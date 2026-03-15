জলজীৱনে মিছনে সলাব নোৱাৰিলে জীৱন, এতিয়া ভৰসা জুৰিৰ পানীতেই

দূৰণিৰ পাহাৰৰ দাঁতিৰ পৰা পানী কঢ়িয়াই অনা মহিলা এতিয়াও এই অসমতে আছে । পথ-পানীৰ অভাৱত কলিয়াবৰৰ এটি অঞ্চল ।

Published : March 15, 2026 at 2:44 PM IST

কলিয়াবৰ : এসময়ত বাৰিষাকালত পাহাৰৰ পৰা স্ফটিকৰ দৰে পানীৰে বৈ অহা সোণালী বালিৰে পৰিপূৰ্ণ এটি জুৰি, যি জুৰিৰ নামাৰেই ঠাইখণ্ডক নাম লৈছিল সোণাজুৰি । যি আজিৰ দিনতো বিভিন্ন সমস্যাত বিপৰ্যস্ত সেই অঞ্চলৰ জনজীৱন । তেনে এক সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ ।

জলজীৱন মিছনৰ আওটাতো নপৰিল কলিয়াবৰৰ আঞ্জুকপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ বহুকেইখন গাঁও । তেনে এখন গাঁও ২নং সোণাজুৰি । পথ-পোহৰ-পানীৰ পৰা বঞ্চিত ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পেলাবলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ কিয় সময় নাই সেই লৈ ক্ষোভিত ৰাইজ ।

এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবেই হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে কলিয়াবৰৰ আঞ্জুকপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ২ নং সোণাজুৰিবাসীয়ে । স্থানীয় একাংশ মহিলাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমি ইমান বিচৰাৰ পিছতো কিয় নিদিয়ে আমাক ? ৰাস্তাও নিদিয়ে, পানীও নিদিয়ে ? কিমান দূৰৰ পৰা পানী আনিবলগা হয় । জোক-সাপৰ ভয়ৰ মাজতে পানী আনিবলৈ যাব লাগে । পঞ্চাশ-ষাঠী বছৰৰ পৰা আমি এনেদৰেই ভুগি আছো ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়া আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়েও ভুগিব লগা হৈছে । আমাৰ গাঁৱৰ পানীৰ অভাৱৰ বাবে ল'ৰাৰ বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালীয়ে নাপায় । এই পানী খাই আমাৰ ডাঙৰ-সৰু সকলো মানুহৰে বেমাৰ হৈছে । আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় তিনিশমান মানুহ আছে, তথাপিও পাবলগীয়া সুবিধা আমি পোৱা নাই । এতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগতে আমাক পানী আৰু পথৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে ।"

জুৰিৰ পানী সংগ্ৰহ কৰিয়েই চলাই গৈছে জীৱন (ETV Bharat Assam)

কোনোবা মহিলা নিজ সন্তানক চাইকেলত বহুৱাই, এটা-দুটা ডাঙৰ পাত্ৰ লৈ পানী আনিবলৈ দূৰণিৰ পাহাৰৰ দাঁতিৰ জুৰিৰ পৰা পানী আনিবলৈ যোৱা দৃশ্য এই অঞ্চলত অতি সহজে চকুত পৰে ।

আন এগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত পানীৰ সমস্যা । গৰু-ছাগলীয়ে খোৱা পানীকে আমি খাব লাগে । যিটো জুৰিৰ পানী খাওঁ, সেইটোৰ পানীও লেতেৰা হৈ থাকে । এই জুৰিৰ পৰা বটল বা আন পাত্ৰত মূৰত লৈ যাওঁ ।"

সোণাজুৰিৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা একাংশ মহিলা (ETV Bharat Assam)

দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৮ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো কলিয়াবৰৰ ২ নং সোণাজুৰিবাসীৰ দুখ-দুৰ্দশা বুজ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল জনপ্ৰতিনিধিৰ । যাৰ বাবে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৮ টা বছৰ ধৰিও জুৰিৰ কৰ্দযময় পানীয়ে সেৱন কৰি আহিব লগা হৈছে । ফলত নানা বেমাৰ-আজাৰে দেখা দিছে প্ৰায় দুই শতাধিক পৰিয়াল থকা অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ । জলজীৱন মিছনৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীও লাভ নকৰিলে অঞ্চলবাসীয়েও ।

চাইকেলত সন্তানক বহুৱাই পানী আনিবলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও আজি পৰ্যন্ত অঞ্চলবাসীৰ খোৱাপানীৰ অভাব দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । ফলত আজিও বন্য জীৱকুলৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা লেতেৰা পানীকে সেৱন কৰি আহিবলগা হৈছে । ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ ভোটৰ অবিহনে কোনো দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে: জগদীশ বৰাইক

পাকিস্তানী এজেণ্টক ইংলেণ্ডলৈ পঠিয়াব বুলি সকীয়ালে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই

