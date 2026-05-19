খেতি কৰিবলৈ বাদ দিলে তিতাবৰৰ ৰাইজে, কিন্তু কিয় ?

খেতি কৰিবলৈ বাদ দিলে তিতাবৰৰ ৰাইজে, কিন্তু কিয় ?
তিতাবৰৰ এখন গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া নকৰে ধান খেতি । ছন পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি । কিন্তু কিয় ?
Published : May 19, 2026 at 4:40 PM IST
যোৰহাট: অসমৰ অন্যান্য সমস্যাসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে এক অন্যতম সমস্যা হৈছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ । ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰান্ততে যেন বন্যহস্তী এতিয়া আতংকৰ অন্য এক নাম হৈ পৰিছে । হাতী-মানুহৰ সংঘাতেও লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ । প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহু নিৰীহ জনতাই । কোনো কোনো প্ৰান্তত আকৌ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবেই ৰাইজে কৰিবলৈ এৰিছে খেতি ।
কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্যখনত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবেই ৰাইজে খেতি কৰিবলৈ এৰাৰ ফলত ছন পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি । ধানখেতি কি সাহসত কৰিব ৰাইজে ? কিয়নো ধান পকিবলৈ ধৰাৰ সময়তে বন্যহস্তীৰ বৃহৎ বৃহৎ জাকে তহিলং কৰে কৃষিভূমি । বছৰটোৰ কষ্ট, বিনিয়োগ কৰা ধন, ধূলিস্যাৎ হৈ পৰে এটা নিশাতে ।
ধানৰ ভঁৰাল তিতাবৰ:
ধানৰ ভঁৰাল হিচাপে পৰিচিত তিতাবৰ । ইয়াৰ চাউলৰ সুকীয়া পৰিচয় আৰু মাদকতা আছে । তিতাবৰৰ চাউলৰ বিশেষ গোন্ধ আৰু সোৱাদৰ বাবে বিখ্যাত । সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলতে তিতাবৰত উৎপাদিত চাউলৰ আছে বিশেষ সমাদৰ ।
তিতাবৰত ছন পৰি ৰৈছে ৫ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি:
ধানৰ ভঁৰাল হিচাপে সমাদৃত তিতাবৰৰ প্ৰায়বোৰ কৃষকৰে ভঁৰাল কিন্ত এতিয়া উদং । ছন পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি । কাৰণ এটাই, গিবনৰ বন্যহস্তী । বনহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে তিতাবৰৰ বৃহৎ ৰঙাজান অঞ্চলটোৰ ১৭ ৰ পৰা ১৮ খন গাঁৱৰ ৰাইজে এতিয়া ধানখেতি কৰিবলৈ প্ৰায়ে এৰি দিছে ।
ফলস্বৰূপে প্ৰায় ৫হাজাৰমান বিঘা কৃষিভূমি বৰ্তমান ছন পৰি ৰৈছে । বনহস্তীৰ জাকে কেৱল কৃষি পথাৰতে সন্ত্ৰাস চলাই সীমাবদ্ধ থকা নাই, ধ্বংস কৰি আহিছে সাঁচি আৰু চাহ বাগানো । পূৰ্বতে সেউজীয়া হৈ থকা অঞ্চলটোৰ কৃষিপথাৰ হাতীৰ বাবেই এতিয়া ছন পৰি ৰৈছে ।
স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য:
বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত হতাশ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় ব্যক্তি মিঠু গগৈয়ে কয়,"আমাৰ ইয়াত হাতী উপদ্ৰৱ ৬ বছৰ মানৰ পৰা বেছিকৈ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে । এই অঞ্চললৈ ৩০ৰ পৰা ৭০ টা মান হাতী আহি ইয়াৰ খেতি পথাৰ নষ্ট কৰা লগতে আমাৰ চাহ আৰু সাঁচি বাগানো ধ্বংস কৰে । আজি ৫বছৰ মান হ'ল আমাৰ ১৮ খন মান গাঁৱৰ ৰাইজে ধান খেতি কৰিবলৈ এৰি দিয়াৰ দৰে হৈছে অৰ্থাৎ নকৰা হৈছে ।"
ধান খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ গৈছে ৰাইজ:
গগৈয়ে কয়,"আমাৰ ইয়াত ৫ হাজাৰ বিঘা মান কৃষিভূমি ছন পৰি ৰৈছে, তথা খেতি নকৰা হৈছে । ইয়াৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল হাতী উপদ্ৰৱ । টকা-পইচা খৰচ কৰি খেতি কৰিব, আকৌ হাতীয়ে নষ্ট কৰিব । আমাৰ বৃহৎ অঞ্চলটো ৰাইজে ধান খেতি কৰি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ গৈছে । ইয়াত এনে হৈছে যে আমাৰ ৰাইজে ধান খেতি নকৰিলে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল নহয়, কিন্তু ধানখেতি কৰিলেহে মানুহবোৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈছে । এটা বিপৰীত দিশত গৈ আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আমাৰ বৃহৎ ৰঙাজান অঞ্চলটো ১৭ ৰ পৰা ১৮ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ প্ৰায় ৫ হাজাৰ বিঘা কৃষি ভূমি ছন পৰি ৰৈছে আৰু হাতী জাকটো সদায় ইয়ালৈ নাহে, যেতিয়া ধান পকাৰ সময় হ'ব তেতিয়া আহে । এই বন্যহস্তী গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা আহে ।
উল্লেখ্য যে, গিবন অভয়াৰণ্যৰ বন ভূমি সংকোচিত হৈ অহা বাবে খাদ্যৰ সন্ধানত এনেদৰে হাতীবোৰ জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে । আনহাতে বৃহৎ ৰঙাজান অঞ্চলটোত দেখা দিয়া সমস্যা কিদৰে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰে তিতাবৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালাই, সেয়া এতিয়া ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত বিষয় ।