আৰু সকলোৱে যি প্ৰচেষ্টা হাতত ল’লে নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাৰ বাবে, তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাই নতুন ৰূপ পাবলৈ গৈ আছে । গতিকে ১৪ ডিচেম্বৰ তাৰিখত যাতে নাহৰকটীয়াৰ সকলো ৰাইজ ওলাই আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে, তাৰেই আশা কৰিছো ৷’’

PM Modi to visit dibrugarh
নামৰূপৰ হাপজানৰ বৃহৎ কৃষিপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিশাল জনসভা (ETV Bharat Assam)

৩০০ মানুহে কাটিছে নৰা

আন এগৰাকী বিজেপি কৰ্মীয়ে কয়, ‘‘অহা ১৪ ডিচেম্বৰত প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিব, তাৰ বাবে যো-জা কৰি আছো । প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাইছো লগতে নামৰূপৰ চতুৰ্থ গোটটোৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে যি পদক্ষেপ ল'লে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো । আমি প্ৰায় ৩০০ মানুহে নৰা কটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছো । প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নাহৰকটীয়া সমষ্টিলৈ আহিব, আমাৰ পদূলিত তেখেতক পাম, গতিকে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ।’’

