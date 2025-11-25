নৈশ বাছ-এম্বুলেন্সৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱালে তিনিজনে, গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ১৫ গৰাকী
সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ১০ গৰাকীক অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ ।
তিনিচুকীয়া : মঙলবাৰে পুৱাই ঘটিল অমংগল ৷ তিনিচুকীয়াত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৷ জিলাখনৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাকুমত পুৱা প্ৰায় ৫ বজাত এখন এম্বুলেন্স আৰু এখন নৈশ বাছৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো ৷ যাৰ ফলত এম্বুলেন্সখনত অহা ভালেসংখ্যক লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ বিপৰীতে দুজন লোক থিতাতে নিহত হয় ৷
আন এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ৷ দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকল হৈছে ক্ৰমে - পাৱৈৰ কুমাৰ ছেত্ৰী, মিঞ্চু ভূঞা আৰু গোবিন ভূঞা । স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত ততাতৈয়াকৈ সংকটজনক অৱস্থাত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ ৷
দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নৈশ বাছ আৰু এম্বুলেন্সখনৰ নম্বৰ হৈছে ক্ৰমে এ এছ 01 কে চি 7799 আৰু এ এছ 01 আৰ চি 5473 ৷ এম্বুলেন্সখন পাৱৈ চাহ বাগিচাৰ পৰা তিনিচুকীয়া অভিমুখে আহি থকাৰ বিপৰীতে নৈশ বাছখন তিনিচুকীয়া দিশৰ পৰা মাকুম অভিমুখে গৈ আছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত তিনিচুকীয়াৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ংক কুমাৰ ঝাৰ লগতে আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহন দুখন জব্দ কৰি মাকুম থানা নিয়ে ৷ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
আনহাতে, তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পাল উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় ৷ জিলা আয়ুক্ত পালে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘দুৰ্ঘটনাটোত মুঠতে ১৫ গৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ৷ তাৰে ইতিমধ্যে তিনিগৰাকী নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত ১০ গৰাকীক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । সমান্তৰালভাৱে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ।’’
জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ংক কুমাৰ ঝাই কয়, ‘‘এইখন বাছ তিনিচুকীয়া দিশৰ পৰা মাকুমৰ দিশে গৈ আছিল আৰু পাৱৈ চাহ বাগিচাৰ পৰা ৰোগী কঢ়িয়াই আহি থকা এখন এম্বুলেন্সৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে ৷ আমি এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱা মতে তিনিজন মানুহ ঢুকাইছে আৰু আনুমানিক দহ-বাৰজন মান আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তিনিচুকীয়া চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে ৷ অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত আমাৰ তদন্ত চলি আছে ৷ বাছৰ যিজন চালক আছিল, তেওঁ এতিয়া থানাত আছে ৷ সোধ-পোছ চলি আছে, তদন্ত চলি আছে ৷’’
