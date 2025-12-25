ETV Bharat / state

বিকশিত অসমৰ বিষম কাহিনী ! এনেদৰেই যাতায়াত কৰিব লাগে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে

"আমি কৃষিজীৱি মানুহ, বেপাৰ-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গেলাবিল, সৰুপথাৰ আদিলৈ যাবলৈ হ'লে এই দলংখনেৰেই যাবলগীয়া হয় ।" মন্তব্য ভুক্তভোগীৰ ।

Barpathar broken bamboo bridge
এনেদৰেই যাতায়াত কৰিব লাগে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 25, 2025 at 6:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

সৰুপথাৰ : গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ৰাইজে প্ৰতিবছৰে নিৰ্মাণ কৰে বাঁহৰ দলং । বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত ৰাইজে যাতায়াত কৰিছে এখন বাঁহৰ দলঙেৰে । গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰপথাৰৰ প্ৰেমহৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খাৰুৱা গাঁৱৰ ৰাইজৰ এয়া হৈছে দুদৰ্শা । আনহাতে, ৰাইজে নিজেই গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰিব লাগে দলং ।

যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সম্বলেই এতিয়া মৰণফান্দ সদৃশ

অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সম্বল এই বাঁহৰ দলংখনেই । প্ৰায় ৬-৮ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ একমাত্ৰ যাতায়াতৰ মাধ্যম এইখন বাঁহৰ দলং । দলংখনেৰে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰিলে বিকল্প পথেৰে কেইবা কিলোমিটাৰ বাট বুলিবলগীয়া হয় । সৰুপথাৰত উন্নয়নৰ এয়া হৈছে এখন পয়ালগা ছবি ।

এনেদৰেই যাতায়াত কৰিব লাগে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে (ETV Bharat Assam)

বৰ্তমান এখন বাঁহৰ দলঙে জ্বলা-কলা খুৱাইছে ৰাইজক । আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ নহ'ল সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত প্ৰেমহৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ এইখন জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলং। যাৰবাবে বিগত ২০ বছৰেই এনেদৰেই বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ।

দৈনিক শতাধিক লোকে বিপদ সংকুলভাৱে কৰে যাতায়াত

উল্লেখ্য যে খাৰুৱা গাঁৱত এটা জানৰ ওপৰতেই আছে ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰা দলংখন । বৰ্তমান অতি শোচনীয় অৱস্থা হৈছে দলংখনৰ । সৰুপথাৰ সমজিলাৰ প্ৰেমহৰা, গড়গাঁও, টেঙাজান, লাংঠা, জালজৰী, নাহৰবাৰী, ওপৰ লাংঠা, আদি গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় এই জৰাজীৰ্ণ দলংখনেৰে । দৈনিক শতাধিক লোকে বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে এইখন বাঁহৰ দলঙেৰে ।

চৰকাৰৰ আশ্বাসতেই বন্দী হৈ ৰ'ল ৰাইজ

আনহাতে, বিধ্বস্ত দলংখনৰ ওপৰেৰে ৰোগী কঢ়িয়াবলগীয়া হয়, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিপদ সংকুলভাৱে বিদ্যালয়লৈ যায় । কৃষিজীৱী গাঁওখনৰ লোকে বেপাৰ-বাণিজ্য কৰিবলৈও এই জৰাজীৰ্ণ দলংখনেৰেই যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় । ইফালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ আবেদন জনাই অহাৰ পিছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।

Barpathar broken bamboo bridge
বিকশিত অসমৰ উন্নয়নৰ নমুনা (ETV Bharat Assam)

ইফালে নিৰ্বাচনলৈ মাজত কেইমাহমান বাকী থকাৰ সময়ত সকলো ৰাজনৈতিক দলতেই বৃদ্ধি পাইছে ৰাজনৈতিক তৎপৰতা । নিৰ্বাচনৰ সময়ত কেৱল ভোটৰ বাবে আশ্বাস প্ৰদান কৰি বিগত ১৫-২০ বছৰে আশ্বাসতেই সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল ৰাইজ । বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা দলংখনৰ বাবে জীয়াতু ভুগিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে । সেয়ে গাঁওবাসীৰ চৰকাৰলৈ কাতৰ আহ্বান, এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক ।

