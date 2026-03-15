জলজীৱনে মিছনে সলাব নোৱাৰিলে জীৱন, এতিয়া ভৰসা জুৰিৰ পানীতেই

জলজীৱনে মিছনে সলাব নোৱাৰিলে জীৱন, এতিয়া ভৰসা জুৰিৰ পানীতেই
দূৰণিৰ পাহাৰৰ দাঁতিৰ পৰা পানী কঢ়িয়াই অনা মহিলা এতিয়াও এই অসমতে আছে । পথ-পানীৰ অভাৱত কলিয়াবৰৰ এটি অঞ্চল ।
Published : March 15, 2026 at 2:44 PM IST
কলিয়াবৰ : এসময়ত বাৰিষাকালত পাহাৰৰ পৰা স্ফটিকৰ দৰে পানীৰে বৈ অহা সোণালী বালিৰে পৰিপূৰ্ণ এটি জুৰি, যি জুৰিৰ নামাৰেই ঠাইখণ্ডক নাম লৈছিল সোণাজুৰি । যি আজিৰ দিনতো বিভিন্ন সমস্যাত বিপৰ্যস্ত সেই অঞ্চলৰ জনজীৱন । তেনে এক সমস্যা বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱ ।
জলজীৱন মিছনৰ আওটাতো নপৰিল কলিয়াবৰৰ আঞ্জুকপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ বহুকেইখন গাঁও । তেনে এখন গাঁও ২নং সোণাজুৰি । পথ-পোহৰ-পানীৰ পৰা বঞ্চিত ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পেলাবলৈ জনপ্ৰতিনিধিৰ কিয় সময় নাই সেই লৈ ক্ষোভিত ৰাইজ ।
এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবেই হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে কলিয়াবৰৰ আঞ্জুকপানী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ২ নং সোণাজুৰিবাসীয়ে । স্থানীয় একাংশ মহিলাই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "আমি ইমান বিচৰাৰ পিছতো কিয় নিদিয়ে আমাক ? ৰাস্তাও নিদিয়ে, পানীও নিদিয়ে ? কিমান দূৰৰ পৰা পানী আনিবলগা হয় । জোক-সাপৰ ভয়ৰ মাজতে পানী আনিবলৈ যাব লাগে । পঞ্চাশ-ষাঠী বছৰৰ পৰা আমি এনেদৰেই ভুগি আছো ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "এতিয়া আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীয়েও ভুগিব লগা হৈছে । আমাৰ গাঁৱৰ পানীৰ অভাৱৰ বাবে ল'ৰাৰ বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালীয়ে নাপায় । এই পানী খাই আমাৰ ডাঙৰ-সৰু সকলো মানুহৰে বেমাৰ হৈছে । আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় তিনিশমান মানুহ আছে, তথাপিও পাবলগীয়া সুবিধা আমি পোৱা নাই । এতিয়া নিৰ্বাচনৰ আগতে আমাক পানী আৰু পথৰ সুবিধা কৰি দিব লাগে ।"
কোনোবা মহিলা নিজ সন্তানক চাইকেলত বহুৱাই, এটা-দুটা ডাঙৰ পাত্ৰ লৈ পানী আনিবলৈ দূৰণিৰ পাহাৰৰ দাঁতিৰ জুৰিৰ পৰা পানী আনিবলৈ যোৱা দৃশ্য এই অঞ্চলত অতি সহজে চকুত পৰে ।
আন এগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ ইয়াত পানীৰ সমস্যা । গৰু-ছাগলীয়ে খোৱা পানীকে আমি খাব লাগে । যিটো জুৰিৰ পানী খাওঁ, সেইটোৰ পানীও লেতেৰা হৈ থাকে । এই জুৰিৰ পৰা বটল বা আন পাত্ৰত মূৰত লৈ যাওঁ ।"
দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৮ বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো কলিয়াবৰৰ ২ নং সোণাজুৰিবাসীৰ দুখ-দুৰ্দশা বুজ ল'বলৈ আহৰি নহ'ল জনপ্ৰতিনিধিৰ । যাৰ বাবে স্বাধীনতা লাভ কৰা ৭৮ টা বছৰ ধৰিও জুৰিৰ কৰ্দযময় পানীয়ে সেৱন কৰি আহিব লগা হৈছে । ফলত নানা বেমাৰ-আজাৰে দেখা দিছে প্ৰায় দুই শতাধিক পৰিয়াল থকা অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ । জলজীৱন মিছনৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীও লাভ নকৰিলে অঞ্চলবাসীয়েও ।
স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও আজি পৰ্যন্ত অঞ্চলবাসীৰ খোৱাপানীৰ অভাব দূৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । ফলত আজিও বন্য জীৱকুলৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা লেতেৰা পানীকে সেৱন কৰি আহিবলগা হৈছে । ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে অঞ্চলবাসীয়ে ।