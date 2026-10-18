বানে কঙাল কৰিলে বিহুবৰ চণ্টক বালি গাঁৱৰ কৃষকক, বিহু বুলি বন্তি জ্বলাবলৈ নাই খেতি
কাতিৰ পথাৰত এতিয়া চিৰাল ফাট । বন্তি জ্বলাবলৈ নাই এডৰা গেৰধৰা ধাননি । কৃষকৰ চকুত চকুলো ।
Published : October 18, 2026 at 11:35 AM IST
নাজিৰা: ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে তচনচ কৰা তিনিওখন জিলাত বৰ্তমান কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা হৈছে । এফালৰ পৰা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ধ্বংস কৰি নিয়া দিখৌৰ বানত মিশ্ৰিত হৈ অহা পলসে নাজিৰা সমজিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় হাজাৰ বিঘাৰো অধিক কৃষিপথাৰ পুঁতি পেলোৱাৰ ফলত এতিয়া কৃষকসকলৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে ।
কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিয়াল পোহপাল দিয়া কৃষকসকলে এতিয়া কি কৰি চলিব এই কথা ভাবি চিন্তিত হৈ পৰিছে । ২০-৩০ বিঘাত খেতি কৰা খেতিয়াকে এডৰা মাটিতো খেতি কৰিব নোৱাৰিলে । ৩ চাহকৈ পাৱাৰ টিলাৰে চহাই থোৱা মাটিত ৰুবলৈ লওঁতেই বানে আহি সকলোবোৰ উটুৱাই লৈ গুছি গ'ল । খেতিৰ নামত খেতিয়কসকলৰ টকাবোৰ মিছাতেই অপব্যয় কৰাৰ দৰে হ'ল ।
অসমীয়া সমাজৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ হৈছে কাতি বিহু । কৃষিৰ সৈতে জড়িত থকা এই বিহুটো এতিয়া খেতিয়কসকলে কিদৰে উদযাপন কৰিব তাকে ভাবি কৃষকৰ চকুলো নিগৰিছে, কিয়নো কাতি বিহুৰ নিয়ম হিচাপে যিহেতু কৃষি পথাৰত সন্ধিয়া চাকি জ্বলোৱা হয় এইবাৰ কৃষকসকলে চাকি জ্বলাব ক'ত, চাকি জ্বলাবলৈ পথাৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট চিনেই নাই ।
বহু কৃষকে নিজৰ পথাৰডৰা ক'ত আছিল সেইটোৱেই চিনিব নোৱৰা হ'ল, কিয়নো ডেৰফুটৰো অধিক পলসে পুঁতি পেলোৱা পথাৰসমূহত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ডাঠ ঘাঁহনিৰ সৃষ্টি হৈছে । ফলশ্ৰুতিত এই খেতিপথাৰসমূহ অনাগত সময়ৰ বাবেও কৃষি উপযোগী হৈ থাকিব নে নাথাকে এই কথাবোৰে কৃষকসকলক বিব্ৰত কৰি তুলিছে । বিহুবৰ চন্টক বালি গাঁৱৰ বহু কৃষকে খেতি কৰিব নোৱাৰিলে ।
কাতি বিহুৰ দিনটোত কৃষকসকলে কি কৰিব এয়াই এতিয়া তেওঁলোকৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত চণ্টক বালিগাঁৱৰ খেতিয়ক মুকুন্দ চেতিয়াই কয়,"এইবাৰ খেতি একেবাৰে কৰিব নোৱাৰিলোঁ । ১৫ বিঘা মাটিত খেতি কৰি আহিছিলোঁ । কিন্তু এইবাৰ এডৰাও খেতি কৰিব নোৱাৰিলোঁ । খেতিপথাৰত হাল দুচাহ বাই ৰুবৰ বাবে আৰু এচাহ হাল বাবৰ সময়তে বানে উটুৱাই নিলে । কঠিয়াও পলসে পুঁতি পেলালে । কাতি বিহু বুলি ঘৰতে বন্তি এগছ জ্বলাব লাগিব । যিদৰে পলস পৰিলে ভৱিষ্যতে খেতি কৰিবলৈ হ'লে এইবোৰ মাটি কাটি নিব লাগিব । এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰী সাহাৰ্য একো পোৱা নাই ।"
একেদৰে চণ্টক বালিগাঁৱৰ অন্য এজন খেতিয়ক ৰাজেন মাউতে কয়,"১০ বিঘা মাটিত মই খেতি কৰিছিলোঁ । যিদিনাই ৰুবলৈ লৈছিলোঁ সেইদিনাই পানীয়ে উটুৱাই নিলে । ৰুবলৈ এডৰাও নাপালোঁ । কঠিয়াবোৰো পলসে পুঁতি থৈ গ'ল । পথাৰত ঘাঁহে আৱৰি ধৰিলে এতিয়া । তিনিচাহ হাল বাই থলোঁ ৰুবৰ বাবে কিন্তু নোৱাৰিলোঁ । কৃষিবিভাগৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কোনো সাহাৰ্য পোৱা নাই ।"
চণ্টক গড়মূৰৰ খেতিয়ক পোনা তামুলীয়ে কয়, "এপুৰা মাটিত খেতি কৰোঁ কিন্তু এইবাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ বানে আহি গ'ল । পানী অহা দিনাই আমি ৰুবলৈ লৈছিলোঁ, ৰোৱা নহ'ল, কঠিয়া উটি গ'ল । কেৱল দুইডৰা মাটিত ৰুলোঁ, বাকী সকলোবোৰ পলসে শেষ কৰি পেলালে ।"
ইয়াৰ পাছতে চণ্টক চেংধৰা গাঁৱৰ বুলু কোঁৱৰে কয়, "মোৰ মাটি তিনিবিঘা, মই একেবাৰে খেতি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কঠিয়া বানেয়ে লৈ গ'ল । তিনি চাহকৈ হাল বালোঁ । হাল বাই ৰুব নোৱাৰিলোঁ, পইচাখিনি গ'ল, খেতিও নহ'ল এতিয়া অহা বছৰৰ মাঘত কি খাম তাকে চিন্তা হৈছে । তিনিবিঘা মাটিৰ এডৰাও কৰিব নোৱাৰিলোঁ । টেক্টৰে হাল বাওতে বিঘাত ৬০০ টকাকৈ লয়, তিনি চাহ বালো ৬০০ টকাকৈ । কঠিয়া তুলি থোৱা আছিল কিন্তু বানে উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল । এহাতকৈ যদি পলস পৰে কঠিয়া তুলিব কেনেকৈ ? খেতি নাই যেতিয়া কাতি বিহুত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈও উপায় নাই । কি বুলি জ্বলাম ধানেই নাই পথাৰত । ঘাঁহনিত চাকি জ্বলালেহে হ'ব এতিয়া ।"
প্ৰলয়ংকাৰী বানে ধ্বংস কৰাৰ পাছতে বৰ্তমান কৃষকসকলে কেনেকৈনো নিজৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দিব, কিদৰে নিজকে আগবঢ়াই নিব, কাতি বিহুৰ দিনটোত কিদৰে বিহুটি উদযাপন কৰিব এইয়া বৰ্তমান ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হৈ পৰিছে ?