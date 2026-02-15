নগাৰ এদেও দুদেও লুটা নিয়া চেওঁ, নগাই ৰে'ল লাইন চুবগৈ নেকি: ৰাজু ফুকন

নগাৰ এদেও দুদেও লুটা নিয়া চেওঁ, নগাই ৰে'ল লাইন চুবগৈ নেকি: ৰাজু ফুকন
নগাৰ আগ্ৰাসনক লৈ চিন্তিত সৰুপথাৰৰ সীমান্তবাসী অসমীয়া ৰাইজ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী ।
Published : February 15, 2026 at 10:51 AM IST
সৰুপথাৰ: সৰুপথাৰৰ চুঙাজানত নগাই স্থাপন কৰা পকী গেটক লৈ অব্যাহত আছে স্থানীয় লোকৰ প্ৰতিবাদ । অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত অব্যাহত আছে নগাৰ আগ্ৰাসন । বিভিন্ন সময়ত ন ন কৌশলেৰে অসমৰ মাটি দখলৰ বাবে চেষ্টা কৰি আহিছে নগাই । অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সৰুপথাৰ সমজিলাৰ চুঙাজানৰ মাজগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত নৱমিলনপুৰ আৰু ২ নং শান্তিপুৰ দুখন গাঁৱলৈ সোমোৱা ৰাস্তাত নগাই স্থাপন কৰিল পকী গেট ।
চ'খেভি নামেৰে নামকৰণ কৰি জিলা নিউলেণ্ড বুলি আদৰণি পকী গেট স্থাপন কৰাৰ পিছতেই বিৰোধিতা কৰি আহিছে সীমান্তবাসীয়ে । পুনৰ চুঙাজান নৱ মিলনপুৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত আৰু সীমান্তবাসী ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী সভাৰ যোগেদি চৰকাৰলৈ দাবী জনায় ।
অচিৰেই অসম-নাগালেণ্ড সীমা সমস্যা সমাধান কৰা, খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা, নগাৰ আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবৰ বাবে চি আৰ পি এফৰ সলনি অতিৰিক্ত অসম বেটেলিয়ন নিয়োগ কৰা, সীমান্তবাসী ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা আৰু নৱমিলনপুৰ গাঁৱত নগাই স্থাপন কৰা অবৈধ আদৰণি গেট উচ্ছেদ কৰা আদিৰ দাবীত চুঙাজান মহিমা গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিবাদী সভা ।
অসম চৰকাৰ, অমস প্ৰশাসন, চিআৰপিএফ বাহিনীৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সীমান্তবাসীৰ । ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰ থকাৰ পিছতো কেনেকৈ নগাই অসম ভূমিত আগ্ৰাসন চলাইছে । নিৰ্লিপ্ত ভূমিকা চিআৰপিএফ, সীমান্তৰ দায়িত্বত থকা প্ৰশাসনৰ । ইপিনে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অসম জাতীয় পৰিষদত নেতা ৰাজু ফুকনেও চৰলাৰক কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।
নগাই ৰে'ল লাইন চুবগৈ নেকি:
নগাই যিদৰে অসম ভূমিত আগ্ৰাসী মনোভাৱেৰে দখল কৰাৰ চেষ্টা চলাই আহিছে । মন গ'লেই গেট স্থাপন কৰি তেওঁলোকৰ নাগালেণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লয়। তেনেকৈয়ে থাকিলে অসমৰ ৰে'ল লাইনলৈকে নগাই দখল কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা ৰাজু ফুকনে ।
ঘটনাস্থলীৰ পৰাই ফেচবুকযোগে মন্তব্য নেতাগৰাকীৰ । তেখেতে কয়,"এয়া অসমৰ মাটি । ইয়াতেই নগাই গেট স্থাপন কৰিছে । চ'খেভি বুলি নাম দি নিউলেণ্ড জিলাৰ অন্তৰ্ভূক্ত কৰিছে । এই বাটেৰে অসমীয়া মানুহৰ গাঁৱলৈ যায় । কিন্তু এই গেটখনৰ তলেদি যাব লাগিব ।"
নগাৰ এদেও দুদেও লুটা নিয়া চেওঁ:
ৰাজু ফুকনে পুনৰ কয়, "নগাৰ এদেও দুদেও লুটা নিয়া চেওঁ । যেতিয়া অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উচ্ছেদ হৈছিল, তাৰ পিছতেই অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী গৈছিল গছপুলি ৰোপণ কৰিবলৈ । সেই সময়তেই নগাই বাধা প্ৰদান কৰিছিল । তেতিয়াৰে পৰাই নগাই সাহস পাই এনেধৰণৰ গেট বনাই অসমৰ মাটি দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । নগাই তেওঁলোকৰ মাটি বুলি কৈছে । কিন্তু এই বাটত অসমীয়া মানুহৰ গাঁও। চৰকাৰে এই বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে ।"
২ কিলোমিটাৰ গ'লেই ট্ৰেইন লাইন পাব নগা:
ৰাজু ফুকনে কয়, "জিলা প্ৰশাসন, সীমান্ত দণ্ডাধীশ, অসম চৰকাৰক অনুৰোধ যে শীঘ্ৰে এই বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়ক । অন্যথা নগাই কৈ থাকে যে ৰে'ল লাইনলৈকে তেওঁলোকৰ ভূমি বুলি । এনেদৰে আগ্ৰাসী মনোভাৱেৰে অসম ভূমি দখলৰ চেষ্টা কৰি থাকিলে ২ কিলোমিটাৰ নিলগত থকা চুঙাজানৰ ৰে'ল লাইনৰ সীমা পাব । গতিকে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী জনাইছো ।"