স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ

এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় এগৰাকী মহিলাই কয়, "বহু শিক্ষাৰ্থী এই দলংখনেৰেই যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় । জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । আমি কৃষিজীৱী মানুহ । বেপাৰ-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত গেলাবিল, সৰুপথাৰ আদিলৈ যাবলৈ হ'লে এই দলংখনেৰেই যাবলগীয়া হয় । চৰকাৰে উন্নয়ন কৰিছে যদিও খাৰুৱা গাঁৱৰ দলংখন নিৰ্মাণত গুৰুত্ব দিয়া নাই ।"

Barpathar broken bamboo bridge
বাঁহৰ ভগা দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত গাঁওবাসীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "দলংখনৰ বিধ্বস্ত ৰূপৰ ফলতেই গাঁওখনৰ কেইবাগৰাকীও লোকৰ দলংখনত দুৰ্ঘটনা হৈছে । যদি দলংখন ভাল হ'লহেঁতেন তেন্তে আমি তেনেকুৱা দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া ন'হল হয় । চৰকাৰে আমাক মাহীআইৰ দৃষ্টিৰে চাইছে । ভোটৰ সময়তহে জনপ্ৰতিনিধি দেখিবলৈ পাওঁ, অন্যথা দেখিবলৈ নাপাওঁ ।"

ৰাইজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মেৰামতি কৰে দলং

গাঁওখনৰ এজন লোকে কয়, "খাৰুৱা গাঁৱৰ দলংখনৰ প্ৰায় ১৮-২০ বছৰে এনে পৰিস্থিতিতেই ৰাইজ অহা-যোৱা কৰি আছে । প্ৰায় ৬-৭ খন গাঁৱৰ মানুহ এই দলংখনেৰেই অহা-যোৱা কৰে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অহা-যোৱাৰ লগতে গাঁওসমূহৰ কৃষিজীৱী লোকে বেহা-বেপাৰৰ বাবে এই দলংখনেৰেই যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয় । বিশেষকৈ গাঁওখনৰ লোকসকলে বাঁহ বিক্ৰী কৰিবলৈ এই দলঙেৰেই যাবলগীয়া হয় । তেওঁলোকৰো যথেষ্ট অসুবিধা হয় । ৰাইজে নিজেই মেৰামতি কৰি থাকিবলগীয়া হয়, চৰকাৰৰ দৃষ্টিত পৰা নাই দলংখন । প্ৰত্যেকটো বছৰতেই ঘৰে ঘৰে বাঁহ তুলি, পইচা তুলি ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হয় দলংখন । ৰোগীসকলক ঠেলাৰে পাৰ কৰি এম্বুলেন্সত উঠাবলগীয়া হয় । গাড়ী অহা-যোৱা কৰাতো যথেষ্ট অসুবিধা ।"

Barpathar broken bamboo bridge
বাঁহৰ ভগা দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত গাঁওবাসীৰ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰলৈ কাতৰ আহ্বান

অন্য এজন জ্যেষ্ঠ লোকে কয়, "দলংখনক লৈ বহু বছৰ ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ । নাহৰবাৰী, গড়গাঁও, গেলাবিল আদিলৈ যাতায়াতৰ বাবে অসুবিধা হয় । এই দলংখনেৰে যাতায়াত কৰিলে নিচেই ওচৰ হয়, অন্যথা কেইবা মাইল দূৰ অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া হয় । নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছোঁ । ইয়াৰ উপৰি ইঘৰ-সিঘৰলৈ বাঁহ, পইচা তুলিবলৈ যোৱাটো লাজৰ বিষয় হৈ পৰিছে । চৰকাৰলৈ আহ্বান যে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিলে উপকৃত হ'ম, কিয়নো বহু বছৰ দুৰ্ভোগ ভুগিলোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :বছৰৰ শেষত জানো আহক চৰকাৰৰ উচ্ছেদৰ কিছু তথ্য
লগতে পঢ়ক :অশান্ত কাৰ্বি আংলং : নিজ ভূমিতেই আজি অধিকাৰ আৰু অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজত নামিছে কাৰ্বিসকল

TAGGED:

BARPATHAR BROKEN BAMBOO BRIDGE
CM HIMANTA BISWA SARMA
ASSAM GOVT DEVELOPMENT SCHEMES
ইটিভি ভাৰত অসম
GOLAGHAT BROKEN BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.