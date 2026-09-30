কংগ্ৰেছৰ আমোলত কিয় নিকা নিযুক্তি পোৱা নাছিল, এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

কংগ্ৰেছৰ আমোলত কিয় নিকা নিযুক্তি পোৱা নাছিল, এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত টকা নিদিয়াকৈ কিয় চৰকাৰী চাকৰি আৰু চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমৰ আসন লাভ কৰিব পৰা নাছিল এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে ।
By PTI
Published : September 30, 2026 at 8:41 AM IST
মৰিগাঁও: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে জোৰদাৰ গতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনৰ বাবে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন অঞ্চলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলায় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে কয় যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত টকা নিদিয়াকৈ কিয় চৰকাৰী চাকৰি আৰু চিকিৎসা পাঠ্যক্ৰমৰ আসন লাভ কৰিব পৰা নাছিল সেয়া এতিয়া ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে মৰিগাঁও চহৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয় যে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক আৱেগ সলনি হৈছে ।
শৰ্মাই কয়, ‘‘তেওঁলোকে যিয়েই নকওক কিয়, আজি মানুহে এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে- হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত যদি আমি টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাব পাৰোঁ, তেন্তে কংগ্ৰেছ ক্ষমতাত থকাৰ সময়ত আমি কিয় চাকৰি পাব নোৱাৰিলোঁ । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সময়ত যদি আমি মেডিকেল চিট পাব পাৰোঁ, তেন্তে কংগ্ৰেছৰ সময়ত আমি কিয় পাব নোৱাৰিলোঁ ?"
At Morigaon Gandhi Field, I am outlining how our Govt is assisting people in achieving their potential through a host of welfare schemes.#NagaonByPoll https://t.co/iOez5FFCWQ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2026
প্ৰচাৰৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সঁহাৰিৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁৰ বিৰোধীসকলক এতিয়া মানুহে খেদি পঠিয়াইছে । ‘‘আজি ইয়াত বিপৰীত ছবি দেখা গৈছে । তেওঁলোকক (কংগ্ৰেছক) খেদি পঠিওৱা হৈছে; মোক খেদি পঠিওৱা হোৱা নাই । এতিয়া ধিঙলৈ যাম; কোনে খেদিব ? মোক খেদি পঠিওৱা হোৱা নাই । মানুহে কাক খেদিছে ? কংগ্ৰেছক নে মোক ?’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷
‘‘আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোক য'তেই যায় তাতেই খেদি পঠিওৱা হৈছে । আগতে কেতিয়াও এনেকুৱা নাছিল । গতিকে, অসমত কিমান পৰিৱৰ্তন হৈছে, আপোনালোকে নিজেই অনুভৱ কৰিব পাৰে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দি ড৹ শৰ্মাই কয় যে কংগ্ৰেছে অসমত নিজৰ স্থান হেৰুৱাই সম্পূৰ্ণ দুৰ্বল হৈ পৰিছে । লগতে তেওঁ কয় যে এআইইউডিএফৰ বৃদ্ধ নেতা বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বন্ধ কৰি হজৰ বাবে যাব লাগে । প্ৰায় প্ৰতিখন নিৰ্বাচনী বৈঠকতে তেওঁ সাধাৰণতে কংগ্ৰেছক প্ৰধান ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ প্ৰতি ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবে মূলতঃ উন্নয়নমূলক বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বুলিও ড৹ শৰ্মাই কয় ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্য চৰকাৰে ১.৬ লাখ নিবনুৱা যুৱকক চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰিছিল আৰু এতিয়া আৰু ২ লাখ লোকক নিযুক্তি দিয়া হ’ব আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে আৰম্ভ হ’ব ।
At Morigaon Gandhi Field, I am outlining how our Govt is assisting people in achieving their potential through a host of welfare schemes.#NagaonByPoll https://t.co/iOez5FFCWQ— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 29, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল আঁচনিৰ অধীনলৈ পাঁচ লাখ নিবনুৱা যুৱকক অনা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি জাগীৰোডত অৰ্ধপৰিবাহী প্ৰকল্পৰ উপৰিও মৰিগাঁও আৰু জাগীৰোডত তিনিটাকৈ নতুন উদ্যোগ স্থাপন কৰা হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।
মহিলাক জড়িত কৰি দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠনৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে দুগ্ধ বিপ্লৱ আৰম্ভ হ’ব বুলিও তেওঁ লগতে কয় । অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীয়ে দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে ১৫০০ টকাকৈ লাভ কৰিব আৰু উদ্যোগীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত ৪০ লাখ মহিলাক ২৫ হাজাৰকৈ টকা প্ৰদান কৰা হ’ব বুলিও শৰ্মাই কয় ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ পিছত তিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আৰু পৌৰসভাৰ সংস্থাসমূহৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব বুলিও তেওঁ কয় । বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাক ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৰাজ্যৰ উন্নয়ন আৰু প্ৰগতিৰ বাবে এক লাখৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁৰ জয় নিশ্চিত কৰিবলৈ ভোটাৰসকলক আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাও বিজেপিলৈ আহো আহো কৰি আছে: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা