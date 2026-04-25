বিহু মঞ্চত আৰু দেখা নাপাব নিশামণিক: দক্ষিণ কেন্দুকুছিতে আছিল অন্তিম অনুষ্ঠান
তামুলপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পূৰ্বে নিশামণিৰ দলটোৱে দক্ষিণ কেন্দুকুছিত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল ।
Published : April 25, 2026 at 8:18 PM IST
নলবাৰী : তামুলপুৰত সংঘটিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই সম্প্ৰতি ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । এই দুৰ্ঘটনাই দক্ষিণ কেন্দুকুছিৰ ৰাইজক অধিক মৰ্মাহত কৰিছে । কাৰণ দুৰ্ঘটনাত নিহত প্ৰতিভাৱান শিল্পী নিশামণি হালৈৰ অন্তিম অনুষ্ঠান আছিল দক্ষিণ কেন্দুকুছিত ।
দক্ষিণ কেন্দুকুছি ব'হাগী উৎসৱত তামুলপুৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা নলবাৰীৰ হাৰিভাঙাৰ ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দলে বিহু পৰিৱেশন কৰিছিল ।
অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি তামুলপুৰৰ বাঙালীপাৰালৈ অনুষ্ঠানৰ বাবে গৈ থকা সময়তে দলটোৱে যাত্ৰা কৰা বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । য'ত দলটোৰ অন্যতম সদস্য নিশামণিৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে কেইবাগৰাকী সদস্য আহত হয় । কিন্তু কেন্দুকুছিতেই যে নিশামণিৰ জীৱনৰ অন্তিম অনুষ্ঠান হ'ব তাক কোনেও কল্পনা কৰা নাছিল । নিশামণিৰ মৃত্যুৰ খবৰে দক্ষিণ কেন্দুকুছি অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । নিশা সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তিৰে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছিল । এতিয়া তাত নিমাওমাও পৰিৱেশ ।
দক্ষিণ কেন্দুকুছিত বিংশতম ব'হাগী উৎসৱ অনুষ্ঠানত বহু কেইটা হুঁচৰি দলক আয়োজক সমিতিয়ে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল । তাৰ ভিতৰত মুখ্য আকৰ্ষণ আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দল । নিশা প্ৰায় ১০:২০ বজাত কেন্দুকুছিত উপস্থিত হৈছিল দলটো । সমিতিক বিহু হুঁচৰি দলটোৱে জনোৱা মতে তাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান তামুলপুৰত আছিল । যাৰ বাবে কেন্দুকুছি ব'হাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে ১০ ৰ পৰা ১৫ মিনিটৰ ভিতৰতে ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দলটোক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ সুযোগ দিছিল । তাৰ পিছতে নিশাই তেওঁলোক তাৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল । কিন্তু পুৱাই সেই বেয়া খবৰটো ৰাইজে পাইছিল ।
এই সন্দৰ্ভত দক্ষিণ কেন্দুকুছি ব'হাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "অতি বেদনাদায়ক খবৰ । আমি বহুকেইটা বিহু দলক আমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ । তাৰ ভিতৰত ভাস্কৰজ্যোতি বিহু দলক আমি আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে পাইছিলোঁ । খবৰ পাই আমি দুখ পাইছোঁ । তেওঁৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে আমি ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ ।" ইফালে সমিতিৰ সদস্যসকলে জনোৱা মতে নিশামণিৰ লগতে বিহু দলটোৰ প্ৰদৰ্শন অতি উন্নতমানৰ আছিল ।
