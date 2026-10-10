উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তেজনাৰ মাজতে গেকুৰ ৰাজপথত শ শ লোকৰ প্ৰতিবাদী সমদল

উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তেজনাৰ মাজতে গেকুৰ ৰাজপথত শ শ লোকৰ প্ৰতিবাদী সমদল
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ প্ৰতিবাদ চলি থকাৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ৪ গৰাকী লোকক মুক্তিৰ দাবীত গেকুত ৰাইজৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল...
Published : October 10, 2026 at 8:02 PM IST
তেজপুৰ : সমগ্ৰ দেশ এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে । এছআইআৰ বাতিল আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ ৰাজধানীতে প্ৰতিবাদ চলি আছে । দেশৰ বিৰোধী দলসমূহ আৰু চিজেপিৰ নেতৃত্বত দিল্লীকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ।
ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশতো আন এটা পৃথক বিষয়ক লৈ উত্তেজনা অব্যাহত আছে । উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যখনত চৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ ৰাইজ আৰু বিভিন্ন দল-সংগঠনে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে ।
প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজ্যখনত কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পই নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ নামনিৰ অংশত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ আশংকাতে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । ইফালে প্ৰতিবাদৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে ৪ গৰাকী লোকক শেহতীয়াকৈ আটক কৰে । ইয়াক লৈ ৰাইজৰ মাজত আন এক ক্ষোভ দেখা গৈছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ গেকুত শনিবাৰে সেই ক্ষোভৰে বহিঃপ্ৰকাশ হোৱা দেখা গ'ল । আটকাধীন লোককেইজনক শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ দাবীত গেকুত শনিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে । আটকাধীন লোককেইজনক শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ দাবী পুৰুষ-মহিলাসকলে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
উল্লেখ্য যে উজনি চিয়াং জিলাৰ উপায়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ অশোক তাজোৱে ৯ অক্টোবৰত এক নিৰ্দেশযোগে উক্ত ৪ গৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচল প্ৰদেশ অবৈধ কাৰ্যকলাপ (প্ৰতিৰোধ) আইন, ২০১৪ৰ অধীনত প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থাৰ অধীনত আটক কৰে বুলি উল্লেখ কৰে ।
জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি আটকাধীন লোককেইজন হৈছে গেকুৰ কুমকুৰ আদুম টায়ম, ৰামকুৰ ওমাক পাৰণ, ৰামকুৰ ওকুট পালোহ আৰু গেকুৰ ওচন পাৰণ ।
জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা মতে চিয়াঙৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত পিএফআৰ প্ৰস্তুতৰ কামক কেন্দ্ৰ কৰি বিগত ৪ মাহ ধৰি উজনি চিয়াং জিলাৰ কেইটামান অঞ্চলত উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে ।
প্ৰশাসনৰ অভিযোগ অনুসৰি হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ, অগ্নিসংযোগ আৰু ৰাজহুৱা তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধনৰ ফলত অঞ্চলটোত আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে উন্নয়নমূলক কাম-কাজতো বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
প্ৰশাসনে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত কাৰ্যকলাপ, পিএফআৰ প্ৰস্তুত আৰু আইন-শৃংখলাজনিত বিষয়সমূহ পৃথক । কোনো বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি যাতে কোনেও আইন হাতত তুলি নলয়, তাৰ বাবে প্ৰশাসনে ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে সকলো বিবাদ শান্তিপূৰ্ণ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ইফালে গেকুত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদী সমদলত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে আটকাধীন চাৰিওগৰাকী লোকৰ তাৎক্ষণিক মুক্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰে । এই ঘটনাই প্ৰস্তাৱিত উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক (SUMP) কেন্দ্ৰ কৰি চিয়াং অঞ্চলত অব্যাহত থকা উত্তেজনাৰ বিষয়টো পুনৰ চৰ্চালৈ আনিছে ।
আনহাতে চিয়াং ইণ্ডিজেনাছ ফাৰ্মাৰ্ছ ফ'ৰামৰ সভাপতি ওজং মোদীয়ে কয় যে চৰকাৰে তেওঁলোকক আলোচনালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ বাবে ১১ অক্টোবৰলৈ সময়সীমা দিছিল, সেই সময় দেওবাৰে উকলিব । তেওঁ কয়, "চৰকাৰে যদি আমাক আলোচনাৰ বাবে মাতে, তেন্তে আমি সাজু । অন্যথা মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুক গেকু প্ৰকল্পৰ স্থানলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছো আৰু জনসাধাৰণৰ সৈতে বিষয়টো মুকলিকৈ আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।"
শনিবাৰে প্ৰতিবাদী সমদলৰ সময়ত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ পোৱা নাই যদিও অঞ্চলটোৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক :
উজনি চিয়াং বহুমুখী প্ৰকল্পক লৈ উত্তাল অৰুণাচল : মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে চিয়াঙত হিংসাত্মক ঘটনা